Eleições 2026: quantos votos Lula teve a mais que Flávio Bolsonaro no 2º turno?

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito presidente do Brasil neste domingo, 25, após terminar o primeiro turno atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Com 99% das urnas apuradas, a diferença entre os candidatos passou de 2,2 milhões de votos a favor do filho de Jair Bolsonaro para 4,3 milhões a favor do petista.

Lula recebeu 53,8 milhões de votos no primeiro turno e chegou a 64,1 milhões no segundo, um aumento de 10,2 milhões de votos. Flávio, por sua vez, passou de 56,1 milhões para 59,7 milhões, com acréscimo de 3,6 milhões.

A diferença no crescimento da votação dos dois candidatos alterou a liderança da disputa. Apesar de também ter ampliado seu número de votos, Flávio teve um avanço menor que o de Lula entre as duas etapas da eleição.

Às 21h30 deste domingo, com 99% das urnas apuradas, Lula acumulava 51,76% dos votos válidos, ante 48,24% de Flávio.

Com o resultado, Lula se tornou o primeiro presidente brasileiro, desde a redemocratização e a criação do sistema de dois turnos em 1989, a terminar o primeiro turno em segundo lugar e vencer a eleição no segundo. Ele também será o primeiro a governar o país por quatro mandatos.