Quando cai o 5º dia útil de abril de 2026?

Em 2026, o quinto dia útil de abril será na próxima terça-feira, 7. Os trabalhadores que são regidos pela Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) devem receber os pagamentos até essa data.

A definição é influenciada por feriados e não contabiliza os domingos. No entanto, os sábados são entendidos como dias úteis no calendário.

Este ano, a data é afetada pelo feriado da Sexta-feira Santa, em 3 de abril.

Por que sábado é considerado dia útil?

Para as leis trabalhistas, os sábados são considerados dias úteis, mesmo para trabalhadores que fazem uma jornada de segunda à sexta-feira. Nesses casos, o sábado é classificado como "dia útil não trabalhado".

Da mesma forma, mesmo para classes que não utilizam o dia para expediente, o sábado também é utilizado na contagem do período de férias.

As regras são válidas também para aqueles que trabalham aos sábados.

O que fazer se o salário atrasar?

Os trabalhadores podem reivindicar o pagamento judicialmente, com correção monetária, em casos de atrasos no pagamento.

O 5° dia útil estabelece o prazo máximo para pagamento dos salários, exceto em casos em que o contrato de trabalho prevê uma data diferente, como pode acontecer com empregados temporários.

Se a situação persistir ou for recorrente, é possível solicitar rescisão indireta por descumprimento contratual com suporte do sindicato da base ou de um advogado.

Nesse cenário, o processo de desligamento garante ao funcionário todos os direitos e pagamentos que seriam realizados no caso de uma demissão sem justa causa.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) também determina que a empresa deve pagar multa de R$ 176,03 por trabalhador prejudicado, a ser paga ao órgão.

Calendário de abril conta com dois feriados

Além da Sexta-feira Santa, em abril os trabalhadores contam com outra folga remunerada: o feriado do Dia de Tiradentes.

A data é celebrada na terça-feira, 21 de abril.

Caso esteja definido em contrato ou em acordo com a empresa, os funcionários podem cumprir expediente neste dia.

Quais os próximos dias úteis do semestre?

Em maio, o 5° dia útil também será afetado por um feriado. Nesse caso, o Dia do Trabalhador na sexta-feira, 1° de maio.

A mesma situação se repete em junho, com o feriado de Corpus Christi no dia 4.

Confira os dias úteis dos próximos meses.

Abril: terça-feira, 7;

terça-feira, 7; Maio: 7 de maio (quinta-feira);

7 de maio (quinta-feira); Junho: 6 de junho (sábado);

6 de junho (sábado); Julho: 6 de julho (segunda-feira).

Quando a data de pagamento cai em um sábado, como acontecerá em junho, as empresas optam por antecipar os salários para sexta-feira anterior.

Isso ocorre porque no sábado não há expediente bancário, o que pode afetar os depósitos e atrasar os pagamentos.

Por isso, em junho, é possível que muitos trabalhadores recebam em 5 de junho, na sexta-feira.