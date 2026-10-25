Que horas o TSE vai anunciar o novo presidente? Veja o histórico de 2018 e 2022

Os resultados oficiais podem ser consultados no portal de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que atualiza os dados conforme os votos são recebidos e processados (Rovena Rosa/Agência Brasil)
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Publicado em 25 de outubro de 2026 às 12h15.
Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 12h16.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estima anunciar o vencedor matemático do segundo turno das eleições presidenciais de 2026 até as 20h30 deste domingo, 25. A disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) tem cenário de empate técnico, e o horário previsto pode variar conforme o ritmo da apuração. Não é necessário contabilizar 100% dos votos para confirmar o resultado, desde que a vantagem de um candidato torne matematicamente impossível a vitória do adversário. Em 2022, Lula teve a vitória confirmada às 19h56, com 98,91% das urnas apuradas. Os resultados oficiais podem ser acompanhados pelo portal do TSE.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarará matematicamente o vencedor do segundo turno das eleições presidenciais de 2026 até o fim da noite deste domingo, 25.
Caso o ritmo de apuração repita o registrado em votações anteriores de segundo turno, o vencedor poderá ser anunciado até 20h.
Em 2022, o vencedor foi confirmado às 19h56. Já em 2018, a apuração presidencial declarou o vencedor às 19h18.
A previsão, porém, não representa um horário-limite para a conclusão da apuração: o resultado depende do ritmo de processamento dos votos e da diferença entre os candidatos.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) disputam a Presidência da República em um cenário de empate técnico nas últimas pesquisas eleitorais. Uma disputa acirrada pode tornar a definição mais demorada, embora o tempo necessário para confirmar o vencedor também dependa da distribuição dos votos contabilizados ao longo da apuração.
A confirmação matemática do resultado não exige que 100% das urnas tenham sido apuradas. O vencedor pode ser anunciado quando a quantidade de votos contabilizados e a diferença entre os candidatos tornam matematicamente impossível que o segundo colocado alcance o primeiro, mesmo que os votos restantes sejam computados.
Na prática, a Justiça Eleitoral acompanha a incorporação dos boletins de urna ao sistema de totalização. À medida que os dados são processados, os percentuais de votação e a quantidade de seções totalizadas são atualizados, permitindo avaliar se a disputa já tem um desfecho matematicamente definido.
Por isso, a previsão das 20h30 deve ser entendida como uma estimativa, e não como uma garantia de que o anúncio ocorrerá exatamente nesse horário. Caso a diferença entre os candidatos permaneça pequena, pode ser necessário aguardar a contabilização de mais votos.
O histórico dos dois últimos segundos turnos presidenciais mostra que a definição matemática pode ocorrer antes da conclusão integral da apuração.
Em 2022, Lula teve a vitória confirmada às 19h56, quando 98,91% das urnas já haviam sido apuradas. Naquele pleito, o petista terminou com 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% de Jair Bolsonaro (PL).
Quatro anos antes, em 2018, Jair Bolsonaro teve a vitória confirmada às 19h18, com 94,44% das seções eleitorais apuradas. O resultado final foi de 55,13% dos votos válidos para Bolsonaro e 44,87% para Fernando Haddad (PT).
Os exemplos mostram que não é preciso esperar o processamento de todos os votos para conhecer o vencedor. Também indicam, porém, que o horário de confirmação pode variar de uma eleição para outra.
As urnas funcionam das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Desde 2022, a votação segue o horário da capital federal como referência nacional, medida que permite iniciar a divulgação dos resultados sem esperar o encerramento das seções em todas as regiões do país.
Há diferenças nos horários locais de funcionamento. No Acre, por exemplo, a votação ocorre das 6h às 15h. Já em Fernando de Noronha, os eleitores votam das 9h às 18h, sempre considerando os respectivos horários locais.
A padronização nacional facilita a organização da apuração e reduz o risco de que eleitores sejam influenciados por resultados parciais divulgados enquanto a votação ainda está em andamento em outras regiões.
Os resultados oficiais podem ser consultados no portal de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que atualiza os dados conforme os votos são recebidos e processados.
A plataforma permite acompanhar a totalização nacional e consultar informações por estado, município, zona eleitoral, cargo e candidato. Os números divulgados ao longo da noite são parciais e podem mudar até que a apuração seja concluída.
Assim, embora a expectativa do TSE seja anunciar o vencedor matemático até as 20h30, a confirmação depende da evolução da contagem. O horário previsto serve como referência para acompanhar a disputa, mas não substitui a divulgação oficial do resultado pela Justiça Eleitoral.
O TSE prevê anunciar o vencedor matemático até as 20h30 deste domingo, 25, mas o horário pode variar conforme o ritmo da apuração.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) disputam a Presidência da República.
Não. O resultado pode ser confirmado quando a quantidade de votos contabilizados torna matematicamente impossível a vitória do adversário.
Lula teve a vitória confirmada às 19h56, com 98,91% das urnas apuradas.
Os resultados oficiais podem ser acompanhados em tempo real pelo portal de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).