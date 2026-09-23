RESUMO ＋ A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada em 23 de setembro mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança do primeiro turno da disputa presidencial de 2026, com 45,8% das intenções de voto, contra 43,4% de Flávio Bolsonaro (PL). A diferença de 2,4 pontos percentuais é a menor registrada entre os dois desde o início da série apresentada pelo levantamento. No segundo turno, Lula e Flávio aparecem em empate técnico, com 47,7% e 47,4%, respectivamente.

O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera a corrida pela Presidência da República em 2026 no primeiro turno, mas registra a menor diferença sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) desde o início da campanha presidencial, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta quarta-feira, 23.

O petista aparece com 45,8% das intenções de voto, enquanto o senador do PL registra 43,4%. A margem de erro é de um ponto percentual.

Na comparação com o levantamento divulgado em 17 de setembro, Lula cresceu 1,7 ponto, mesma alta registrada por Flávio no período. O senador, porém, vem em uma tendência positiva.

De agosto para cá, avançou 9,7 pontos percentuais e reduziu a larga diferença que o petista tinha no primeiro turno.

Entre os demais nomes testados no cenário estimulado, Renan Santos (Missão) marca 4,5%, seguido pelo escritor Augusto Cury (Avante), que pontua 2,1%. Cury, que chegou a aparecer com 7%, teve uma queda expressiva no último levantamento.

O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) tem 1,3% e o ex-governador Romeu Zema (Novo) aparece com 0,9%. Os demais nomes não pontuaram.

Votos em branco e nulos somam 0,7%, enquanto 0,5% dos entrevistados não souberam responder.

<span class="m-0 p-0 xl:text-pretty body-extra-large overflow-hidden py-3 text-colors-text dark:text-colors-background lg:py-4 [&_a]:text-colors-exame90 [&_a]:underline">﻿</span>

Os cruzamentos demográficos da pesquisa evidenciam bases de apoio consolidadas. O atual presidente Lula lidera entre as mulheres (59%) e na região Nordeste, onde alcança 54,9%. O petista também detém ampla vantagem entre os eleitores com renda familiar acima de R$ 10.000, estrato em que marca 61,2%.

Por outro lado, o senador Flávio Bolsonaro tem melhor desempenho entre homens (56%) e no eleitorado evangélico, onde atinge 60,7% das intenções de voto. O parlamentar do PL também lidera numericamente na região Sul (53,9%) e entre as famílias com faixa de renda de até R$ 2.000, marcando 52,9%.

Lula e Flávio seguem empatados no 2º turno

Nas simulações para uma eventual disputa de segundo turno, o cenário mais acirrado ocorre entre os líderes. Lula marca 47,7% contra 47,4% de Flávio Bolsonaro, configurando um empate técnico no limite da margem de erro. Os votos brancos, nulos e indecisos somam 4,9% neste cruzamento específico.

O atual presidente venceria os outros adversários testados pelo instituto. Lula tem 47,6% contra 42,2% de Zema e também supera Caiado por 46,6% a 44%. Em embates diretos contra Augusto Cury e Renan Santos, o petista também lidera, marcando 46,2% e 46,5%, respectivamente, contra 39,4% e 31,2% dos concorrentes.

Lula e Flávio, os mais rejeitados

O índice de rejeição é liderado pelos candidatos que polarizam a disputa principal. Lula não seria votado por 51,6% dos eleitores, enquanto Flávio Bolsonaro é rejeitado por 50,6%. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 39% de rejeição, seguido por Renan Santos (33,5%), Romeu Zema (30,4%) e Ronaldo Caiado (23,7%).

O levantamento também mediu a percepção sobre a atual gestão federal. A avaliação ruim ou péssima atinge 50,9%, enquanto 40,4% consideram o governo ótimo ou bom e 8,7% o julgam como regular. No índice de aprovação pessoal, 53% desaprovam o desempenho do presidente Lula e 45,4% aprovam.

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg entrevistou 5.015 eleitores entre 17 e 22 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04739/2026.