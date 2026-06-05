Após feriado de Corpus Christi, São Paulo mantém rodízio suspenso nesta sexta-feira

Motoristas da cidade de São Paulo não precisarão se preocupar com o rodízio municipal de veículos nesta sexta-feira, 5. A Prefeitura decidiu manter a suspensão da medida devido à redução do fluxo de carros esperada durante o feriado prolongado de Corpus Christi.

A exceção temporária vale apenas para o rodízio de veículos de passeio. As demais restrições de circulação existentes na capital paulista permanecem em vigor normalmente, segundo a Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito (SEMTRA) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Com isso, continuam valendo nesta sexta-feira o Rodízio de Veículos Pesados (caminhões), as restrições da Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e da Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

Na quinta-feira, 4, feriado de Corpus Christi, todas as restrições municipais de trânsito foram suspensas, incluindo o rodízio de veículos, as limitações para caminhões e fretados e a fiscalização das faixas exclusivas de ônibus. Já nesta sexta-feira, apenas o rodízio de carros permanece suspenso.

A CET orienta os motoristas a consultarem as condições de trânsito antes de sair de casa, especialmente em razão do aumento de viagens durante o feriado prolongado e dos eventos realizados na capital paulista.