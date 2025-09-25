Rodovia Raposo Tavares muda sistema de pedágios; entenda como funcionará

A Rodovia Raposo Tavares terá um novo modelo de cobranças a partir da quarta-feira, 1º. O sistema vai substituir praças de pedágio por pórticos de cobrança automáticos equipados com o sistema Siga Fácil. Ou seja, não será mais necessário parar para pagar a taxa.

Os pontos de cobrança estarão em três localidades da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), administrada pela concessionária Sorocabana, onde hoje funcionam praças físicas:

km 48 – São Roque – R$ 5,05 em cada sentido

km 83 – Sorocaba – R$ 4,95 em cada sentido

km 111 – Araçoiaba – R$ 4,20 por sentido

O que são pórticos?

Os pórticos são pedágios eletrônicos, também conhecidos como Free Flow, que identificam veículos por placas ou tags.

A tag é um dispositivo eletrônico em formato de adesivo inserido no veículo. O pórtico realiza a leitura dela e efetua a cobrança da tarifa. Os motoristas que ainda não têm a tag podem pagar de forma digital em até 30 dias após a passagem pelo pórtico eletrônico. O pagamento pode ser feito nos canais de autoatendimento da concessionária:

Site: http://www.pedagiodigital.com

Aplicativo CCR Rodovias

WhatsApp (chatbot oficial) – 0800 252 7280

Descontos na tarifa

Motoristas da Raposo Tavares poderão ter até dois tipos de desconto na tarifa. O primeiro é automático para aqueles veículos que aderirem à tag: Desconto Básico de Tarifa (DBT), que garante redução de 5% no valor de cada transação.

Além disso, há também o Desconto de Usuário Frequente (DUF). Com ele, usuários recorrentes da rodovia recebem um desconto. Para isso, o motorista precisa circular pelo mesmo pórtico por mais de uma vez no mesmo sentido, dentro do período de um mês. A partir da 11ª passagem, há 10% de desconto. A partir da 21ª, o desconto chega a 20%.