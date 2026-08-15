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Pesquisas para presidente na semana: Lula lidera 1º turno, mas disputa com Flávio aperta no 2º

As pesquisas ainda demonstram um país polarizado, com empates técnicos principalmente no 2º turno

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Ricardo Stuckert/Agência Senado/Montagem Exame/Flickr)

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Ricardo Stuckert/Agência Senado/Montagem Exame/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 08h00.

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A última semana antes do início oficial da campanha eleitoral de 2026 consolidou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) como os dois principais nomes da disputa pela Presidência.

Seis pesquisas nacionais divulgadas entre segunda-feira, 10, e sexta-feira, 14, colocam os dois candidatos à frente dos demais e mostram uma disputa mais apertada nas simulações de segundo turno.

Os levantamentos de BTG/Nexus, Gerp, CNT/MDA, Palver, PoderData/Aya e Quaest apresentam diferenças nas estimativas de primeiro turno, mas apontam um quadro semelhante: Lula aparece à frente de Flávio na maior parte dos cenários, enquanto a distância entre os dois cai nos confrontos diretos.

As pesquisas apresentadas têm metodologias, amostras e períodos de coleta diferentes e, por isso, não podem ser comparadas diretamente. A evolução de cada candidato deve ser observada dentro da série histórica de cada instituto.

A seguir, veja os principais números das seis pesquisas eleitorais divulgadas nesta semana.

BTG/Nexus

Na pesquisa BTG/Nexus, divulgada na segunda-feira, 10, o petista aparece com 40% das intenções de voto, contra 35% de Flávio Bolsonaro no primeiro turno. A distância entre eles é de cerca de 5 pontos percentuais, com margem de erro de 2 pontos, para mais ou para menos.

Em relação a pesquisa divulgada na edição anterior, o senador do PL teve uma variação negativa de dois pontos percentuais, enquanto o petista oscilou para baixo um ponto.

No segundo turno medido pela pesquisa, Lula registra 47% e Flávio Bolsonaro, 44% das intenções de voto, configurando empate técnico. Votos brancos e nulos somam 8% e os que não sabem são 1% neste cenário.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 47%
Flávio Bolsonaro: 44%
Branco/Nulo: 8%
NS/NR: 1%

Gerp

A pesquisa Gerp registra um empate entre Lula e Flávio. No cenário estimulado de primeiro turno, ambos aparecem com 38% das intenções de voto, mesmo resultado da rodada anterior.

O levantamento também mediu o nível de decisão do eleitorado. O índice revela que a janela de conquista da diferença está diminuindo: 19% dos respondentes ainda podem mudar o voto, enquanto a escolha de 81% já é definitiva.

No cenário de segundo turno testado pelo levantamento, a disputa permanece no limite estatístico. O senador Flávio Bolsonaro marca 45%, contra 43% do presidente. Esse quadro reflete um empate técnico dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Os eleitores que declaram voto em nenhum ou branco somam 10%, e os que não sabem representam 2%.

Lula x Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro: 45%
Lula: 43%
Branco/Nulo: 10%
NS/NR: 2%

CNT/MDA

O levantamento CNT/MDA divulgado na terça-feira, 11, mostra o presidente com 42,4% das intenções de voto, contra 28,7% do senador Flávio Bolsonaro (PL) no cenário estimulado de primeiro turno.

Na série histórica do instituto, os números mostram estabilidade frente a junho, com variações de, no máximo, 1 ponto percentual, dentro da margem de erro de 2,2 pontos, para mais ou para menos.

Para 71,2% dos eleitores, seu voto já está definido. A margem que os candidatos possuem para convencer é dos 28,8% que ainda podem mudar o voto.

Nas simulações diretas de segundo turno, o presidente sustenta vantagem sobre todos os possíveis adversários. No confronto de maior evidência, Lula registra 48% contra 39,1% de Flávio Bolsonaro. Neste cenário, os brancos e nulos representam 10,6%, e os indecisos chegam a 2,3%.

Os dados indicam que a diferença entre os dois principais candidatos recuou de 12 para 9 pontos percentuais desde junho.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 48%
Flávio Bolsonaro: 39,1%
Branco/Nulo: 10,6%
NS/NR: 2,3%

Palver

Na pesquisa Palver, divulgada na segunda-feira, 10, Lula aparece com 44% das intenções de voto contra 40% de Flávio. Pela margem de erro da pesquisa, a vantagem de Lula pode variar entre 1 e 8 pontos percentuais. O levantamento foi o primeiro a mostrar o presidente do Missão, Renan Santos, com 10% das intenções de voto. 

  • Lula (PT) - 44%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 40%
  • Renan Santos (Missão) - 10%
  • Ronaldo Caiado (PSD) - 2%
  • Romeu Zema (Novo) - 1%
  • Samara Martins (UP) - 1%
  • Branco/Nulo - 1%
  • Augusto Cury (Avante): 0%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 0%
  • Hertz Dias (PSTU): 0%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Não sei - 0%
  • Não vou votar - 0%

Na simulação de um eventual segundo turno entre Lula e Flávio, ambos aparecem com 46% das intenções de voto, tecnicamente empatados. Outros 8% afirmam que votariam em branco, anulariam o voto, não votariam ou não sabem em quem votar.

PoderData/Aya

O presidente Lula lidera o cenário de primeiro turno do levantamento PoderData/Aya divulgado na quinta-feira, 13. Ele registra 41% das intenções de voto contra os 35% de Flávio Bolsonaro.

No segundo turno, o cenário é de empate técnico entre os postulantes mais competitivos. Lula aparece com 46% e Flávio Bolsonaro, com 45%. Enquanto o presidente manteve o resultado da pesquisa anterior, o senador subiu 2 pontos percentuais. Ao todo, 8% afirmam votar em branco ou nulo, e 1% não sabe responder.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 46%
Flávio Bolsonaro: 45%
Branco/Nulo: 8%
NS/NR: 1%

Quaest

Na última pesquisa da semana, divulgada na sexta-feira, 14, Lula apareceu com 38% contra 31% do senador do PL. A diferença entre os dois chegou a 7 pontos percentuais. Em pesquisas anteriores, com um número menor de candidatos testados, a vantagem de Lula era de 12 pontos percentuais.

Na simulação de segundo turno, a diferença entre o petista e Flávio chegou à mínima desde junho. Lula aparece com 43% contra 40% de Flávio.

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