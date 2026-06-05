Enem 2026: Prazo de inscrição termina nesta sexta-feira; veja passo a passo e o que muda

Reta final: Provas do Enem serão aplicadas em dois domingos de novembro e servirão também para avaliar a qualidade do ensino médio no país (Angelo Miguel/MEC)
Redação Exame
Publicado em 5 de junho de 2026 às 09h03.
Termina às 23h59 desta sexta-feira, 5, o prazo de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. O procedimento deve ser feito de forma 100% digital, por meio da Página do Participante.
O Ministério da Educação e o Inep alertam que o cronograma costuma ser seguido à risca, de modo que os estudantes não devem deixar o preenchimento para a última hora para evitar instabilidades no sistema.
O prazo para solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social também se encerra nesta sexta-feira.
Um dos erros mais comuns entre os estudantes é confundir a aprovação da isenção com a inscrição no exame. O Inep reforça que todos os candidatos precisam se inscrever, sem exceção. Mesmo quem obteve o direito de não pagar a taxa deve acessar o sistema dentro do prazo para confirmar sua participação; caso contrário, ficará de fora das provas.
Para os estudantes que não se enquadram nos critérios de gratuidade, o valor da taxa de inscrição permanece em R$ 85.
O boleto gerado ao final do processo pode ser quitado até o dia 10 de junho em agências bancárias, casas lotéricas ou via aplicativos eletrônicos, com suporte para pagamentos via Pix (QR Code) e cartão de crédito.
O processo foi desburocratizado para os alunos que estão cursando o último ano do ensino médio em escolas públicas. Esse grupo já se encontra pré-inscrito de forma automática no sistema do Inep.
Para esses estudantes da rede pública, o preenchimento será mais simples: basta fazer o login com a conta Gov.br e realizar a complementação dos dados, definindo pontos específicos como a escolha do idioma estrangeiro, necessidade de acessibilidade e a cidade onde deseja realizar o exame.
O edital do Enem 2026 divide os participantes em cinco grandes categorias de inscrição:
Historicamente consolidado como a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas por meio de programas federais como Sisu, Prouni e Fies, o Enem ganha um novo papel estratégico. A partir desta edição, o exame passa a atuar como uma ferramenta primordial de avaliação do ensino médio, assumindo o escopo que antes cabia ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e servindo para monitorar as metas nacionais de educação.
As provas tradicionais ocorrerão em dois domingos consecutivos de novembro. Confira a distribuição das disciplinas e a grade de horários oficial (seguindo o fuso horário de Brasília):