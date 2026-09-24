A disputa pelo governo da Bahia apresenta um cenário polarizado com empate técnico no limite da margem de erro, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 24.

No primeiro turno, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União), registra 46,7% das intenções de voto, seguido numericamente pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), com 42%. A margem de erro do levantamento é de 2,7 pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados, Ronaldo Mansur (PSOL) tem 0,8%, Aroldo Felix (UP) registra 0,6%, enquanto Ariel Capistrano (DC) e Maria Bona (PCO) marcam 0,3% cada.

Os votos em branco, nulos e eleitores que não votariam em nenhum somam 5,2%. Os que não sabem ou não responderam representam 4,1%.

O instituto também testou um cenário de segundo turno, apresentando apenas os dois principais candidatos aos eleitores baianos. Nesta simulação, ACM Neto pontua 48,4%, enquanto Jerônimo Rodrigues registra 44,2%, mantendo o cenário indefinido.

Votos em branco, nulos ou que preferem não escolher caem para 4,4%, e os eleitores indecisos somam 3,1%.

Rejeição eleitoral e aprovação do governo

Ao medir o potencial de voto, a pesquisa aponta que Jerônimo Rodrigues possui a maior rejeição na disputa, com 42,9% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum, ante 36,1% de ACM Neto.

Apesar da rejeição, o atual governador mantém um saldo positivo na avaliação institucional de sua gestão. De acordo com o levantamento, 56,1% dos entrevistados aprovam a administração estadual, enquanto 40,7% a desaprovam.

Na avaliação qualitativa, 42,2% dos eleitores consideram a gestão ótima ou boa, 33,4% avaliam como ruim ou péssima e outros 22,8% como regular.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.400 eleitores entre 21 e 23 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BA-00759/2026.