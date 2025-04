Previsão do tempo: cidades de SP e do Rio têm alerta para temporais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de grande perigo para mais de cem cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, devido à previsão de chuvas intensas e rajadas de vento de até 100 km/h.

A frente fria que afeta a região pode provocar chuvas superiores a 100 mm em 24 horas, além de risco elevado de alagamentos, deslizamentos e transbordamento de rios. As condições climáticas devem afetar também o Espírito Santo e Minas Gerais ao longo do fim de semana.

As áreas de maior risco incluem a serra da Mantiqueira e o vale do Paraíba, no estado de São Paulo, e a Costa Verde e Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

No litoral paulista, regiões como São Sebastião e Caraguatatuba podem registrar volumes de chuva entre 150 mm e 250 mm, com picos de até 350 mm em Ubatuba — valores bem acima da média de precipitação para o mês de abril, que é de 87 mm em São Paulo, segundo o Inmet.

A previsão para cidades como Campinas e Sorocaba, no interior paulista, é de chuvas de 50 mm a 100 mm entre sexta, 4, e sábado, 5.

A Grande São Paulo também está em alerta, com o risco de alagamentos e transbordamentos, especialmente nas áreas mais baixas.

O Inmet orienta que a população tome medidas preventivas, como evitar áreas de risco e desligar aparelhos elétricos durante o mau tempo.

Impacto das chuvas

As chuvas já geraram problemas nas duas capitais. No Rio de Janeiro, a Defesa Civil colocou a cidade em estágio 2, que indica grande risco de ocorrências severas. A chuva causou alagamentos em diversos bairros e na Baixada Fluminense, incluindo pontos de Niterói e Nova Iguaçu. O prefeito Eduardo Paes alertou sobre o risco de transbordamento de rios e deslizamentos, pedindo que a população acompanhasse as recomendações oficiais.

A suspensão das aulas também foi adotada em várias cidades afetadas. Em Petrópolis e Teresópolis, as escolas foram fechadas por precaução, enquanto na Baixada Fluminense, diversas cidades, como Nova Iguaçu, adotaram atividades remotas para o período da tarde e noite. A cidade de Teresópolis, marcada por tragédias climáticas em 2022, tomou medidas adicionais de segurança.

O governo fluminense, por meio do governador Cláudio Castro, está coordenando ações de monitoramento intensivo nas áreas de risco. Além disso, a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca no litoral fluminense, com ondas de até 3 metros entre sexta-feira e domingo, 6.

A previsão é de mais chuvas fortes para o fim de semana, e as autoridades permanecem em alerta para proteger a população das condições extremas.

*Com informações de O Globo

A matéria foi feita com auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial