Na Semana Nacional do Trânsito, campanha promove 50 ações de segurança viária

Na Semana Nacional do Trânsito a EPR lança o Programa Conviver, voltado para proteção dos públicos mais vulneráveis no trânsito, como pedestres, ciclistas, motociclistas e comunidades lindeiras.

Começando no dia 24 de setembro com ação que irá mobilizar seis concessionárias que juntas administram mais de 3 mil quilômetros de rodovias em Minas Gerais e Paraná.

A EPR é uma plataforma de investimentos especializada em concessões de rodovias e mobilidade. As 50 ações do Dia da Convivência no Trânsito tem o objetivo de avançar a agenda ESG da empresa no aspecto social.

“Segurança viária não depende apenas da qualidade da infraestrutura. Ela exige diálogo, respeito e a consciência de que cada escolha no trânsito impacta outras vidas”, diz Carlo Framarim, diretor de operações da EPR.

Programa baseado em princípios vitais

O Conviver também promoverá educação para o uso seguro da infraestrutura, conscientização sobre manutenção preventiva dos veículos, a proteção dos profissionais que trabalham nas rodovias, além de um olhar especial para áreas escolares e as futuras gerações.

As mensagens do programa são baseadas em princípios de convivência segura, que orientam os diferentes públicos sobre atitudes práticas no dia a dia, como uso do cinto de segurança, respeito aos limites de velocidade e cuidados em ultrapassagens e travessias, entre outros.

Esses direcionamentos guiam as ações da EPR em campanhas educativas, parcerias com comunidades e engajamento de agentes ligados às rodovias, com o objetivo de promover uma uma mudança de cultura, que priorize a convivência mais segura e humana nestes ambientes.

“O Programa Conviver é um apelo para que motoristas, pedestres e comunidades se unam em prol de viagens mais seguras, em parceria com as autoridades e instituições que atuam no trânsito”, destaca Framarim.

Agenda do Dia da Convivência no Trânsito

A ação acontece durante a Semana Nacional do Trânsito (SNT), organizada pela Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito, vinculado ao Ministério dos Transportes, e será realizada entre os dias 18 e 25 de setembro. O tema deste ano é “Desacelere. Seu bem maior é a vida”

EPR Via Mineira (MG)

As equipes da concessionária orientarão motoristas e passageiros sobre a importância do uso do cinto de segurança. Será realizada gratuitamente a aferição da pressão arterial, incentivando os condutores a cuidarem da própria saúde.

Onde: Base da Polícia Rodoviária Federal (PRF) – KM 766 da BR-040 – Juiz de Fora (MG)

Onde: Juiz de Fora – BR-040, KM 766 – Base da Polícia Rodoviária Federal (PRF) - horário

EPR Vias do Café (MG)

A EPR Vias do Café, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRV) e o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), realizará ações educativas com abordagens a motoristas ao longo de suas rodovias.

Onde:

Base Operacional BSO1 – MGC-491, KM 46+135 – Monte Santo de Minas – 13h30

Base Operacional BSO4 – MGC-491, KM 197+800 – Paraguaçu – 16h

Base Operacional BSO5 – MG-167, KM 2,7 – Santana da Vargem – 16h

Local a confirmar – BR-146, KM 511 – 17h

Operação Romaria do Padre Victor

A EPR Vias do Café realizará uma operação especial para garantir a segurança dos romeiros que seguem em direção a Três Pontas para a tradicional Romaria do Beato Padre Victor.

Onde: MG-167, trecho entre Varginha e Três Pontas – 18h às 00h

EPR Sul de Minas (MG)

A EPR Sul de Minas, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRV), realizará uma blitz educativa com foco na conscientização dos motoristas sobre os riscos do excesso de velocidade.

Onde: Base da Polícia Militar Rodoviária – BR-459, KM 123 – horário

EPR Triângulo (MG)

A EPR Triângulo também trabalhará mensagens sobre os perigos do excesso de velocidade, mostrando na prática como a pressa aumenta o risco e a gravidade dos acidentes.

Onde: Local e horário a definir

EPR Litoral Pioneiro (PR)

A EPR Litoral Pioneiro, em parceria com equipes locais de saúde, realizará ações educativas com orientações sobre segurança viária e bem-estar dos usuários. Também serão oferecidos exames básicos de saúde, como aferição de pressão arterial e glicemia.

Onde:

Base Operacional – PR-092, KM 282+010 – Siqueira Campos – 8h

Base Operacional – PR-153, KM 40 – Santo Antônio da Platina – 8h

Base Operacional – PR-151, KM 265 – Piraí do Sul – 8h

Ação especial voltada a ciclistas

Em atividade dedicada à conscientização de ciclistas, a concessionária abordará orientações práticas para travessias seguras, uso de equipamentos de proteção e sinalização adequada, além de oferecer exames básicos de saúde.

Onde: Local a confirmar – PR-407 – 8h

EPR Iguaçu (PR)

A EPR Iguaçu, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizará ações educativas simultâneas em diferentes municípios do Paraná. As equipes vão orientar motoristas e passageiros sobre a importância do uso do cinto de segurança e de comportamentos seguros no trânsito, destacando como escolhas conscientes reduzem o risco de acidentes e preservam vidas.

Onde: