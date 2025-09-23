Brasil

Quais são os melhores e piores lugares para se dirigir no Brasil?

Estudo integrado do Observatório Nacional de Segurança Viária evidencia desigualdades regionais na gestão, fiscalização e mortalidade no trânsito.

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16h06.

A pesquisa Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança (IRIS) do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) foi publicada na última semana. A partir de dados sobre Normatização e Fiscalização, Gestão da Segurança no Trânsito e Educação, a IRIS determina quais são os estados mais e menos seguros para se dirigir no Brasil em uma escala de 1 a 5. Outros dados como Vias Seguras, Vigilância, promoção da Saúde e Atendimento às vítimas, Indicadores de Mortalidade e Segurança Veicular também foram levantados na pesquisa.

Os estados mais e menos seguros para se dirigir no Brasil

O Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro foram os estados com melhor pontuação geral no IRIS. Nos pilares de Gestão da Segurança no Trânsito e Normatização e Fiscalização, o DF foi o primeiro colocado, com 5 estrelas. Já no pilar de Educação, o RS se destacou, também com 5 estrelas.

A Região Norte se destaca negativamente na classificação geral e nos três pilares isolados. O Amapá foi o pior colocado em Gestão da Segurança no Trânsito. Em Educação, o Amazonas teve a pior pontuação. Já o Acre teve o pior desempenho no pilar de Normatização e Fiscalização.

Outros dados

A pesquisa também levantou outros dados além dos três pilares centrais de classificação. Um deles foi o de Vias Seguras, no qual SP, DF e MS se destacam positivamente. Nesse mesmo levantamento, AC, AM e AP tiveram o pior desempenho.

No índice de Segurança Veicular, no entanto, as regiões Sul e Sudeste se destacam negativamente, enquanto a Região Norte tem melhor desempenho. Em relação aos outros dados da pesquisa IRIS, ele representa uma "inversão" regional.

Já nos Indicadores de Mortalidade, AC, AP e AM também têm resultados bons. SP, DF e RS mantém a tendência de boa performance nesse índice. Enquanto isso, TO, com bons resultados na maioria dos dados levantados na IRIS, e PI têm o pior desempenho.

