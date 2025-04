Cemaden emite alerta de perigo muito alto de alagamentos em diversas regiões do Brasil nesta sexta

A previsão do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) para a sexta-feira, 4 , aponta para riscos altos de inundações e deslizamentos em diversas regiões do Brasil. A lista de cidades em alerta é extensa, com destaque para áreas da Região Sudeste, em especial o estado do Rio de Janeiro, que deve enfrentar condições meteorológicas severas.

O risco hidrológico, que envolve inundações e alagamentos, está classificado como muito alto em Petrópolis (RJ), que sofre com chuvas persistentes e a possibilidade de enxurradas. A previsão é de que o nível do risco se estenda para São Paulo e São José dos Campos (SP), com foco nas cidades da Baixada Santista e Litoral Norte, e no Rio de Janeiro, incluindo Petrópolis, com o risco de inundações de áreas urbanas e rurais.

Em outras cidades, como Campinas e Sorocaba (SP), Juiz de Fora e Pouso Alegre (MG), o risco é moderado, com possibilidade de alagamentos pontuais devido a pancadas de chuva fortes e isoladas.

Risco geológico: deslizamentos e quedas de barreiras são iminentes

Além do risco hidrológico, o Cemaden também emitiu alertas para riscos geológicos, que envolvem deslizamentos de terra e quedas de barreiras. As condições são mais graves nas regiões montanhosas do estado do Rio de Janeiro, principalmente em Petrópolis, onde a previsão é de deslizamentos esparsos, além de quedas de barreiras ao longo de estradas e rodovias.

O risco é classificado como muito alto para Petrópolis, Rio de Janeiro e Volta Redonda (RJ), além de São Paulo e São José dos Campos (SP), onde o solo já está saturado pelas chuvas intensas dos últimos dias.

Previsão para o fim de semana: chuvas continuam a preocupar

A situação tende a piorar durante o fim de semana. As previsões indicam que, com o acumulado de chuvas, a Região Serrana do Rio de Janeiro, em especial Petrópolis, enfrentará condições ainda mais críticas. A possibilidade de inundações é muito alta, e a previsão é de que o solo encharcado amplifique o risco de deslizamentos. A região deve atingir o nível máximo de alerta tanto para fenômenos hidrológicos quanto geológicos, exigindo ações preventivas imediatas.

Cidades como São Paulo e São José dos Campos (SP), além de Juiz de Fora (MG), Rio de Janeiro e Cachoeiro do Itapemirim (ES), também apresentam alto risco para inundações. Já outras localidades, como Sorocaba (SP), Pouso Alegre (MG) e Macaé (RJ), estão com risco moderado de alagamentos e deslizamentos de terra.

Entenda os alertas do Cemaden

O Cemaden classifica os riscos em três níveis: moderado, alto e muito alto. Cada categoria é definida com base na probabilidade de ocorrência dos desastres e seu impacto potencial sobre a população. Para os alertas de risco hidrológico, por exemplo, o nível muito alto envolve a recomendação para a evacuação das áreas de risco e o acionamento do sistema de sirenes. Já os alertas geológicos também incluem o monitoramento contínuo das encostas mais vulneráveis.

Com o risco muito alto para diversas regiões, é importante que os moradores das áreas afetadas sigam as orientações das autoridades locais e permaneçam atentos aos alertas meteorológicos.