Rodovia Raposo Tavares muda sistema de pedágios; entenda como funcionará

A Rodovia Raposo Tavares terá um novo sistema de cobrança automática (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 18h28.
Última atualização em 25 de setembro de 2025 às 18h36.
A Rodovia Raposo Tavares terá um novo modelo de cobranças a partir da quarta-feira, 1º. O sistema vai substituir praças de pedágio por pórticos de cobrança automáticos equipados com o sistema Siga Fácil. Ou seja, não será mais necessário parar para pagar a taxa.
Os pontos de cobrança estarão em três localidades da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), administrada pela concessionária Sorocabana, onde hoje funcionam praças físicas:
Os pórticos são pedágios eletrônicos, também conhecidos como Free Flow, que identificam veículos por placas ou tags.
A tag é um dispositivo eletrônico em formato de adesivo inserido no veículo. O pórtico realiza a leitura dela e efetua a cobrança da tarifa. Os motoristas que ainda não têm a tag podem pagar de forma digital em até 30 dias após a passagem pelo pórtico eletrônico. O pagamento pode ser feito nos canais de autoatendimento da concessionária:
Motoristas da Raposo Tavares poderão ter até dois tipos de desconto na tarifa. O primeiro é automático para aqueles veículos que aderirem à tag: Desconto Básico de Tarifa (DBT), que garante redução de 5% no valor de cada transação.
Além disso, há também o Desconto de Usuário Frequente (DUF). Com ele, usuários recorrentes da rodovia recebem um desconto. Para isso, o motorista precisa circular pelo mesmo pórtico por mais de uma vez no mesmo sentido, dentro do período de um mês. A partir da 11ª passagem, há 10% de desconto. A partir da 21ª, o desconto chega a 20%.