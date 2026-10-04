Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Qual valor da multa por não votar nas eleições em 2026?

Eleitor que não puder comparecer às urnas neste domingo, 4, deve justificar a ausência ou pagar a multa eleitoral para regularizar a situação

Eleições 2026: eleitores obrigatórios que faltarem à votação e não justificarem o voto devem pagar multa (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Eleições 2026: eleitores obrigatórios que faltarem à votação e não justificarem o voto devem pagar multa (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14h32.

Priorizar nos meus resultados Google

O primeiro turno das eleições de 2026 ocorre neste domingo, 4, com a votação iniciando às 8h e finalizando às 17h. Para quem não puder comparecer às urnas, é necessário justificar a ausência ou pagar a multa eleitoral para regularizar a situação.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o eleitor pode quitar débitos eleitorais pelo Autoatendimento Eleitoral – Título Net, pelo e-Título ou diretamente no cartório eleitoral. O pagamento pode ser feito por Guia de Recolhimento da União (GRU), Pix ou cartão de crédito.

O valor da multa é calculado de acordo com os artigos 127 e 129 da Resolução-TSE nº 23.659/2021. Conforme a regra informada pelo TSE, a base de cálculo, salvo disposição específica, é de R$ 35,13.

Eleitores que declararem situação de pobreza perante a Justiça Eleitoral são isentos da multa pelo não comparecimento às urnas.

Como pagar a multa eleitoral

Pelo e-Título, o eleitor deve acessar a opção “Mais Opções” e, em seguida, “Outras Opções” e “Débitos Eleitorais”. O pagamento pode ser realizado por Pix ou cartão de crédito.

No Autoatendimento Eleitoral – Título Net, os dados informados devem ser os mesmos registrados no cadastro eleitoral. O eleitor também pode procurar um cartório eleitoral para quitar o débito.

No pagamento por Pix, o destinatário deve ser o Tesouro Nacional, da Secretaria do Tesouro Nacional, com CNPJ 00.394.460/0409-50.

Para pagamentos com cartão de crédito, o eleitor é direcionado para as plataformas Mercado Pago ou PicPay.

Como justificar a ausência às urnas

A ausência pode ser justificada no próprio dia da eleição, das 8h às 17h, pelo e-Título ou por meio do Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE).

Quem não justificar no dia da votação tem até 60 dias após cada turno para apresentar a justificativa. Para o primeiro turno, realizado em 4 de outubro, o prazo termina em 3 de dezembro de 2026.

A justificativa pode ser apresentada pelo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral, pelos portais da Justiça Eleitoral ou em qualquer cartório eleitoral. Após a eleição, é necessário apresentar documentos que comprovem o motivo da ausência, que será analisado pela autoridade eleitoral.

O que acontece se a multa não for paga?

O pagamento da multa não regulariza, por si só, um título eleitoral que tenha sido cancelado. Nesses casos, o eleitor também precisa solicitar a revisão ou a transferência do título.

O cancelamento pode ocorrer quando o eleitor deixa de votar em três eleições consecutivas sem justificar a ausência ou pagar as respectivas multas. Cada turno é considerado uma eleição para essa finalidade.

Enquanto estiver irregular, o eleitor pode enfrentar restrições para obter passaporte ou documento de identidade, participar de concursos públicos ou assumir cargos públicos, receber determinadas remunerações, matricular-se em instituições oficiais ou fiscalizadas pelo governo e praticar atos que dependam de quitação eleitoral.

Quem é obrigado a votar?

O voto é obrigatório para brasileiros alfabetizados com mais de 18 e menos de 70 anos. Para pessoas analfabetas, jovens de 16 e 17 anos e maiores de 70, o voto é facultativo.

Estrangeiros e conscritos durante o serviço militar obrigatório não podem se alistar como eleitores e, portanto, não votam.

Para quem é obrigado a votar e não comparecer às urnas, é necessário justificar a ausência ou pagar a multa correspondente para manter a situação eleitoral regular.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026TSE

Mais de Brasil

Nunes Marques: Não encontramos 'risco internacional ou do crime organização' nas eleições

Flávio Bolsonaro cometeu crime ao pedir voto após votar no Rio? O que diz a lei

Apuração para presidente: veja em tempo real a disputa entre Lula e Flávio

É possível votar no 2º turno se faltou no 1º turno das eleições em 2026?

Mais na Exame

Ciência

Cientistas encontram aves brasileiras entre as mais barulhentas do mundo

Brasil

Nunes Marques: Não encontramos 'risco internacional ou do crime organização' nas eleições

Um conteúdo Bússola

Avanço da recarga rápida muda estratégia financeira dos eletropostos

Marketing

Caboré 2026: 42 concorrentes refletem a transformação do mercado de comunicação