Eleições 2026: como saber onde votar?

(TSE/Flickr)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 07h25.
O local de votação pode ser consultado gratuitamente pelo Autoatendimento Eleitoral do TSE e pelo aplicativo e-Título. Os canais informam endereço, zona e seção eleitoral. Neste domingo, 4, a votação no Brasil ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.
O local de votação pode ser consultado pela internet, sem ir ao cartório eleitoral. Para descobrir onde votar neste domingo, 4, o eleitor deve acessar o Autoatendimento Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou consultar o aplicativo e-Título.
A busca informa o endereço, a zona e a seção eleitoral. Conferir os três dados ajuda a identificar a sala correta, já que um mesmo local de votação pode reunir diferentes seções.
A consulta é gratuita. Quem não sabe o número do título também pode recuperá-lo no Autoatendimento, na opção “Número do título”.
Abra o aplicativo e-Título, faça a identificação e consulte os dados do local de votação. O aplicativo apresenta o endereço, a zona e a seção vinculados ao cadastro eleitoral.
Em 2026, o TSE anunciou que o aplicativo pode ser baixado inclusive no dia da votação. A orientação de ativá-lo com antecedência continua válida, mas o bloqueio de download adotado em eleições anteriores não é a regra anunciada para este pleito.
Se não conseguir acessar o aplicativo, use a consulta pelo site. Dúvidas sobre os dados podem ser esclarecidas pelo cartório eleitoral.
A consulta informa onde o eleitor está cadastrado; ela não permite escolher outro endereço no dia da eleição. O prazo regular para transferência de domicílio e alteração do local de votação para este pleito terminou em 6 de maio.
Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto. O título em papel não é obrigatório. O e-Título pode servir como identificação quando exibe a fotografia do eleitor; caso contrário, leve outro documento aceito, como identidade, carteira de habilitação ou passaporte.
No Brasil, as urnas funcionam das 8h às 17h pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.
No Autoatendimento Eleitoral do TSE, na opção “Onde votar”, ou no aplicativo e-Título.
Sim. O TSE anunciou que o download estará disponível nos dias de votação das eleições de 2026. A consulta pelo site também é uma alternativa.
Não. É necessário apresentar documento oficial com foto. O e-Título serve como identificação quando exibe a fotografia do eleitor.