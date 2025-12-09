Brasil

Glauber Braga é retirado do plenário da Câmara; sessão está interrompida

Glauber é acusado de empurrar e chutar um integrante do MBL durante um protesto no Congresso, em abril do ano passado

Dep. Glauber Braga (PSOL - RJ) (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados/Divulgação)

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 18h22.

Última atualização em 9 de dezembro de 2025 às 18h31.

O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) ocupou, nesta terça-feira, 9, a cadeira do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), durante a sessão do plenário. Ele foi retirado à força por policiais legislativos da Câmara. O parlamentar é alvo de um pedido de cassação por quebra de decoro parlamentar.

A sessão, que é transmitida normalmente pela TV Câmara, teve o sinal interrompido. A transmissão no YouTube também foi retirada do ar. Por volta das 17h30, o plenário foi restrito a parlamentares, e assessores da Casa e a imprensa foram retirados.

Glauber é acusado de empurrar e chutar um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) durante um protesto no Congresso, em abril do ano passado. Nesta terça, Motta anunciou que os deputados devem analisar uma possível cassação do mandato de Glauber.

O deputado permaneceu na Mesa Diretora acompanhado da deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), com quem é casado. O correligionário Tarcísio Motta (PSOL-RJ) também estava no local, em pé.

"Eu vou me manter aqui, firme, até o final dessa história. Se o presidente da Câmara dos Deputados quiser tomar uma atitude diferente da que ele tomou com os golpistas que ocuparam essa mesa diretora e até hoje não tiveram qualquer punição, essa é uma responsabilidade dele. Eu, ficarei aqui até o limite das minhas forças" disse Glauber.

Em abril deste ano, o deputado realizou uma greve de fome em protesto contra o avanço do processo de cassação, que havia recebido aval do Conselho de Ética.

O ato durou pouco mais de uma semana e foi encerrado após um acordo com Hugo Motta, que afirmou que o processo não seguiria um rito acelerado e garantiria ao deputado amplo direito à defesa.

*Com informações do Globo

