Qual a ordem de votação do 2ª turno das eleições 2022?

O segundo turno das Eleições 2022 será neste domingo, 30, e os eleitores de todo o Brasil poderão votar das 8h às 17h, no horário de Brasília. Os brasileiros irão votar para decidir o presidente da República e, a depender do estado, também um governador.

Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Qual a ordem da votação no 2º turno das eleições 2022

Governador: dois dígitos

Presidente: dois dígitos

Aprenda a votar com simulador do TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou um simulador para o eleitor testar como será o dia da eleição. A proposta do TSE é fornecer ao eleitor uma experiência de estar diante da urna eletrônica como no dia da eleição, mas respeitando o seu ritmo e permitindo que repita várias vezes o voto, que explore as possibilidades de voto em um candidato, de voto branco, de voto nulo, de voto de legenda e que corrija seu voto quantas vezes forem necessárias.

Há a possibilidade de simular exatamente como vai votar, levando em conta o local do domicílio eleitoral. Para acessar, clique aqui.

Quem é obrigado a votar nas eleições 2022

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizadas, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e, analfabetos.

Quais documentos preciso levar

É necessário levar apenas um documento de identificação oficial com foto. A apresentação do título eleitoral no dia do pleito não é obrigatória. São aceitos como documento a identidade, a carteira de motorista com foto, o certificado de reservista, a carteira de trabalho, o passaporte e a identidade funcional emitida por órgão de classe. Esses documentos podem ser usados ainda que a data de validade esteja vencida. As certidões de nascimento ou de casamento, no entanto, não valem como prova de identidade na hora de votar.

Pode votar com a camiseta do candidato?

De acordo com a lei eleitoral, ao chegar para votar, o eleitor pode manifestar a convicção político-ideológica de forma individual e silenciosa. Isso significa que é permitido o uso de bandeiras, broches, adesivos e camisetas com os símbolos ou números de candidatos.

LEIA TAMBÉM: O que pode e o que não pode no dia da votação?

Como saber o número do título de eleitor

Para saber o número do seu título de eleitor e o local de votação, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e preencher o formulário com os dados necessários. Outra forma é usar o aplicativo e-Título, disponível para Android e iOS. No dia da eleição, se souber o local de votação, não é necessário levar o título, basta um documento de identificação com foto.

LEIA MAIS