Ação da Anthropic: apesar da estreia histórica da dona do Claude, nesta quinta-fera, 19, especialistas recomendam cautela antes de investir (Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images/Getty Images)
Repórter de Mercados
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 10h00.
A Anthropic, desenvolvedora do modelo de IA Claude, estreou na bolsa com alta significativa, mas suas ações já caíram abaixo do preço de IPO. Especialistas alertam para riscos de investir em empresas de IA com altas expectativas de crescimento e concorrência intensa. O mercado está testando se as perspectivas justificam os preços atuais.
As ações da Anthropic, desenvolvedora do modelo de inteligência artificial Claude, caíram abaixo do preço estabelecido em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) nesta terça-feira, 24, apenas quatro pregões após a estreia na Nasdaq. Os papéis recuaram 6,54%, para US$ 81,90, depois de chegarem a US$ 75,61 durante o pregão. Com isso, a companhia perdeu o prêmio em relação aos US$ 83 fixados na oferta e devolveu os ganhos registrados no primeiro dia de negociação.
A queda ocorre em meio a uma correção mais ampla nas ações de tecnologia e à crescente cautela dos investidores com as avaliações das empresas de inteligência artificial. O mercado começa a testar se as perspectivas de crescimento dessas companhias justificam os preços alcançados em suas estreias na bolsa, especialmente diante dos investimentos bilionários necessários para desenvolver modelos e ampliar a infraestrutura computacional.
A desenvolvedora do Claude estreou na bolsa na última quinta, 19, com a primeira negociação a US$ 111,50 por ação. Naquele pregão, os papéis chegaram a US$ 115,10 e encerraram a US$ 97,17, alta de 17,07% sobre o preço do IPO. Desde então, porém, acumularam três sessões consecutivas de queda: recuaram 8,50% na sexta-feira, 20, 1,43% na segunda-feira, 23, e 6,54% nesta terça.
No acumulado desde a estreia, a ação perdeu 15,7% em relação ao fechamento de quinta-feira. Considerando a primeira negociação, a queda chega a 26,5%.
O investidor brasileiro pode comprar ações da Anthropic por meio do BDR ANTH34, negociado na B3, ou adquirir os papéis diretamente na Nasdaq, nos Estados Unidos. Mas a recente desvalorização reforça os alertas de especialistas sobre os riscos de entrar em uma companhia que chega ao mercado com expectativas elevadas, concorrência intensa e o desafio de transformar o crescimento acelerado em geração de caixa.
O BDR permite investir pela própria corretora brasileira, sem abrir conta no exterior. Cada oito recibos ANTH34 representam uma ação da Anthropic, negociada nos Estados Unidos. Com o preço da Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) fixado em US$ 83 por papel, cerca de R$ 482 na cotação de quarta-feira, cada BDR correspondia a aproximadamente R$ 60 antes das oscilações do pregão.
A alternativa é comprar a ação diretamente na Nasdaq, por meio de uma corretora que ofereça acesso ao mercado americano. Nesse caso, o investidor negocia o ativo original e mantém o investimento em dólar. Nas duas modalidades, porém, há exposição à variação cambial. Uma eventual queda do dólar frente ao real pode reduzir o retorno convertido para a moeda brasileira, mesmo que a ação permaneça estável nos Estados Unidos.
A escolha entre BDR e ação direta depende dos custos e da praticidade. O BDR dispensa a abertura de uma conta internacional e a remessa de recursos para o exterior, mas tende a ter liquidez menor e diferença maior entre os preços de compra e venda. Nos primeiros pregões, também pode haver um descolamento temporário entre a cotação do recibo na B3 e a paridade com a ação americana.
Para Nickolas Lobo, especialista em investimentos da Nomad, o preço unitário mais baixo do BDR não significa que o investimento esteja barato. “O valor da empresa não muda com o fatiamento. O que define se a ação está cara é quanto o mercado paga pela companhia em relação ao que ela entrega e ao que se espera dela”.
