As ações da Anthropic, desenvolvedora do modelo de inteligência artificial Claude, caíram abaixo do preço estabelecido em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) nesta terça-feira, 24, apenas quatro pregões após a estreia na Nasdaq. Os papéis recuaram 6,54%, para US$ 81,90, depois de chegarem a US$ 75,61 durante o pregão. Com isso, a companhia perdeu o prêmio em relação aos US$ 83 fixados na oferta e devolveu os ganhos registrados no primeiro dia de negociação.

A queda ocorre em meio a uma correção mais ampla nas ações de tecnologia e à crescente cautela dos investidores com as avaliações das empresas de inteligência artificial. O mercado começa a testar se as perspectivas de crescimento dessas companhias justificam os preços alcançados em suas estreias na bolsa, especialmente diante dos investimentos bilionários necessários para desenvolver modelos e ampliar a infraestrutura computacional.

A desenvolvedora do Claude estreou na bolsa na última quinta, 19, com a primeira negociação a US$ 111,50 por ação. Naquele pregão, os papéis chegaram a US$ 115,10 e encerraram a US$ 97,17, alta de 17,07% sobre o preço do IPO. Desde então, porém, acumularam três sessões consecutivas de queda: recuaram 8,50% na sexta-feira, 20, 1,43% na segunda-feira, 23, e 6,54% nesta terça.

No acumulado desde a estreia, a ação perdeu 15,7% em relação ao fechamento de quinta-feira. Considerando a primeira negociação, a queda chega a 26,5%.

Vale investir na Anthropic?

O investidor brasileiro pode comprar ações da Anthropic por meio do BDR ANTH34, negociado na B3, ou adquirir os papéis diretamente na Nasdaq, nos Estados Unidos. Mas a recente desvalorização reforça os alertas de especialistas sobre os riscos de entrar em uma companhia que chega ao mercado com expectativas elevadas, concorrência intensa e o desafio de transformar o crescimento acelerado em geração de caixa.

O BDR permite investir pela própria corretora brasileira, sem abrir conta no exterior. Cada oito recibos ANTH34 representam uma ação da Anthropic, negociada nos Estados Unidos. Com o preço da Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) fixado em US$ 83 por papel, cerca de R$ 482 na cotação de quarta-feira, cada BDR correspondia a aproximadamente R$ 60 antes das oscilações do pregão.

A alternativa é comprar a ação diretamente na Nasdaq, por meio de uma corretora que ofereça acesso ao mercado americano. Nesse caso, o investidor negocia o ativo original e mantém o investimento em dólar. Nas duas modalidades, porém, há exposição à variação cambial. Uma eventual queda do dólar frente ao real pode reduzir o retorno convertido para a moeda brasileira, mesmo que a ação permaneça estável nos Estados Unidos.

A escolha entre BDR e ação direta depende dos custos e da praticidade. O BDR dispensa a abertura de uma conta internacional e a remessa de recursos para o exterior, mas tende a ter liquidez menor e diferença maior entre os preços de compra e venda. Nos primeiros pregões, também pode haver um descolamento temporário entre a cotação do recibo na B3 e a paridade com a ação americana.

Para Nickolas Lobo, especialista em investimentos da Nomad, o preço unitário mais baixo do BDR não significa que o investimento esteja barato. “O valor da empresa não muda com o fatiamento. O que define se a ação está cara é quanto o mercado paga pela companhia em relação ao que ela entrega e ao que se espera dela”.

Na avaliação de Gabriela Moraes, sócia da São Pedro Capital, o preço de US$ 83, definido no IPO, é justo por não representar uma "pechincha", mas também não exige, necessariamente, projeções extraordinárias para fazer sentido. Ainda assim, a gestora considera que uma eventual posição deve ser pequena e depender da cotação no mercado.

“Não é comprar qualquer preço. Os enários são muito amplos. Quando eu olho para um preço de US$ 83 por ação, me parece atrativo para ter uma posição pequena”, afirmou.

Comprar agora ou esperar?

A recomendação dos especialistas é não confundir a demanda elevada pelo IPO com uma garantia de valorização. A Anthropic levantou US$ 81,3 bilhões na oferta pública, a maior da história, e a procura pelos papéis foi quase sete vezes superior à quantidade disponível. A ação foi precificada a US$ 83, acima da faixa indicativa de US$ 70 a US$ 78.

Na estreia, na quinta, o papel chegou a subir 38%, alcançando US$ 114,99. Por volta das 17h, avançava 16,46%, a US$ 96,60. O preço efetivo pago pelo investidor que compra no mercado secundário, portanto, pode ficar bem acima do valor estabelecido na oferta.

Lobo considera que o primeiro pregão tende a ser um momento pouco prudente para a maioria dos investidores. Um dos fatores é a quantidade reduzida de ações em circulação: apenas cerca de 6% dos papéis estarão disponíveis inicialmente, o que pode tornar a formação de preço mais volátil. No caso do BDR, há ainda o risco de a cotação se afastar temporariamente da paridade com a ação negociada nos EUA.

