Formiga, em Minas Gerais, registra maior chuva em 26 anos

Em menos de 24 horas, cidade mineira teve 211 mm de chuva e mais de 8 mil afetados

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 13h46.

A cidade de Formiga, em Minas Gerais, registrou nesta sexta-feira, 23, o maior volume de chuva em um único dia nos últimos 26 anos. Segundo a Defesa Civil, foram contabilizados 211 milímetros em menos de 24 horas.

O temporal provocou alagamentos, quedas de árvores e levou à interdição da Ponte dos Três Irmãos, uma das principais ligações do município, por apresentar risco estrutural. O índice supera com folga o maior acumulado de 2024 até então, que havia sido de 63,3 mm e já motivara a decretação de Situação de Emergência, reconhecida pelo governo federal.

Levantamento preliminar da prefeitura aponta 8.418 pessoas afetadas, com 16 desalojados e mais de 30 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Não houve registro de mortes.

Em nota, a prefeitura informou que o volume superou a capacidade da drenagem urbana e da infraestrutura local. O município continua monitorando as condições climáticas e orienta a população a evitar áreas de risco. Novos comunicados oficiais serão divulgados conforme o avanço das ações técnicas.

