Justiça bloqueia bens de JHC, candidato ao governo de Alagoas, por dívida com publicitário

A Justiça de Alagoas determinou a pesquisa e bloqueio de valores existentes nas contas do candidato ao governador João Henrique Holanda Caldas, o JHC (PDSB), e de seu pai, João Caldas da Silva.

A decisão foi proferida pelo juiz Jamil Amil Albuquerque de Hollanda Ferreira, da 7ª Vara Cível da Capital, em uma ação de cobrança movida pela empresa Imagine Comunicação & Marketing Ltda.

O processo tramita desde 2015 e envolve uma dívida relacionada a serviços de publicidade contratados para a campanha de JHC a deputado federal em 2014. Naquele ano, o político foi eleito para a Câmara dos Deputados como o candidato mais votado de Alagoas.

A decisão autoriza o uso do SISBAJUD, sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, na modalidade conhecida como “teimosinha”, que permite novas tentativas automáticas de localização de recursos durante um período determinado.

O mecanismo deverá repetir as buscas por até 30 dias para localizar e bloquear valores nas contas dos executados, até o limite do débito cobrado no processo. A medida, porém, não significa que os valores já tenham sido encontrados ou retirados das contas.

A empresa credora também havia solicitado outras medidas, como pesquisas sobre veículos, imóveis, participações empresariais e eventual patrimônio comunicável da esposa de um dos executados. Esses pedidos foram negados inicialmente pelo magistrado.

A assessoria de comunicação da Coligação Alagoas Gigante informou que o candidato JHC irá recorrer da decisão. Em nota, a campanha afirmou que se trata de “um processo antigo” e destacou que a decisão foi tomada durante o período eleitoral.

“A assessoria de comunicação da Coligação Alagoas Gigante informa que o candidato JHC irá recorrer da decisão nesse processo antigo, que foi tomada no período eleitoral.”

Segundo reportagem do site Tribuna Independente, o valor atualizado da cobrança, com juros e correção monetária, pode chegar a aproximadamente R$ 700 mil. O montante, contudo, não está especificado na decisão judicial, que determina o bloqueio apenas até o limite do débito executado.

O publicitário Walter Bezerra, ligado à Imagine Comunicação & Marketing, participou de campanhas do grupo político da família Caldas desde 2010, quando JHC disputou uma vaga de deputado estadual.