Eleições 2026: como saber onde votar?

RESUMO ＋ O local de votação pode ser consultado gratuitamente pelo Autoatendimento Eleitoral do TSE e pelo aplicativo e-Título. Os canais informam endereço, zona e seção eleitoral. Neste domingo, 4, a votação no Brasil ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

O local de votação pode ser consultado pela internet, sem ir ao cartório eleitoral. Para descobrir onde votar neste domingo, 4, o eleitor deve acessar o Autoatendimento Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou consultar o aplicativo e-Título.

A busca informa o endereço, a zona e a seção eleitoral. Conferir os três dados ajuda a identificar a sala correta, já que um mesmo local de votação pode reunir diferentes seções.

Como consultar pelo site do TSE

Acesse o portal do TSE e entre no Autoatendimento Eleitoral — Título Net. No menu “Consultas”, selecione “Onde votar”. Preencha os dados de identificação solicitados pelo sistema. Confira o endereço e os números da zona e da seção eleitoral.

A consulta é gratuita. Quem não sabe o número do título também pode recuperá-lo no Autoatendimento, na opção “Número do título”.

Como descobrir pelo e-Título

Abra o aplicativo e-Título, faça a identificação e consulte os dados do local de votação. O aplicativo apresenta o endereço, a zona e a seção vinculados ao cadastro eleitoral.

Em 2026, o TSE anunciou que o aplicativo pode ser baixado inclusive no dia da votação. A orientação de ativá-lo com antecedência continua válida, mas o bloqueio de download adotado em eleições anteriores não é a regra anunciada para este pleito.

Se não conseguir acessar o aplicativo, use a consulta pelo site. Dúvidas sobre os dados podem ser esclarecidas pelo cartório eleitoral.

O que conferir antes de sair de casa?

A consulta informa onde o eleitor está cadastrado; ela não permite escolher outro endereço no dia da eleição. O prazo regular para transferência de domicílio e alteração do local de votação para este pleito terminou em 6 de maio.

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto. O título em papel não é obrigatório. O e-Título pode servir como identificação quando exibe a fotografia do eleitor; caso contrário, leve outro documento aceito, como identidade, carteira de habilitação ou passaporte.

No Brasil, as urnas funcionam das 8h às 17h pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.