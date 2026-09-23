Pesquisa AtlasIntel: Lula e Flávio Bolsonaro empatam no 3º maior colégio eleitoral

A corrida pela Presidência da República no estado do Rio de Janeiro aponta um cenário de empate técnico entre os dois principais candidatos.

Segundo a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 23, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 41,1% das intenções de voto, em empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 40,3%.

Entre os demais nomes testados no estado, Renan Santos (Missão) pontua com 4,7%, seguido pelo ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 2,6%, e Edmilson Costa (PCB), com 2,1%.

O escritor Augusto Cury (Avante) marca 1,6% e outros candidatos somam 1,4%. Votos brancos e nulos representam 3,9%, enquanto 2,2% não souberam responder.

Com 12,8 milhões de eleitores, o estado é o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil.

Nos recortes demográficos, o atual presidente Lula lidera entre as mulheres, alcançando 47,8% da preferência, contra 36,2% do senador do PL. O petista também consolida vantagem entre os católicos, segmento no qual marca 45,3%.

Em contrapartida, Flávio Bolsonaro domina o eleitorado evangélico, registrando expressivos 75,3% das intenções de voto neste grupo, ante apenas 11,8% de Lula. O senador também tem vantagem numérica entre os homens, marcando 44,8% contra 33,7% do atual chefe do Executivo.

Empate persiste no 2º turno

Nas simulações de segundo turno, a paridade entre os principais nomes se mantém inalterada. Em um eventual embate direto, Flávio Bolsonaro marca 44,9% contra 44,7% de Lula, configurando um novo empate técnico no limite da margem. Votos brancos, nulos e indecisos somam 10,5% neste cenário.

O instituto também testou o atual presidente contra outros potenciais adversários no estado. Lula lidera numericamente contra Ronaldo Caiado, marcando 42,2% a 40,4%, e apresenta vantagem fora da margem de erro contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), vencendo por 44,1% a 39,1%.

Rejeição aos líderes e avaliação do governo federal

O desempenho eleitoral reflete o índice de resistência aos pré-candidatos no estado fluminense. Na pesquisa de imagem, Flávio Bolsonaro é rejeitado por 46,8% dos entrevistados, índice estatisticamente semelhante ao de Lula, que não seria votado por 45,9%.

A avaliação do governo do atual presidente também enfrenta gargalos entre os eleitores do Rio de Janeiro. A gestão petista é classificada como ruim ou péssima por 50%, enquanto 34% a consideram ótima ou boa. A fatia que avalia o governo como regular é de 16%.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.829 eleitores entre 15 e 20 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Estadão e está registrado no TSE sob o protocolo BR-01622/2026.