O histórico recente de aberturas de capital também recomenda atenção. Segundo o especialista, os dez maiores IPOs de Wall Street em 2026 acumulam queda média de 20,5% em relação ao preço das ofertas.

Luciano França, sócio e gestor de renda variável da Paramis Avantgarde da Paramis Avantgarde, prefere esperar a divulgação de um ou dois balanços antes de investir. O gestor quer observar se a empresa consegue atender à demanda por seus produtos com melhora das margens e geração de caixa.

“A demanda pelo produto já aparece na receita. O que eu gostaria de ver em um ou dois balanços é se a Anthropic consegue atender a essa demanda com melhora de margem e geração de caixa”, afirmou. “Nesse caso, prefiro abrir mão de parte de uma eventual alta para entender melhor a rentabilidade do negócio”.

Crescimento acelerado e uma conta bilionária de infraestrutura

A avaliação de mercado da Anthropic tem como principal fundamento a expansão rápida dos negócios. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro, a companhia registrou receita de US$ 33,24 bilhões, aproximadamente 12 vezes o resultado do mesmo período de 2025. No terceiro trimestre, o faturamento chegou a US$ 16,96 bilhões, alta de 47% em relação aos três meses anteriores.

A receita anualizada alcançou US$ 81 bilhões no fim de outubro, US$ 10 bilhões acima do patamar registrado no mês anterior. Um dos principais motores desse avanço é o Claude Code, ferramenta de inteligência artificial voltada à programação. A empresa também ampliou sua base de clientes corporativos: em 30 de setembro, tinha 11.900 clientes que geravam pelo menos US$ 100 mil em receita anual, ante pouco mais de 1.500 no fim de 2025.

Para Moraes, da São Pedro Capital, o potencial de crescimento ainda está longe de se limitar à programação. A gestora vê oportunidades em áreas como cibersegurança, saúde, biotecnologia e ferramentas de produtividade para empresas. A expansão para esses segmentos será importante para mostrar se a Anthropic consegue diversificar suas fontes de receita.

A especialista destaca, porém, que o crescimento precisa ser acompanhado de perto. “Se a gente vê esse crescimento de receita desacelerar muito, não vai ser um indicativo bom”, afirmou. Uma perda de ritmo pode sinalizar dificuldade para lançar novos produtos ou avanço da concorrência.

O desafio é que a expansão exige investimentos elevados. A Anthropic desembolsou quase US$ 9 bilhões em capacidade computacional e infraestrutura no primeiro semestre de 2026. No terceiro trimestre, os custos de computação somaram outros US$ 5 bilhões.

A pressão apareceu no resultado operacional, depois de registrar lucro operacional de US$ 974 milhões no segundo trimestre, a empresa voltou ao prejuízo nessa linha, com resultado negativo de US$ 567 milhões nos três meses seguintes.

Além das despesas já realizadas, a companhia informou ter aproximadamente US$ 895,4 bilhões em obrigações de compra e arrendamento, concentradas principalmente em computação e infraestrutura. Cerca de US$ 452 bilhões estão previstos até o fim de 2030.

Segundo França, esse é um dos principais pontos que o investidor precisa acompanhar. O risco é que a empresa tenha contratado capacidade computacional a custos que deixem de ser remunerados pelo preço cobrado dos clientes. Se a concorrência pressionar as tarifas, a Anthropic pode continuar conquistando usuários e, ainda assim, gerar menos caixa do que o esperado.

Concorrência pode pressionar crescimento e margens

A Anthropic disputa espaço com empresas como OpenAI, Google e Meta, além de desenvolvedores chineses de modelos de código aberto, que podem oferecer alternativas mais baratas. A posição atual da companhia não garante que ela manterá a liderança tecnológica ou comercial.

A sócia e gestora da São Pedro Capital ressalta que a OpenAI, mesmo sem ações negociadas em bolsa, continua tendo capacidade de desenvolver produtos e disputar clientes. A empresa levantou recursos em uma rodada privada recente e pode tentar abrir capital em 2027. “O fato dela ainda estar fechada não coloca ela para trás no sentido de capacidade de desenvolver novos produtos”, afirmou.

Por isso, a comparação entre Anthropic e OpenAI deve considerar principalmente o ritmo de crescimento da receita e a capacidade de atrair novos clientes. A Anthropic tem maior foco em empresas, enquanto a OpenAI também possui uma presença relevante no mercado de consumidores, por meio de produtos como o ChatGPT.

Para o investidor, os próximos balanços serão importantes para avaliar se a receita continua avançando, se os clientes ampliam seus contratos e se a companhia consegue controlar os gastos com computação. Também será necessário observar quanto sobra em caixa depois dos investimentos em infraestrutura.