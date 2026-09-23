Lula e Flávio: senador do PL tem tendência positiva no último mês (Ricardo Stuckert/Agência Senado/Montagem Exame/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 07h30.
A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada em 23 de setembro mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança do primeiro turno da disputa presidencial de 2026, com 45,8% das intenções de voto, contra 43,4% de Flávio Bolsonaro (PL). A diferença de 2,4 pontos percentuais é a menor registrada entre os dois desde o início da série apresentada pelo levantamento. No segundo turno, Lula e Flávio aparecem em empate técnico, com 47,7% e 47,4%, respectivamente.
O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera a corrida pela Presidência da República em 2026 no primeiro turno, mas registra a menor diferença sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) desde o início da campanha presidencial, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta quarta-feira, 23.
O petista aparece com 45,8% das intenções de voto, enquanto o senador do PL registra 43,4%. A margem de erro é de um ponto percentual.
Na comparação com o levantamento divulgado em 17 de setembro, Lula cresceu 1,7 ponto, mesma alta registrada por Flávio no período. O senador, porém, vem em uma tendência positiva.
De agosto para cá, avançou 9,7 pontos percentuais e reduziu a larga diferença que o petista tinha no primeiro turno.
Entre os demais nomes testados no cenário estimulado, Renan Santos (Missão) marca 4,5%, seguido pelo escritor Augusto Cury (Avante), que pontua 2,1%. Cury, que chegou a aparecer com 7%, teve uma queda expressiva no último levantamento.
O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) tem 1,3% e o ex-governador Romeu Zema (Novo) aparece com 0,9%. Os demais nomes não pontuaram.
Votos em branco e nulos somam 0,7%, enquanto 0,5% dos entrevistados não souberam responder.
Os cruzamentos demográficos da pesquisa evidenciam bases de apoio consolidadas. O atual presidente Lula lidera entre as mulheres (59%) e na região Nordeste, onde alcança 54,9%. O petista também detém ampla vantagem entre os eleitores com renda familiar acima de R$ 10.000, estrato em que marca 61,2%.
Por outro lado, o senador Flávio Bolsonaro tem melhor desempenho entre homens (56%) e no eleitorado evangélico, onde atinge 60,7% das intenções de voto. O parlamentar do PL também lidera numericamente na região Sul (53,9%) e entre as famílias com faixa de renda de até R$ 2.000, marcando 52,9%.
Nas simulações para uma eventual disputa de segundo turno, o cenário mais acirrado ocorre entre os líderes. Lula marca 47,7% contra 47,4% de Flávio Bolsonaro, configurando um empate técnico no limite da margem de erro. Os votos brancos, nulos e indecisos somam 4,9% neste cruzamento específico.
O atual presidente venceria os outros adversários testados pelo instituto. Lula tem 47,6% contra 42,2% de Zema e também supera Caiado por 46,6% a 44%. Em embates diretos contra Augusto Cury e Renan Santos, o petista também lidera, marcando 46,2% e 46,5%, respectivamente, contra 39,4% e 31,2% dos concorrentes.
O índice de rejeição é liderado pelos candidatos que polarizam a disputa principal. Lula não seria votado por 51,6% dos eleitores, enquanto Flávio Bolsonaro é rejeitado por 50,6%. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 39% de rejeição, seguido por Renan Santos (33,5%), Romeu Zema (30,4%) e Ronaldo Caiado (23,7%).
O levantamento também mediu a percepção sobre a atual gestão federal. A avaliação ruim ou péssima atinge 50,9%, enquanto 40,4% consideram o governo ótimo ou bom e 8,7% o julgam como regular. No índice de aprovação pessoal, 53% desaprovam o desempenho do presidente Lula e 45,4% aprovam.
A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg entrevistou 5.015 eleitores entre 17 e 22 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04739/2026.
O presidente Lula (PT) aparece na liderança do primeiro turno, com 45,8% das intenções de voto. O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 43,4%. A margem de erro da pesquisa é de 1 ponto percentual.
A diferença entre os dois candidatos é de 2,4 pontos percentuais, segundo o levantamento. De acordo com a pesquisa, essa é a menor distância registrada entre eles desde o início da série apresentada.
No cenário de segundo turno entre os dois, Lula aparece com 47,7% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 47,4%. Como a diferença está dentro da margem de erro de 1 ponto percentual, o cenário é considerado empate técnico.
O levantamento testou cenários com Renan Santos (Missão), Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo). No primeiro turno, Renan Santos aparece com 4,5%, Augusto Cury com 2,1%, Caiado com 1,3% e Zema com 0,9%.
Segundo os recortes da pesquisa, Lula tem maior intenção de voto entre mulheres, com 59%, eleitores do Nordeste, com 54,9%, e pessoas com renda familiar acima de R$ 10 mil, com 61,2%. Flávio Bolsonaro apresenta maior percentual entre homens, com 56%, eleitores evangélicos, com 60,7%, e famílias com renda de até R$ 2 mil, com 52,9%.
Lula aparece com 51,6% de rejeição, enquanto Flávio Bolsonaro registra 50,6%. O levantamento também mediu a rejeição de outros nomes, incluindo Jair Bolsonaro (39%), Renan Santos (33,5%), Romeu Zema (30,4%) e Ronaldo Caiado (23,7%).
A pesquisa entrevistou 5.015 eleitores entre 17 e 22 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04739/2026.
Não. Pesquisas eleitorais registram as intenções de voto no período em que foram realizadas e não representam uma previsão do resultado da eleição.