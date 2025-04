Angra dos Reis: madrugada de temporal deixa 112 pessoas desalojadas

A frente fria estacionada sobre o Rio continuou a causar chuvas ao longo da madrugada deste sábado. Sirenes foram acionadas em comunidades da capital e no município de Mangaratiba.

Em Angra dos Reis, 112 pessoas ficaram desalojadas, segundo o boletim mais recente da Defesa Civil. Para este sábado, o Instituto Nacional de Meteorologia mantém alertas vermelhos, de "Grande Perigo", para acumulados de chuva que vão do Rio de Janeiro até São Paulo.

Durante a madrugada, o Governo do Rio emitiu um mapa com os municípios que enfrentam risco de deslizamento. As chances são mais altas em Duque de Caxias, Belford Roxo, Mangaratiba e Angra dos Reis. Veja abaixo:

⛈️ MONITORAMENTO#ChuvasRJ 🕑 Atualizado às 23h RISCO HIDROLÓGICO 🟣 RISCO MUITO ALTO em Angra, D. de Caxias, Rio das Ostras e São João de Meriti 🔴 RISCO ALTO Mangaratiba, Belford Roxo, Macaé, Silva Jardim e Rio de Janeiro pic.twitter.com/LZmTryksb7 — Governo do RJ (@GovRJ) April 5, 2025

O Comando-Geral do Corpo de Bombeiros foi transferido temporariamente para Angra dos Reis. No município foram registrados até o momento os níveis mais altos de chuvas. Os maiores riscos de deslizamento estão nos bairros de Areal, Parque Belém, Banqueta e Gamboa do Belém.

Detalhes da madrugada

A atualização mais recente da Defesa Civil de Angra aconteceu por volta de 6h. Um total de 112 pessoas ficaram desalojadas, sem registro de feridos. O volume acumulado nas últimas 24 horas é de 270 mm.

Um deslizamento chegou a ocorrer no município, mas não fez vítimas. A Rio-Santos foi fechada nos trechos entre os km 500 e 503 (Itanema e Bracuí), km 453 e 476 (Jacuecanga e Conceição de Jacareí) e Trevo de Conceição de Jacareí, entre os km 455 e 456)

Em Mangaratiba, sirenes chegaram a ser acionadas nos bairros de Parque Bela Vista, Muriqui (Cachoeira II) e Itacuruçá. Em Muriqui, chegou-se a registrar 166 mm de chuvas. Em Duquei de Caxias, a Prefeitura colocou a cidade em estágio de alerta máximo.

Na capital, o sistema Alerta Rio registrou ocorrências de chuvas forte por volta das 3h30. As chuvas foram mais intensas no Jardim Botânico, Copacabana, Vidigal, Rocinha, Barra e Barrinha, Urca. Segundo o Centro de Operações, por volta de 4h30, as chuvas começaram a perder força na Zona Sul e se movimentaram para o entorno do maciço da Tijuca com intensidade moderada.

Na manhã deste sábado, por volta das 6h, foram acionadas um total de dez sirenes nas comunidade da Formiga, Borel, Arrelia e Jamelão. A mensagem orientava aos moradores das regiões deixarem seus imóveis, devido aos volumes de chuva terem atingido o nível no qual se identifica risco de deslizamento. "Em 24h, houve acumulado de chuva superior a 120 mm nestas comunidades, segundo os dados pluviométricos do Sistema de Alerta e Alarme", disse a Defesa Civil.

A manhã na cidade deve ser de chuva moderada e forte, com tendência de queda na temperatura. A máxima prevista é de 27°C e mínima de 17°C. Os ventos estarão moderados a fortes.