Na avaliação de Gabriela Moraes, sócia da São Pedro Capital, o preço de US$ 83, definido no IPO, é justo por não representar uma "pechincha", mas também não exige, necessariamente, projeções extraordinárias para fazer sentido. Ainda assim, a gestora considera que uma eventual posição deve ser pequena e depender da cotação no mercado.
“Não é comprar qualquer preço. Os enários são muito amplos. Quando eu olho para um preço de US$ 83 por ação, me parece atrativo para ter uma posição pequena”, afirmou.
A recomendação dos especialistas é não confundir a demanda elevada pelo IPO com uma garantia de valorização. A Anthropic levantou US$ 81,3 bilhões na oferta pública, a maior da história, e a procura pelos papéis foi quase sete vezes superior à quantidade disponível. A ação foi precificada a US$ 83, acima da faixa indicativa de US$ 70 a US$ 78.
Na estreia, na quinta, o papel chegou a subir 38%, alcançando US$ 114,99. Por volta das 17h, avançava 16,46%, a US$ 96,60. O preço efetivo pago pelo investidor que compra no mercado secundário, portanto, pode ficar bem acima do valor estabelecido na oferta.
Lobo considera que o primeiro pregão tende a ser um momento pouco prudente para a maioria dos investidores. Um dos fatores é a quantidade reduzida de ações em circulação: apenas cerca de 6% dos papéis estarão disponíveis inicialmente, o que pode tornar a formação de preço mais volátil. No caso do BDR, há ainda o risco de a cotação se afastar temporariamente da paridade com a ação negociada nos EUA.
O histórico recente de aberturas de capital também recomenda atenção. Segundo o especialista, os dez maiores IPOs de Wall Street em 2026 acumulam queda média de 20,5% em relação ao preço das ofertas.
Luciano França, sócio e gestor de renda variável da Paramis Avantgarde da Paramis Avantgarde, prefere esperar a divulgação de um ou dois balanços antes de investir. O gestor quer observar se a empresa consegue atender à demanda por seus produtos com melhora das margens e geração de caixa.
“A demanda pelo produto já aparece na receita. O que eu gostaria de ver em um ou dois balanços é se a Anthropic consegue atender a essa demanda com melhora de margem e geração de caixa”, afirmou. “Nesse caso, prefiro abrir mão de parte de uma eventual alta para entender melhor a rentabilidade do negócio”.
A avaliação de mercado da Anthropic tem como principal fundamento a expansão rápida dos negócios. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro, a companhia registrou receita de US$ 33,24 bilhões, aproximadamente 12 vezes o resultado do mesmo período de 2025. No terceiro trimestre, o faturamento chegou a US$ 16,96 bilhões, alta de 47% em relação aos três meses anteriores.
A receita anualizada alcançou US$ 81 bilhões no fim de outubro, US$ 10 bilhões acima do patamar registrado no mês anterior. Um dos principais motores desse avanço é o Claude Code, ferramenta de inteligência artificial voltada à programação. A empresa também ampliou sua base de clientes corporativos: em 30 de setembro, tinha 11.900 clientes que geravam pelo menos US$ 100 mil em receita anual, ante pouco mais de 1.500 no fim de 2025.
Para Moraes, da São Pedro Capital, o potencial de crescimento ainda está longe de se limitar à programação. A gestora vê oportunidades em áreas como cibersegurança, saúde, biotecnologia e ferramentas de produtividade para empresas. A expansão para esses segmentos será importante para mostrar se a Anthropic consegue diversificar suas fontes de receita.
A especialista destaca, porém, que o crescimento precisa ser acompanhado de perto. “Se a gente vê esse crescimento de receita desacelerar muito, não vai ser um indicativo bom”, afirmou. Uma perda de ritmo pode sinalizar dificuldade para lançar novos produtos ou avanço da concorrência.
