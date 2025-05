Dia do Trabalhador: 1º de maio é feriado ou ponto facultativo?

Nesta quinta-feira, 1 de maio, é celebrado o Dia do Trabalho, uma data para lembrar a importância do trabalhador para construção da sociedade. O feriado, que é muito popular no Brasil, é celebrado em diversos países do mundo.

A celebração do dia do trabalhador remonta ao final do século XIX, quando trabalhadores de Chicago, nos Estados Unidos, realizaram uma grande greve geral demandando a redução da jornada de trabalho para oito horas diárias. No Brasil, o 1º de maio começou a ganhar importância no final do século XIX.

1º de maio é feriado ou ponto facultativo?

O Dia 1º de maio é considerado feriado nacional, de acordo com a lei Portaria do Primeiro-Secretário nº 32, de 2021 do Senado Federal.

Frases para celebrar o Dia do Trabalhador