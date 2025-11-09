Tornado no Paraná ganha destaque na imprensa internacional

O desastre causado pelos fortes ventos e tempestades que atingem o Brasil desde a última sexta-feira, 7, ganhou destaque na imprensa internacional. Diversos veículos repercutiram as imagens de destruição em Rio Bonito do Iguaçu (PR), cidade onde um tornado deixou ao menos seis mortos e 773 feridos.

O município do interior paranaense foi o mais atingido pelo ciclone extratropical que passou pela região Sul. Segundo levantamento da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e de autoridades locais, mais de mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas.

Com cerca de 14 mil habitantes e localizada a 400 quilômetros de Curitiba, Rio Bonito do Iguaçu teve mais de 80% da área urbana danificada. As cenas de devastação correram o mundo e foram amplamente reproduzidas por veículos da Europa e dos Estados Unidos.

Repercussão internacional

Tornado no Paraná atingiu 80% de Rio Bonito do Iguaçu (Ari Dias/AEN)

Reino Unido

A BBC destacou o estado de calamidade decretado no Paraná e a informação de que “80% da cidade foi destruída”. O veículo também reproduziu a fala do coronel Jonas Emmanuel Benghi Pinto, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, que comparou a situação em Rio Bonito a um cenário de guerra.

Estados Unidos

A CNN International noticiou os ventos de até 250 km/h e exibiu imagens aéreas da devastação, ressaltando que o número de vítimas “ainda pode aumentar”. A rede também destacou a declaração do governador Ratinho Júnior (PSD), que classificou o episódio como uma “catástrofe sem precedentes na história”.

A ABC News informou que centenas de pessoas precisaram de atendimento médico, com ao menos dez submetidas a cirurgias, e mencionou a postagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em solidariedade às vítimas.

O The New York Times relatou que moradores publicaram vídeos nas redes sociais mostrando telhados destruídos, postes caídos e carros capotados, com destaque para Rio Bonito do Iguaçu e para as declarações do governador paranaense.

Espanha

Na Espanha, o El País abordou a tragédia mencionando que Rio Bonito do Iguaçu está a cerca de 300 quilômetros das Cataratas do Iguaçu e citou a COP-30, que será realizada no Brasil, ao contextualizar a gravidade dos eventos climáticos extremos no país.