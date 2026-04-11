Lindbergh minimiza estagnação de Lula no Datafolha: 'campanha nem começou'

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), um dos vice-líderes do governo na Câmara dos Deputados, minimizou o resultado da pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 11, que mostrou estagnação das intenções de voto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O parlamentar apontou que a "campanha ainda nem começou".

"De fato, esta será uma eleição decisiva para o futuro do nosso País, mas tenho convicção de que Lula será reeleito. A pesquisa é o retrato do momento, e a campanha ainda nem começou. Quando a campanha começar, nós vamos mostrar quem é quem", escreveu Lindbergh, na rede social X.

O petista também criticou medidas do governo anterior e enalteceu índices da atual gestão.

"Quando a campanha começar pra valer, a verdade vai vencer as fake news", escreveu.

Para o parlamentar, a candidatura do Flávio Bolsonaro não se sustenta, "principalmente quando ele ficar frente a frente com um estadista, uma pessoa da estatura do presidente Lula".

Tem muita gente me perguntando sobre essa nova pesquisa DataFolha de hoje em que Flávio Bolsonaro aparece empatado com Lula. De fato essa será uma eleição decisiva para o futuro do nosso país, mas tenho convicção de que Lula será reeleito. A pesquisa é o retrato do momento e a… pic.twitter.com/LENm5YzSVf — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) April 11, 2026

O que diz a pesquisa Datafolha

A sondagem mostrou que Lula foi ultrapassado numericamente pela primeira vez pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas intenções de voto para presidente no segundo turno.

O petista tem 45%, contra 46% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além disso, a pesquisa mostrou também um empate técnico nas simulações de segundo turno entre Lula e os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo). Ambos pontuaram 42% das intenções de voto ante 45% de Lula.