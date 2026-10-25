Quem é André Janones, deputado que ganhou projeção nas redes e se aliou a Lula?

O deputado federal André Janones (Rede) celebrou a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo, 25.

Em seu perfil nas redes sociais, o apoiador do presidente debochou dos seguidores do senador Flávio Bolsonaro (PL) e afirmou que tinha certeza da vitória do petista, principalmente pelos engajamentos nas redes sociais.

"Onde tá sendo formada a fila para os que duvidaram de mim pedirem desculpas ? EU SEI LER OS SINAS QUE AS REDES EMITEM!", declarou o deputado no X.

Agora vocês acreditam que a eleição está ganha ? 😭😭😭 https://t.co/Oe0WKb2DHq — André Janones (@AndreJanonesMG) October 25, 2026

Lula foi reeleito presidente do Brasil, com 64.143.344 votos (51,76%). Enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 59.773.708 votos (48,24%). Com 99,87% das urnas apuradas,foi reeleito presidente do Brasil, com 64.143.344 votos (51,76%). Enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 59.773.708 votos (48,24%).

Conheça a trajetória de Janones

Advogado de Ituiutaba, em Minas Gerais, parlamentar trabalhou como cobrador de ônibus antes de ingressar na política e conquistou três mandatos na Câmara

O deputado federal André Janones (Rede-MG) construiu sua carreira política com o apoio das redes sociais. Conhecido nacionalmente durante a greve dos caminhoneiros de 2018, o advogado mineiro chegou à Câmara dos Deputados naquele ano e se aproximou de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial de 2022, quando abandonou a própria candidatura para apoiar o petista.

Em 2026, Janones foi eleito para o terceiro mandato consecutivo, com 78.780 votos. Na campanha presidencial, voltou a atuar na mobilização digital em favor de Lula, desta vez com o canal de WhatsApp chamado “Exército do Lula”, usado para distribuir conteúdos e orientar ações de apoiadores.

Início da vida

André Luis Gaspar Janones nasceu em 5 de maio de 1984, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Antes de ingressar na política, trabalhou como cobrador de ônibus, entre 2003 e 2005, e como escrevente no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Advogado, passou a atuar em escritório próprio em 2008, segundo sua biografia na Câmara.

Em seu site, o parlamentar relata ser filho de uma empregada doméstica e de um pai cadeirante. Também afirma que, no início da trajetória profissional, prestou assistência jurídica a famílias que buscavam acesso a medicamentos e tratamentos de saúde.

Como começou a carreira política de Janones?

A primeira disputa eleitoral ocorreu em 2016, quando Janones concorreu à Prefeitura de Ituiutaba pelo PSC e terminou em segundo lugar. Dois anos depois, ganhou visibilidade nacional com vídeos e transmissões nas redes sociais sobre a greve dos caminhoneiros.

A exposição antecedeu sua eleição para deputado federal pelo Avante, em 2018. Com 178.660 votos, conquistou o primeiro mandato na Câmara. Em 2022, foi reeleito com 238.967 votos, a segunda maior votação para o cargo em Minas Gerais naquele pleito.

Da candidatura à Presidência ao apoio a Lula

Em 2022, Janones chegou a lançar uma candidatura à Presidência pelo Avante. Em 4 de agosto, porém, anunciou a saída da disputa e o apoio a Lula. Na negociação, defendeu a incorporação de propostas relacionadas à transferência de renda e à saúde mental ao programa do petista.

Após a decisão, passou a atuar na comunicação digital da campanha de Lula contra o então presidente Jair Bolsonaro (PL). A mobilização de seguidores e a divulgação de conteúdos contra adversários se tornaram marcas de sua atuação política. Em 2026, voltou a ocupar espaço na campanha presidencial petista, com a organização de apoiadores pelo WhatsApp.

Investigações e suspensão do mandato

A trajetória de Janones também inclui uma investigação sobre a prática de “rachadinha” em seu gabinete, caracterizada pelo repasse de parte dos salários de assessores ao parlamentar.

Em março de 2025, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), homologou um acordo de não persecução penal entre Janones e a Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo o STF, o deputado admitiu ter pago despesas pessoais em 2019 e 2020 com o cartão de crédito de um auxiliar, que arcou com as faturas. O acordo estabeleceu o pagamento de aproximadamente R$ 157,8 mil em reparação e prestação pecuniária.

Em setembro de 2026, a PGR informou ao Supremo que Janones havia quitado os valores e pediu a extinção de sua punibilidade.

O deputado também teve o mandato suspenso por três meses em julho de 2025, após uma discussão com Nikolas Ferreira (PL-MG) no plenário. O relator do caso no Conselho de Ética considerou que Janones utilizou ofensas de cunho homofóbico. Em sua defesa, o parlamentar afirmou ter sofrido agressões físicas durante a confusão e questionou as condições para exercer sua defesa no processo.

Terceiro mandato pela Rede

Depois de conquistar os dois primeiros mandatos pelo Avante, Janones disputou a eleição de 2026 pela Rede Sustentabilidade. Foi reeleito com 78.780 votos, ante os 238.967 registrados quatro anos antes. O terceiro mandato começa em fevereiro de 2027.