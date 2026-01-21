Neste ano, ocorrem as eleições gerais do Brasil. Programadas para o dia 4 de outubro de 2026, as eleições representam também o primeiro pleito eleitoral de muitos brasileiros que vão atingir a idade mínima para votar.

No Brasil, o voto é obrigatório para maiores de 18 anos. No entanto, essa não é a idade mínima aceita para participar das eleições e ajudar a escolher os próximos senadores, deputados estaduais e federais, governadores e presidente da República.

Com quantos anos o brasileiro pode votar?

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a idade mínima para solicitar o título de eleitor é de 15 anos - mas a idade mínima aceita para votar é 16 anos.

O voto é obrigatório para maiores de 18 anos, mas é facultativo para pessoas de 16 e 17 anos. Ou seja: jovens que já tiverem completado 16 ou 17 anos na data da eleição deste ano (4 de outubro) poderão também votar.

Apenas em 2024, cerca de 1,8 milhão de novos eleitores com idades de 16 e 17 anos emitiram o título eleitoral, de acordo com dados do TSE. Se a tendência continuar, a expectativa é que mais novos eleitores participem das eleições 2026.

O voto também só é obrigatório para brasileiros com até 70 anos. Eleitores que já tiverem atingindo 71 anos ou mais poderão votar apenas se quiserem participar do pleito eleitoral.