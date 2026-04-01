Quando cai o 5º dia útil de abril de 2026?

Em 2026, a data será na próxima terça-feira, 7 (aire images/Getty Images)
Publicado em 1 de abril de 2026 às 15h55.
Em 2026, o quinto dia útil de abril será na próxima terça-feira, 7. Os trabalhadores que são regidos pela Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) devem receber os pagamentos até essa data.
A definição é influenciada por feriados e não contabiliza os domingos. No entanto, os sábados são entendidos como dias úteis no calendário.
Este ano, a data é afetada pelo feriado da Sexta-feira Santa, em 3 de abril.
Para as leis trabalhistas, os sábados são considerados dias úteis, mesmo para trabalhadores que fazem uma jornada de segunda à sexta-feira. Nesses casos, o sábado é classificado como "dia útil não trabalhado".
Da mesma forma, mesmo para classes que não utilizam o dia para expediente, o sábado também é utilizado na contagem do período de férias.
As regras são válidas também para aqueles que trabalham aos sábados.
Os trabalhadores podem reivindicar o pagamento judicialmente, com correção monetária, em casos de atrasos no pagamento.
O 5° dia útil estabelece o prazo máximo para pagamento dos salários, exceto em casos em que o contrato de trabalho prevê uma data diferente, como pode acontecer com empregados temporários.
Se a situação persistir ou for recorrente, é possível solicitar rescisão indireta por descumprimento contratual com suporte do sindicato da base ou de um advogado.
Nesse cenário, o processo de desligamento garante ao funcionário todos os direitos e pagamentos que seriam realizados no caso de uma demissão sem justa causa.
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) também determina que a empresa deve pagar multa de R$ 176,03 por trabalhador prejudicado, a ser paga ao órgão.
Além da Sexta-feira Santa, em abril os trabalhadores contam com outra folga remunerada: o feriado do Dia de Tiradentes.
A data é celebrada na terça-feira, 21 de abril.
Caso esteja definido em contrato ou em acordo com a empresa, os funcionários podem cumprir expediente neste dia.
Em maio, o 5° dia útil também será afetado por um feriado. Nesse caso, o Dia do Trabalhador na sexta-feira, 1° de maio.
A mesma situação se repete em junho, com o feriado de Corpus Christi no dia 4.Confira os dias úteis dos próximos meses.
Quando a data de pagamento cai em um sábado, como acontecerá em junho, as empresas optam por antecipar os salários para sexta-feira anterior.
Isso ocorre porque no sábado não há expediente bancário, o que pode afetar os depósitos e atrasar os pagamentos.
Por isso, em junho, é possível que muitos trabalhadores recebam em 5 de junho, na sexta-feira.