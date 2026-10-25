Que horas o TSE vai anunciar o novo presidente? Veja o histórico de 2018 e 2022

RESUMO ＋ O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estima anunciar o vencedor matemático do segundo turno das eleições presidenciais de 2026 até as 20h30 deste domingo, 25. A disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) tem cenário de empate técnico, e o horário previsto pode variar conforme o ritmo da apuração. Não é necessário contabilizar 100% dos votos para confirmar o resultado, desde que a vantagem de um candidato torne matematicamente impossível a vitória do adversário. Em 2022, Lula teve a vitória confirmada às 19h56, com 98,91% das urnas apuradas. Os resultados oficiais podem ser acompanhados pelo portal do TSE.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarará matematicamente o vencedor do segundo turno das eleições presidenciais de 2026 até o fim da noite deste domingo, 25.

Caso o ritmo de apuração repita o registrado em votações anteriores de segundo turno, o vencedor poderá ser anunciado até 20h.

Em 2022, o vencedor foi confirmado às 19h56. Já em 2018, a apuração presidencial declarou o vencedor às 19h18.

A previsão, porém, não representa um horário-limite para a conclusão da apuração: o resultado depende do ritmo de processamento dos votos e da diferença entre os candidatos.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) disputam a Presidência da República em um cenário de empate técnico nas últimas pesquisas eleitorais. Uma disputa acirrada pode tornar a definição mais demorada, embora o tempo necessário para confirmar o vencedor também dependa da distribuição dos votos contabilizados ao longo da apuração.

Como o TSE define o vencedor antes de apurar todas as urnas?

A confirmação matemática do resultado não exige que 100% das urnas tenham sido apuradas. O vencedor pode ser anunciado quando a quantidade de votos contabilizados e a diferença entre os candidatos tornam matematicamente impossível que o segundo colocado alcance o primeiro, mesmo que os votos restantes sejam computados.

Na prática, a Justiça Eleitoral acompanha a incorporação dos boletins de urna ao sistema de totalização. À medida que os dados são processados, os percentuais de votação e a quantidade de seções totalizadas são atualizados, permitindo avaliar se a disputa já tem um desfecho matematicamente definido.

Por isso, a previsão das 20h30 deve ser entendida como uma estimativa, e não como uma garantia de que o anúncio ocorrerá exatamente nesse horário. Caso a diferença entre os candidatos permaneça pequena, pode ser necessário aguardar a contabilização de mais votos.

Quanto tempo levou para confirmar o resultado nas últimas eleições?

O histórico dos dois últimos segundos turnos presidenciais mostra que a definição matemática pode ocorrer antes da conclusão integral da apuração.

Em 2022, Lula teve a vitória confirmada às 19h56, quando 98,91% das urnas já haviam sido apuradas. Naquele pleito, o petista terminou com 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% de Jair Bolsonaro (PL).

Quatro anos antes, em 2018, Jair Bolsonaro teve a vitória confirmada às 19h18, com 94,44% das seções eleitorais apuradas. O resultado final foi de 55,13% dos votos válidos para Bolsonaro e 44,87% para Fernando Haddad (PT).

Os exemplos mostram que não é preciso esperar o processamento de todos os votos para conhecer o vencedor. Também indicam, porém, que o horário de confirmação pode variar de uma eleição para outra.

Que horas termina a votação em cada região?

As urnas funcionam das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Desde 2022, a votação segue o horário da capital federal como referência nacional, medida que permite iniciar a divulgação dos resultados sem esperar o encerramento das seções em todas as regiões do país.

Há diferenças nos horários locais de funcionamento. No Acre, por exemplo, a votação ocorre das 6h às 15h. Já em Fernando de Noronha, os eleitores votam das 9h às 18h, sempre considerando os respectivos horários locais.

A padronização nacional facilita a organização da apuração e reduz o risco de que eleitores sejam influenciados por resultados parciais divulgados enquanto a votação ainda está em andamento em outras regiões.

Onde acompanhar a apuração das eleições 2026?

Os resultados oficiais podem ser consultados no portal de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que atualiza os dados conforme os votos são recebidos e processados.

A plataforma permite acompanhar a totalização nacional e consultar informações por estado, município, zona eleitoral, cargo e candidato. Os números divulgados ao longo da noite são parciais e podem mudar até que a apuração seja concluída.

Assim, embora a expectativa do TSE seja anunciar o vencedor matemático até as 20h30, a confirmação depende da evolução da contagem. O horário previsto serve como referência para acompanhar a disputa, mas não substitui a divulgação oficial do resultado pela Justiça Eleitoral.