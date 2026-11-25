Feriados 2027: Ano Novo, Sexta-feira Santa e Proclamação da República podem render três dias de descanso. Carnaval e Corpus Christi também entram na conta (Riska/Getty Images)
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Publicado em 25 de novembro de 2026 às 08h58.
Feriados nacionais de 2027 oferecem oportunidades de folgas prolongadas para quem já tem descanso aos sábados e domingos. Três feriados caem em terças-feiras, permitindo quatro dias de folga se a segunda-feira também for livre. Outros feriados podem render fins de semana prolongados dependendo da data.
Quem folga aos sábados e domingos terá três chances de transformar um feriado nacional em quatro dias de descanso em 2027. A Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados caem em terças-feiras. Em cada caso, a emenda depende de folgar também na segunda.
O primeiro fim de semana prolongado chega logo na virada do ano. 1º de janeiro cai numa sexta-feira, assim como a Sexta-feira Santa, em 26 de março. Já a Proclamação da República, em 15 de novembro, cai numa segunda-feira.
As três oportunidades se concentram entre setembro e novembro. Com a segunda-feira livre, a folga pode ir de sábado a terça nas seguintes datas.
Na iniciativa privada, a folga no dia da emenda depende da empresa ou de acordo aplicável à categoria. No serviço público, vale o calendário de cada órgão.
|Data
|Dia da semana
|Feriado
|1º de janeiro
|Sexta-feira
|Confraternização Universal (Ano Novo)
|26 de março
|Sexta-feira
|Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa)
|21 de abril
|Quarta-feira
|Tiradentes
|1º de maio
|Sábado
|Dia do Trabalho
|7 de setembro
|Terça-feira
|Independência do Brasil
|12 de outubro
|Terça-feira
|Nossa Senhora Aparecida
|2 de novembro
|Terça-feira
|Finados
|15 de novembro
|Segunda-feira
|Proclamação da República
|20 de novembro
|Sábado
|Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
|25 de dezembro
|Sábado
|Natal
O Carnaval cai em 8 e 9 de fevereiro, segunda e terça-feira. Quem tiver folga nos dois dias poderá parar de 6 a 9 de fevereiro. A Quarta-feira de Cinzas será em 10 de fevereiro, e o horário de retorno depende das regras de expediente.
Corpus Christi será em 27 de maio, uma quinta-feira. Onde houver folga na data, emendar a sexta, 28, pode render quatro dias de descanso, de 27 a 30 de maio. Assim como o Carnaval, Corpus Christi costuma ser ponto facultativo na administração pública federal. A legislação local pode estabelecer feriado.
O Ano Novo abre o calendário com um fim de semana prolongado de 1º a 3 de janeiro. Em março, a Sexta-feira Santa pode render uma pausa de 26 a 28 de março, quando a data for feriado. A Páscoa será no domingo, 28.
A Proclamação da República fecha a lista, com folga de 13 a 15 de novembro para quem segue a jornada de segunda a sexta. É o segundo fim de semana prolongado possível em novembro, depois de Finados.
Tiradentes, em 21 de abril, cai numa quarta-feira. Três feriados nacionais caem no sábado: Dia do Trabalho, em 1º de maio; Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro; e Natal, em 25 de dezembro. Para quem já folga aos sábados, essas datas coincidem com o descanso habitual.