O desafio é que a expansão exige investimentos elevados. A Anthropic desembolsou quase US$ 9 bilhões em capacidade computacional e infraestrutura no primeiro semestre de 2026. No terceiro trimestre, os custos de computação somaram outros US$ 5 bilhões.
A pressão apareceu no resultado operacional, depois de registrar lucro operacional de US$ 974 milhões no segundo trimestre, a empresa voltou ao prejuízo nessa linha, com resultado negativo de US$ 567 milhões nos três meses seguintes.
Além das despesas já realizadas, a companhia informou ter aproximadamente US$ 895,4 bilhões em obrigações de compra e arrendamento, concentradas principalmente em computação e infraestrutura. Cerca de US$ 452 bilhões estão previstos até o fim de 2030.
Segundo França, esse é um dos principais pontos que o investidor precisa acompanhar. O risco é que a empresa tenha contratado capacidade computacional a custos que deixem de ser remunerados pelo preço cobrado dos clientes. Se a concorrência pressionar as tarifas, a Anthropic pode continuar conquistando usuários e, ainda assim, gerar menos caixa do que o esperado.
A Anthropic disputa espaço com empresas como OpenAI, Google e Meta, além de desenvolvedores chineses de modelos de código aberto, que podem oferecer alternativas mais baratas. A posição atual da companhia não garante que ela manterá a liderança tecnológica ou comercial.
A sócia e gestora da São Pedro Capital ressalta que a OpenAI, mesmo sem ações negociadas em bolsa, continua tendo capacidade de desenvolver produtos e disputar clientes. A empresa levantou recursos em uma rodada privada recente e pode tentar abrir capital em 2027. “O fato dela ainda estar fechada não coloca ela para trás no sentido de capacidade de desenvolver novos produtos”, afirmou.
Por isso, a comparação entre Anthropic e OpenAI deve considerar principalmente o ritmo de crescimento da receita e a capacidade de atrair novos clientes. A Anthropic tem maior foco em empresas, enquanto a OpenAI também possui uma presença relevante no mercado de consumidores, por meio de produtos como o ChatGPT.
Para o investidor, os próximos balanços serão importantes para avaliar se a receita continua avançando, se os clientes ampliam seus contratos e se a companhia consegue controlar os gastos com computação. Também será necessário observar quanto sobra em caixa depois dos investimentos em infraestrutura.
As ações da Anthropic fecharam a US$ 81,90 nesta terça-feira, 24, queda de 6,54% no dia e abaixo dos US$ 83 fixados no IPO. Desde o fechamento da estreia na quinta-feira, 19, os papéis perderam 15,7%.
O investidor brasileiro pode comprar o BDR ANTH34 na B3 ou adquirir ações diretamente na Nasdaq por meio de uma corretora com acesso ao mercado americano. Cada oito recibos ANTH34 representam uma ação da Anthropic, e as duas modalidades têm exposição à variação cambial.
Gabriela Moraes, sócia da São Pedro Capital, considera o preço de US$ 83 atrativo para uma posição pequena, a depender da cotação no mercado. Luciano França, sócio e gestor de renda variável da Paramis Avantgarde, prefere esperar um ou dois balanços para avaliar margens e geração de caixa.
Os riscos incluem concorrência intensa, custos elevados de computação e a possibilidade de o crescimento da receita não se converter na geração de caixa esperada. Segundo Luciano França, é importante acompanhar se o preço cobrado dos clientes remunera a capacidade computacional contratada pela Anthropic.
A Anthropic registrou receita de US$ 33,24 bilhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2026, cerca de 12 vezes o resultado do mesmo período de 2025. No terceiro trimestre, o faturamento foi de US$ 16,96 bilhões, alta de 47% sobre os três meses anteriores.
A Anthropic desembolsou quase US$ 9 bilhões em capacidade computacional e infraestrutura no primeiro semestre de 2026, e os custos de computação somaram US$ 5 bilhões no terceiro trimestre. A companhia também informou cerca de US$ 895,4 bilhões em obrigações de compra e arrendamento, concentradas principalmente em computação e infraestrutura.