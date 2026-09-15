Inteligência Artificial

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Por que a mesma IA produz empresas tão diferentes

A vantagem competitiva não está na ferramenta, mas no histórico de clientes que permite à inteligência artificial transformar dados em decisões comerciais

IA em vendas: histórico e dados próprios ajudam empresas a tomar decisões comerciais mais precisas. (Getty Images)

IA em vendas: histórico e dados próprios ajudam empresas a tomar decisões comerciais mais precisas. (Getty Images)

Gustavo Avelar
Gustavo Avelar

Vice Presidente da TOTVS

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 10h01.

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Duas empresas do mesmo setor, do mesmo porte, contratam a mesma inteligência artificial no mesmo mês. Um ano depois, uma delas fecha mais negócios com o mesmo time, enquanto a outra tem um relatório bonito para justificar por que a meta não veio. O modelo é idêntico nas duas. O que muda é o que cada uma tinha acumulado sobre o próprio cliente antes de ligar a máquina.

Esse resultado não é exceção, é o padrão. A adoção de IA em marketing e vendas no Brasil cresceu rápido e depois encostou num teto. O Panorama de Marketing e Vendas da RD Station mostra a sequência: 46% das empresas usavam IA no dia a dia em 2023, 58% em 2024 e 59% em 2025. Ao mesmo tempo, 75% não bateram a meta de vendas no ano passado. Adoção alta com resultado parado não é paradoxo, é sintoma. Entrou a ferramenta, não entrou método.

O uso mais comum ainda é o que pede menos contexto. Gerar texto, destravar uma ideia, montar um relatório. Funciona, e foi aí que quase todo mundo parou, porque o texto genérico ainda passa. O problema aparece uma casa adiante, quando se pede à IA uma decisão comercial de verdade. Qual lead tem mais chance de fechar este mês. Qual cliente da base está prestes a cancelar. Qual conversa merece um vendedor humano agora e qual pode esperar. Para responder a isso, a máquina precisa de histórico, e histórico não vem de fábrica.

Aqui está o ponto que o mercado prefere não olhar. Input genérico gera output genérico, agora com preço por uso. Antes, uma operação que não registrava o que acontecia com o cliente pagava por isso em silêncio, na forma de retrabalho e oportunidades perdidas. A IA tornou essa conta explícita. Ela não resolve o óbvio que ficou por fazer; ela cobra por ele. Uma previsão de conversão feita com base em um registro incompleto não é previsão, é um chute com confiança. E chute com confiança em escala custa mais caro do que a intuição de um bom vendedor.

Esse contexto tem uma propriedade que muda a lógica de investimento: não se compra pronto, acumula-se. Mídia paga, lista de terceiros e alcance alugado em plataformas entregam atenção hoje e desaparecem quando o orçamento acaba. O que fica é a base própria, o registro de quem já interagiu com a empresa: o que perguntou, o que comprou e por que não comprou. Cada ciclo torna esse ativo mais valioso do que no ciclo anterior, e nenhum concorrente consegue replicá-lo com dinheiro. É por isso que o CRM, tratado por anos como sistema de controle da gerência, virou o lugar onde a IA vai buscar o que precisa para decidir. Quem não opera esse registro direito não está atrasado em tecnologia, está sem matéria-prima.

É esse o raciocínio por trás do que a RD Station, da TOTVS, vem chamando de Marketing Contínuo. Não é uma ferramenta nova nem uma campanha com outro nome. É parar de tratar marketing, vendas e atendimento como três operações que se revezam em torno do mesmo cliente e passar a operá-las como um sistema único, no qual cada interação alimenta a decisão seguinte, em vez de recomeçar do zero. O funil de mão única, que aquece um lead, passa para vendas e se esquece dele depois do contrato, deixa de fazer sentido quando a inteligência do negócio depende de memória. A informação conectada é a base. Sobre ela, o contexto se aprofunda, o comportamento do cliente se torna mais previsível e o crescimento passa a se acumular, em vez de recomeçar.

No fim, não é a IA que separa quem cresce de quem estagna. É o que cada empresa acumulou e decidiu colocar dentro dela.

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