Pedágios nas rodovias de SP ficam mais caros a partir desta terça; confira tabelas com novos valores

As tarifas de pedágio nas rodovias de São Paulo aumentam a partir desta terça, 1º. O reajuste médio será de 5,31%, baseado no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), referente ao período de junho de 2024 a maio de 2025.

O aumento foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo no último dia 24 e aprovado pela Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo).

As novas tarifas afetam rodovias operadas por várias concessionárias, como Autoban (Sistema Anhanguera-Bandeirantes), Ecovias (Sistema Anchieta-Imigrantes), SPVias, ViaRondon, entre outras.

No sistema Anchieta-Imigrantes, operado pela Ecovias, o pedágio vai de R$ 36,80 para R$ 38,70, um aumento de R$ 1,90 (5,16%).

Já no sistema Autoban, que inclui as rodovias Anhanguera (SP-330) e Bandeirantes (SP-348), o aumento vai de R$ 0,50 a R$ 0,80, dependendo do trecho.

O reajuste foi autorizado com base nas regras contratuais de reajuste, além de medidas de correção econômica nos trechos concedidos pela Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado (SPI).

O estado de São Paulo conta com 227 postos de pedágio, incluindo as novas opções de free flow, no qual o pagamento é feito sem necessidade de cabines.

O aumento também afeta as passagens de ônibus intermunicipais e os fretes rodoviários.

Consulte os novos valores:

Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. - AUTOBAN

LOTE PRAÇAS DE PEDÁGIO LOCALIZAÇÃO (KM) PASSEIO COMERCIAL POR EIXO Via Anhanguera SP-330 PERUS 026+495 R$ 13,70 Via Anhanguera SP-330 VALINHOS 082+000 R$ 13,60 Via Anhanguera SP-330 VALINHOS 081+000 R$ 13,60 Via Anhanguera SP-330 NOVA ODESSA 118+000 R$ 12,10 Via Anhanguera SP-330 LIMEIRA 152+000 R$ 9,20 Rodovia dos Bandeirantes SP-348 CAIEIRAS * 036+200 R$ 13,70 Rodovia dos Bandeirantes SP-348 CAMPO LIMPO * 039+047 R$ 13,70 Rodovia dos Bandeirantes SP-348 ITUPEVA 077+430 R$ 13,60 Rodovia dos Bandeirantes SP-348 SUMARÉ 115+520 R$ 12,10 Rodovia dos Bandeirantes SP-348 LIMEIRA 159+550 R$ 9,20

Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A. - INTERVIAS

LOTE PRAÇAS DE PEDÁGIO LOCALIZAÇÃO (KM) PASSEIO COMERCIAL POR EIXO Rodovia Sem Denominação SP-147 MOGI MIRIM 052+000 R$ 11,10 Rodovia Engº João Tosello SP-147 LIMEIRA 091+300 R$ 12,60 Rodovia Dep.Laércio Corte SP-147 IRACEMÁPOLIS 127+200 R$ 8,60 Rodovia Wilson Finardi SP-191 ARARAS 027+500 R$ 9,80 Rodovia Wilson Finardi SP-191 RIO CLARO 059+000 R$ 5,00 Rodovia Doutor Paulo Lauro SP-215 STA CRUZ PALMEIRAS 065+550 R$ 9,00 Rodovia Doutor Paulo Lauro SP-215 DESCALVADO 104+400 R$ 9,20 Via Anhanguera SP-330 LEME 181+760 R$ 11,20 Via Anhanguera SP-330 PIRASSUNUNGA 215+000 R$ 11,20

Renovias Concessionária S.A.

LOTE PRAÇAS DE PEDÁGIO LOCALIZAÇÃO (KM) PASSEIO COMERCIAL POR EIXO Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros SP-340 JAGUARIÚNA 123+500 R$ 17,60 Rodovia Dep.Mário Beni SP-340 ESTIVA GERBI 192+840 R$ 10,50 Rodovia Prof. Boanerges Nogueira de Lima SP-340 CASA BRANCA 221+292 R$ 9,40 Rodovia Prof. José André de Lima SP-340 MOCOCA 254+690 R$ 8,90 Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros SP-342 ESP. SANTO DO PINHAL 191+890 R$ 13,10 Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros SP-342 ÁGUAS DA PRATA 240+000 R$ 6,30

Concessionária Rodovias das Colinas S.A.

LOTE PRAÇAS DE PEDÁGIO LOCALIZAÇÃO (KM) PASSEIO COMERCIAL POR EIXO Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 INDAIATUBA 060+800 R$ 19,40 Rodovia Engº. Ermênio de Oliveira Penteado SP-075 INDAIATUBA (BLOQUEIO) 062+000 R$ 19,40 Rodovia Fausto Santomauro SP-127 RIO CLARO 012+625 R$ 8,80 Rodovia Cornélio Pires SP-127 RIO DAS PEDRAS 058+650 R$ 14,20

Concessionária Rodovias Integradas do Oeste S.A. - SPVias