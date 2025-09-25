Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Rodovia Raposo Tavares muda sistema de pedágios; entenda como funcionará

A partir da próxima quarta-feira, 1°, a rodovia trocará praças de pedágio por pórticos com sistema Siga Fácil

A Rodovia Raposo Tavares terá um novo sistema de cobrança automática (Rovena Rosa/Agência Brasil)

A Rodovia Raposo Tavares terá um novo sistema de cobrança automática (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 18h28.

Última atualização em 25 de setembro de 2025 às 18h36.

A Rodovia Raposo Tavares terá um novo modelo de cobranças a partir da quarta-feira, 1º. O sistema vai substituir praças de pedágio por pórticos de cobrança automáticos equipados com o sistema Siga Fácil. Ou seja, não será mais necessário parar para pagar a taxa.

Os pontos de cobrança estarão em três localidades da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), administrada pela concessionária Sorocabana, onde hoje funcionam praças físicas:

  • km 48 – São Roque – R$ 5,05 em cada sentido
  • km 83 – Sorocaba – R$ 4,95 em cada sentido
  • km 111 – Araçoiaba – R$ 4,20 por sentido

O que são pórticos?

Os pórticos são pedágios eletrônicos, também conhecidos como Free Flow, que identificam veículos por placas ou tags. 

A tag é um dispositivo eletrônico em formato de adesivo inserido no veículo. O pórtico realiza a leitura dela e efetua a cobrança da tarifa. Os motoristas que ainda não têm a tag podem pagar de forma digital em até 30 dias após a passagem pelo pórtico eletrônico. O pagamento pode ser feito nos canais de autoatendimento da concessionária:

Descontos na tarifa

Motoristas da Raposo Tavares poderão ter até dois tipos de desconto na tarifa. O primeiro é automático para aqueles veículos que aderirem à tag: Desconto Básico de Tarifa (DBT), que garante redução de 5% no valor de cada transação. 

Além disso, há também o Desconto de Usuário Frequente (DUF). Com ele, usuários recorrentes da rodovia recebem um desconto. Para isso, o motorista precisa circular pelo mesmo pórtico por mais de uma vez no mesmo sentido, dentro do período de um mês. A partir da 11ª passagem, há 10% de desconto. A partir da 21ª, o desconto chega a 20%.

Acompanhe tudo sobre:EstradasCarrosPedágioGovernoEstado de São Paulo

Mais de Brasil

Ministro prevê que Galeão chegará a 30 milhões de passageiros em três anos

São Paulo é 3ª megacidade com infraestrutura mais forte, diz estudo

CPI do INSS: depoimento de principal investigado é suspenso após briga entre defesa e parlamentar

Disparos em escola no Ceará deixam dois mortos e três feridos

Mais na Exame

Mundo

Trump diz a Erdogan que gostaria que Turquia 'parasse de comprar petróleo' da Rússia

Inteligência Artificial

Qual o futuro da IA generativa? Cientistas do MIT debatem o tema

Carreira

VLI abre programa de trainees com remuneração de R$7 mil; inscrições abertas até 17 de outubro

Casual

Athleisure por completo: acessórios fitness acompanham a rotina dos brasileiros