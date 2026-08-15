Eleições: Lula tem palanques em 26 estados; Flávio Bolsonaro fica sem aliados em 7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega à campanha presidencial de 2026 com palanques aliados em 26 unidades da Federação, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) ainda não consolidou apoios para as disputas estaduais em sete estados. O cenário foi definido após o fechamento do registro de candidaturas e das últimas negociações entre partidos.

Nas últimas semanas, Lula e Flávio concentraram parte das articulações nas eleições para governador e Senado. Os acordos estaduais definem quem dividirá o palanque com cada presidenciável e ajudam a organizar as campanhas nos principais colégios eleitorais do país.

Lula terá candidatos ao governo alinhados à sua campanha em 25 estados e no Distrito Federal; Roraima é a única exceção. Flávio, por sua vez, consolidou aliados em estados como São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina e também fechou apoio a candidatos ao Senado de partidos fora do PL.

Flávio Bolsonaro com 20 palanques

O senador do PL inicia a campanha sem palanque consolidado em sete estados: Amapá, Bahia, Maranhão, Pernambuco e Tocantins.

Após o PL lançar a candidatura de Flávio Roscoe ao governo de Minas Gerais, duas semanas atrás, o presidenciável passou a ter um aliado declarado também no segundo maior colégio eleitoral do país.

Além dos governadores, Flávio já anunciou uma lista com 47 senadores que serão apoaidos pelo filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Do total, oito candidatos ao Senado que não são do PL.

Confira os estados em que Flávio Bolsonaro consolidou palanque, os nomes e as siglas dos aliados:

Acre: Alan Rick (Republicanos) e Mailza Assis (PP)

Amazonas: Maria do Carmo (PL)

Distrito Federal: Celina Leão (PP)

Espírito Santo: Pazolini (Republicanos)

Goiás: Wilder Morais (PL)

Mato Grosso: Wellington Fagundes (PL) e Otaviano Pivetta (Republicanos)

Mato Grosso do Sul: Eduardo Riedel (PP)

Minas Gerais: Flávio Roscoe (PL)

Pará: Daniel Santos (Podemos)

Paraíba: Efraim Filho (PL)

Paraná: Sergio Moro (PL)

Piauí: Joel Rodrigues (PP)

Rio de Janeiro: Douglas Ruas (PL)

Rio Grande do Norte: Álvaro Dias (PL)

Rio Grande do Sul: Zucco (PL)

Rondônia: Marcos Rogério (PL)

Roraima: Arthur Henrique (PL)

Santa Catarina: Jorginho Mello (PL)

São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Sergipe: Ricardo Marques (PL)

Lula amplia alianças para além da esquerda

Já o presidente Lula inicia a campanha com candidatos ao governo alinhados à sua candidatura em 26 unidades da Federação — 25 estados e o Distrito Federal.

A única exceção é Roraima, onde o PT ficou sem candidato ao governo após a desistência da socióloga Nelita Frank.

A base estadual de Lula reúne candidatos de diferentes partidos e até de campos ideológicos distintos. Além do PT, o presidente conta com aliados do PSD, PSB, MDB, PDT, PP e União Brasil.

Entre os destaques está o PSD, que reúne quatro candidatos ao governo alinhados ao petista: Omar Aziz (Amazonas), Natasha Slhessarenko (Mato Grosso), Eduardo Paes (Rio de Janeiro) e Laurez Moreira (Tocantins).

No Distrito Federal, Lula conta com dois possíveis palanques: Leandro Grass (PT) e Ricardo Cappelli (PSB).

Confira os estados em que Luiz Inácio Lula da Silva consolidou palanque, os nomes e as siglas dos aliados: