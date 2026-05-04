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Quais são os próximos feriados de 2026 após o Dia do Trabalho?

Corpus Christi abre a sequência de folgas possíveis antes de uma série de feriados em segundas e sextas até dezembro

Próximos feriados: depois do Dia do Trabalho, ainda restam sete feriados em 2026 (Spiderstock/Getty Images)

Próximos feriados: depois do Dia do Trabalho, ainda restam sete feriados em 2026 (Spiderstock/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 4 de maio de 2026 às 11h17.

Com o Dia do Trabalho, celebrado no dia 1º de maio, ficando para trás, muita gente já voltou os olhos para o calendário em busca da próxima pausa de 2026. A boa notícia é que o restante do ano ainda reserva sete feriados nacionais e ao menos um ponto facultativo com potencial de folga prolongada.

Quando serão os próximos feriados?

A próxima data no calendário é Corpus Christi, celebrado em 4 de junho, uma quinta-feira. Embora não seja considerado feriado nacional, e sim ponto facultativo, a data costuma ser adotada por muitas empresas, escolas e órgãos públicos como dia de folga, o que pode abrir espaço para um feriadão com a sexta-feira.

Depois disso, o próximo feriado nacional será o Dia da Independência, em 7 de setembro, que cai em uma segunda-feira. Será um dos descansos mais estratégicos do segundo semestre, formando um fim de semana prolongado sem necessidade de emenda.

Na sequência, Nossa Senhora Aparecida será celebrada em 12 de outubro, também em uma segunda-feira. Já Finados cai em 2 de novembro, novamente em uma segunda. As duas datas ampliam a chance de folga de três dias para boa parte dos trabalhadores.

Em novembro, a Proclamação da República será em um domingo, no dia 15, e acaba sendo a data menos vantajosa para quem espera um descanso extra. Ainda no mesmo mês, o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, cai em uma sexta-feira e volta a criar uma janela para feriado prolongado.

Fechando o ano, o Natal será celebrado em uma sexta-feira, no dia 25 de dezembro. Com isso, o último grande feriadão de 2026 já chega praticamente pronto para quem pretende viajar ou simplesmente descansar.

Confira os próximos feriados de 2026:

  • 4 de junho, quinta-feira: Corpus Christi (ponto facultativo)
  • 7 de setembro, segunda-feira: Independência do Brasil
  • 12 de outubro, segunda-feira: Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro, segunda-feira: Finados
  • 15 de novembro, domingo: Proclamação da República
  • 20 de novembro, sexta-feira: Dia da Consciência Negra
  • 25 de dezembro, sexta-feira: Natal
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