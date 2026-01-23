Previsão do Tempo: Brasil tem contrastes entre chuva forte e calor seco hoje

O tempo no Brasil nesta sexta-feira, 23, deve apresentar contrastes. Enquanto algumas regiões ficam sob influência de sistemas de instabilidade, com risco de chuva forte e temporais, outras áreas seguem com tempo firme, calor elevado e umidade do ar baixa, segundo a Climatempo.

Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira:

Região Sul

A influência marítima favorece chuvas fracas na faixa litorânea e no leste entre Paraná e Santa Catarina. A umidade relativa do ar entra em atenção no norte do Paraná e pode ficar abaixo dos 30%.

No restante da região, o tempo segue firme e as temperaturas ficam mais elevadas, sem expectativa de chuva. Em Porto Alegre, há predomínio de sol, com temperaturas de até 31°C.

Região Sudeste

A sexta-feira será marcada por chuva desde as primeiras horas do dia em áreas do litoral e do leste. Entre o fim da manhã e o início da tarde, as instabilidades se intensificam. A frente fria mantém o tempo instável no Rio de Janeiro, enquanto a ZCAS (A zona de convergência do Atlântico Sul) atua sobre o norte fluminense, Espírito Santo e grande parte de Minas Gerais.

Há risco de temporais e volumes elevados de chuva no Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, extremo leste paulista e em várias regiões mineiras. As instabilidades persistem até o fim do dia.

Em São Paulo, há chance de chuva fraca pela manhã e à tarde, e o tempo melhora até a noite. A máxima pode chegar aos 24°C. No Rio, o dia segue nublado, com chuva a qualquer hora e risco de temporais e volumes elevados. A máxima chega aos 26°C.

Região Centro-Oeste

A ZCAS mantém o tempo instável na metade norte de Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal desde a madrugada, com aumento das pancadas ao longo do dia. A chuva ocorre com moderada a forte intensidade, com risco de temporais e volumes elevados no leste de Goiás. No centro-sul desses estados também há pancadas moderadas a fortes. No extremo sul, especialmente em Mato Grosso do Sul, o tempo segue firme, sem expectativa de chuva e com predomínio de sol.

As temperaturas permanecem elevadas em Mato Grosso do Sul, grande parte de Mato Grosso e sul de Goiás, enquanto no restante de Goiás o aumento da nebulosidade e da chuva deixa o clima mais agradável.

Em Campo Grande, o dia fica firme, sem chuva, com predomínio de sol, com máxima de 31°C.

Região Nordeste

No Maranhão, sul e oeste do Piauí, as instabilidades atuam desde cedo e se intensificam à tarde, com chuva moderada a forte. No litoral do Ceará, as chuvas ocorrem de forma mais moderada. A ZCAS mantém o tempo instável no oeste e no sul da Bahia, com chuva forte e risco de temporais no oeste e precipitações moderadas no sul.

Nas demais áreas, o tempo segue firme, com sol predominando e temperaturas elevadas. A umidade relativa do ar segue em atenção no interior, com índices abaixo dos 30% em áreas do Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba, interior de Pernambuco, extremo norte da Bahia, oeste de Alagoas e Sergipe.

Região Norte

As pancadas de chuva ganham força em toda a região. Amazonas, Rondônia, Acre, grande parte do Pará e Roraima registram chuva forte, com risco de temporais no Acre, Amazonas, metade norte de Rondônia e no sul e oeste do Pará. No Tocantins, as instabilidades continuam com risco de temporais. No Amapá, a atuação da ZCIT favorece pancadas de chuva mais intensas ao longo do dia. A sensação de abafamento persiste.