Vai chover no feriado em SP? Confira a previsão

O dia da Consciência Negra é celebrado nesta quinta-feira, 20, e o feriado deve trazer um respiro para quem enfrentou a sequência de dias chuvosos em São Paulo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital e grande parte do estado terão tempo firme, com sol entre nuvens e pouca chance de chuva até sexta, 21. Para quem vai emendar e descansar até domingo, 23, o cenário muda um pouco: o calor aumenta e as precipitações voltam a aparecer, mas de forma passageira.

Confira, a seguir, a previsão do tempo para o feriado em São Paulo.

Previsão geral do estado

De acordo com o Inmet, não há previsão de chuva para o feriado em quase todo o estado de São Paulo entre quinta e sexta-feira, e as precipitações só voltam no fim de semana.

Na capital, as temperaturas variam entre 15 °C e 28 °C, com tempo firme e aumento de nuvens no período da tarde. A umidade relativa do ar oscila entre 50% e 91%.

Já no sábado, 22, a previsão aponta chances de pancada chuva com trovoadas ao longo do dia, além de possibilidade de arco-íris devido à umidade elevada. A máxima prevista é de 29 °C. No domingo, 22, o cenário se repete, com chuva passageira e máxima de 27 °C.

Previsão do litoral

Quem vai viajar para o litoral no feriado da Consciência Negra terá que considerar um roteiro misto entre sol, nuvens e algumas pancadas de chuva.

Na Baixada Santista, por exemplo, a quinta terá possibilidade de chuvas isoladas, sobretudo no início do dia.

Na sexta, apesar do céu nublado, não há expectativa de precipitação. No sábado, a instabilidade volta de forma fraca. As temperaturas serão parecidas com as registradas na capital, com máximas entre 25 °C e 29 °C.

No litoral norte, as pancadas de chuva registradas ao longo da semana diminuem na quinta e tendem a parar na sexta. No sábado, o calor aumenta e a máxima pode chegar a 31 °C. O tempo segue firme até domingo.

Previsão do interior

O interior do estado deve registrar as temperaturas mais altas do feriado. Segundo o Inmet, cidades como Barretos e Presidente Prudente podem chegar a 35 °C na sexta-feira (21). Ribeirão Preto deve alcançar 34 °C, enquanto Campinas chega a 32 °C.

Na quinta e na sexta, a previsão aponta sol entre nuvens e tempo firme na maior parte das regiões, com aumento de calor e baixa probabilidade de chuva. A partir de sábado, assim como na capital, há possibilidade de pancadas isoladas, sobretudo no centro-norte do estado.