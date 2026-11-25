Quem folga aos sábados e domingos terá três chances de transformar um feriado nacional em quatro dias de descanso em 2027. A Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados caem em terças-feiras. Em cada caso, a emenda depende de folgar também na segunda.

O primeiro fim de semana prolongado chega logo na virada do ano. 1º de janeiro cai numa sexta-feira, assim como a Sexta-feira Santa, em 26 de março. Já a Proclamação da República, em 15 de novembro, cai numa segunda-feira.

Quais feriados de 2027 podem ser emendados?

As três oportunidades se concentram entre setembro e novembro. Com a segunda-feira livre, a folga pode ir de sábado a terça nas seguintes datas.

Independência do Brasil, 7 de setembro: com a emenda na segunda, 6, a folga vai de 4 a 7 de setembro .

com a emenda na segunda, 6, a folga vai de . Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro: com a emenda na segunda, 11, a folga vai de 9 a 12 de outubro .

com a emenda na segunda, 11, a folga vai de . Finados, 2 de novembro: com a emenda na segunda, 1º, a folga vai de 30 de outubro a 2 de novembro.

Na iniciativa privada, a folga no dia da emenda depende da empresa ou de acordo aplicável à categoria. No serviço público, vale o calendário de cada órgão.

Calendário de feriados nacionais de 2027

Data Dia da semana Feriado 1º de janeiro Sexta-feira Confraternização Universal (Ano Novo) 26 de março Sexta-feira Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa) 21 de abril Quarta-feira Tiradentes 1º de maio Sábado Dia do Trabalho 7 de setembro Terça-feira Independência do Brasil 12 de outubro Terça-feira Nossa Senhora Aparecida 2 de novembro Terça-feira Finados 15 de novembro Segunda-feira Proclamação da República 20 de novembro Sábado Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra 25 de dezembro Sábado Natal

Quando caem o Carnaval e Corpus Christi?

O Carnaval cai em 8 e 9 de fevereiro, segunda e terça-feira. Quem tiver folga nos dois dias poderá parar de 6 a 9 de fevereiro. A Quarta-feira de Cinzas será em 10 de fevereiro, e o horário de retorno depende das regras de expediente.

Corpus Christi será em 27 de maio, uma quinta-feira. Onde houver folga na data, emendar a sexta, 28, pode render quatro dias de descanso, de 27 a 30 de maio. Assim como o Carnaval, Corpus Christi costuma ser ponto facultativo na administração pública federal. A legislação local pode estabelecer feriado.

Quais datas rendem três dias de folga?

O Ano Novo abre o calendário com um fim de semana prolongado de 1º a 3 de janeiro. Em março, a Sexta-feira Santa pode render uma pausa de 26 a 28 de março, quando a data for feriado. A Páscoa será no domingo, 28.

A Proclamação da República fecha a lista, com folga de 13 a 15 de novembro para quem segue a jornada de segunda a sexta. É o segundo fim de semana prolongado possível em novembro, depois de Finados.

Quais feriados caem no sábado ou no meio da semana?

Tiradentes, em 21 de abril, cai numa quarta-feira. Três feriados nacionais caem no sábado: Dia do Trabalho, em 1º de maio; Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro; e Natal, em 25 de dezembro. Para quem já folga aos sábados, essas datas coincidem com o descanso habitual.