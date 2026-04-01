Qual o melhor horário para viajar no feriado de Páscoa?

O feriado da celebração da Páscoa começa nesta Sexta-feira Santa, 3. A emenda deve movimentar as rodovias e a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) estima que 16 milhões de veículos circulem pelas rodovias do estado.

A concessionária Ecovias, responsável pela administração do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), espera o trânsito de 227 mil a 350 mil veículos em direção à Baixada Santista.

Para eles, o movimento deve ocorrer entre esta quinta-feira, 2, e o domingo, 5. O volume de circulação deve aumentar a partir das 16h.

Quais horários de trânsito neste feriado?

A Ecovias estima quatro momentos de maior fluxo nas rodovias durante este feriado:

Quinta-feira, 2 - a partir das 16h;

a partir das 16h; Sexta-feira, 3 - entre 00h e 1h e entre 6h e 14h;

entre 00h e 1h e entre 6h e 14h; Domingo, 5 - a partir das 10h.

Apesar das operações que visam reduzir o fluxo e administrar melhor o volume de veículos, a concessionária afirma que elas não eliminam a possibilidade de congestionamentos.

O trânsito deve ser maior nos períodos de fluxo intenso, por isso o planejamento da viagem conforme as condições de tráfego são essenciais para evitar aglomeração nos trechos.

Operação Descida durante a Páscoa

A Operação Descida (7x3) deve ser adotada entre quinta e sexta-feira, para aliviar o trânsito sentido litoral. Com isso, as pistas Norte e Sul da Via Anchieta e a Sul da Rodovia dos Imigrantes são destinadas para essa rota.

Nesse período, a subida sentido capital é realizada exclusivamente na pista Norte da Imigrantes.

Em contrapartida, a Operação Subida (2x8) pode ser implantada no domingo. Para facilitar o retorno a São Paulo, são utilizadas as pistas Norte e Sul da Imigrantes e a Norte da Via Anchieta. A descida para o litoral é concentrada na pista Sul da Anchieta.

Operação Terceira Faixa

Outra operação que pode entrar em vigor é a "Terceira Faixa" na rodovia Cônego Domênico Rangoni.

Nesse caso, o acostamento é liberado como faixa adicional para aliviar o tráfego no trecho de entroncamento com a rodovia Rio-Santos e a praça de pedágio.

A alteração é realizada em uma extensão de cerca de 2 quilômetros.

A liberação do acostamento é sinalizada nos painéis de mensagem ao longo da pista. As equipes da Ecoviar e da Polícia Militar Rodoviária também atuam para evitar acidentes durante a operação.

Rodovias mais movimentadas durante o feriado

A Artesp informou que o fluxo esperado para o feriado é de 16 milhões de veículos distribuídos nas rodovias do estado de São Paulo.

Entre as maiores estimativas estão:

AutoBan - 2,5 milhões de veículos;

2,5 milhões de veículos; Rodoanel Oeste - 1,18 milhão;

1,18 milhão; EixoSP - 1 ,09 milhão;

,09 milhão; Novo Litoral - 1,06 milhão;

1,06 milhão; Ecovias Leste Paulista - 986 mil.

Devido à alta movimentação durante o feriado e final de semana, as concessionárias operam com estrutura reforçada e monitoramento em tempo integral nas centrais de controle.

Presencialmente, as viaturas ficam distribuídas nas estradas para atender eventuais ocorrências.

Por isso, os motoristas devem encontrar mais guinchos em circulação, ambulâncias disponíveis em pontos estratégicos e inspeção nas pistas.

Nos pedágios, a operação também é ampliada com abertura de cabines extras e equipes de apoio para organizar as filas.

Como evitar problemas em viagens durante o feriado?

Em nota, a Artesp sugere que os motoristas que pretendem viajar no feriado planejem o trajeto com antecedência e organizem os horários para evitar os momentos de pico nas rodovias.

Ao longo do dia, a situação do trânsito deve ser informada nas redes sociais, na rádio e em aplicativos de monitoramento do tráfego.

A Ecovias orienta que os condutores confirmem as condições da pista nos canais oficiais da concessionária antes de iniciarem a viagem.