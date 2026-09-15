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Justiça bloqueia bens de JHC, candidato ao governo de Alagoas, por dívida com publicitário

Assessoria da coligação afirma que candidato irá recorrer de decisão sobre processo de cobrança que tramita desde 2015 e foi tomada durante o período eleitoral

(Divulgação/Instagram)

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André Martins e Ivan Martínez-Vargas

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 10h22.

Última atualização em 15 de setembro de 2026 às 10h53.

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A Justiça de Alagoas determinou a pesquisa e bloqueio de valores existentes nas contas do candidato ao governador João Henrique Holanda Caldas, o JHC (PDSB), e de seu pai, João Caldas da Silva.

A decisão foi proferida pelo juiz Jamil Amil Albuquerque de Hollanda Ferreira, da 7ª Vara Cível da Capital, em uma ação de cobrança movida pela empresa Imagine Comunicação & Marketing Ltda.

O processo tramita desde 2015 e envolve uma dívida relacionada a serviços de publicidade contratados para a campanha de JHC a deputado federal em 2014. Naquele ano, o político foi eleito para a Câmara dos Deputados como o candidato mais votado de Alagoas.

A decisão autoriza o uso do SISBAJUD, sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, na modalidade conhecida como “teimosinha”, que permite novas tentativas automáticas de localização de recursos durante um período determinado.

O mecanismo deverá repetir as buscas por até 30 dias para localizar e bloquear valores nas contas dos executados, até o limite do débito cobrado no processo. A medida, porém, não significa que os valores já tenham sido encontrados ou retirados das contas.

A empresa credora também havia solicitado outras medidas, como pesquisas sobre veículos, imóveis, participações empresariais e eventual patrimônio comunicável da esposa de um dos executados. Esses pedidos foram negados inicialmente pelo magistrado.

A assessoria de comunicação da Coligação Alagoas Gigante informou que o candidato JHC irá recorrer da decisão. Em nota, a campanha afirmou que se trata de “um processo antigo” e destacou que a decisão foi tomada durante o período eleitoral.

A assessoria de comunicação da Coligação Alagoas Gigante informa que o candidato JHC irá recorrer da decisão nesse processo antigo, que foi tomada no período eleitoral.

Segundo reportagem do site Tribuna Independente, o valor atualizado da cobrança, com juros e correção monetária, pode chegar a aproximadamente R$ 700 mil. O montante, contudo, não está especificado na decisão judicial, que determina o bloqueio apenas até o limite do débito executado.

O publicitário Walter Bezerra, ligado à Imagine Comunicação & Marketing, participou de campanhas do grupo político da família Caldas desde 2010, quando JHC disputou uma vaga de deputado estadual.

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