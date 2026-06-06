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Prazo para se inscrever no Enem 2026 é prorrogado; veja nova data

Inicialmente, as inscrições terminariam às 23h59 desta sexta-feira, 5

Enem: exame é utilizado para o ingresso em universidades públicas (Angelo Miguel/MEC)

Enem: exame é utilizado para o ingresso em universidades públicas (Angelo Miguel/MEC)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 6 de junho de 2026 às 08h28.

O prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 foi prorrogado para o dia 12 de junho pelo governo federal. Inicialmente, as inscrições terminariam às 23h59 desta sexta-feira, 5.

A alteração também provocou ajustes em outras datas do cronograma, incluindo o prazo para pagamento da taxa de inscrição. As provas do Enem, no entando, estão mantidas para os dias 8 e 15 de novembro, em todo o país.

A inscrição é obrigatória para todos os interessados, inclusive estudantes da rede pública que receberam pré-inscrição automática, além de concluintes e egressos do ensino médio.

Quem pode participar

O edital do Enem 2026 divide os participantes em cinco grandes categorias de inscrição:

  • Concluintes: estudantes que terminam o ensino médio no ano letivo de 2026.
  • Egressos: pessoas que já possuem o diploma de conclusão de anos anteriores.
  • Treineiros: jovens com menos de 18 anos que buscam apenas autoavaliação.
  • Certificação de Ensino Médio: maiores de 18 anos que pretendem usar a nota para obter o diploma de conclusão da etapa.
  • Estrangeiros: candidatos de fora do país portando documentação oficial de identificação.

Taxa de inscrição

O valor da inscrição permanece em R$ 85, mesmo montante cobrado nas últimas edições. Os participantes que não possuem direito à gratuidade deverão efetuar o pagamento até 17 de junho.

A quitação pode ser feita por boleto bancário, Pix, cartão de crédito — quando disponível pela instituição financeira — ou em agências bancárias e casas lotéricas.

Isentos também precisam se inscrever

Têm direito à isenção os estudantes matriculados no último ano do ensino médio em escolas públicas em 2026.

O benefício também contempla inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que pretendem usar a nota para certificação do ensino médio, além dos participantes que tiveram o pedido de isenção aprovado anteriormente, conforme previsto no edital.

Um dos erros mais comuns entre os estudantes é confundir a aprovação da isenção com a inscrição no exame. O Inep reforça que todos os candidatos precisam se inscrever, sem exceção.

Mesmo quem obteve o direito de não pagar a taxa deve acessar o sistema dentro do prazo para confirmar sua participação; caso contrário, ficará de fora das provas.

Como fazer a inscrição

O processo ocorre exclusivamente pela Página do Participante e exige acesso com a conta Gov.br.

Durante o preenchimento, o candidato deverá informar seus dados pessoais, indicar a necessidade de atendimento especializado ou uso de nome social, escolher entre inglês e espanhol para a prova de língua estrangeira, responder ao questionário socioeconômico, fornecer informações de contato, selecionar o município de aplicação das provas e enviar uma fotografia.

Após concluir essa etapa, quem não tiver direito à isenção precisará emitir o boleto de pagamento na própria plataforma.

Cronograma atualizado

  • Inscrições: de 25 de maio a 12 de junho.
  • Solicitação de atendimento especializado: até 12 de junho.
  • Solicitação de tratamento por nome social: até 12 de junho.
  • Pagamento da taxa de inscrição: até 17 de junho.
  • Resultado dos pedidos de atendimento especializado: 26 de junho.
  • Período para recursos: de 29 de junho a 3 de julho.
  • Resultado dos recursos: 10 de julho.
  • Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.

Facilidade para a rede pública e perfis de candidatos

O processo foi desburocratizado para os alunos que estão cursando o último ano do ensino médio em escolas públicas. Esse grupo já se encontra pré-inscrito de forma automática no sistema do Inep.

Para esses estudantes da rede pública, o preenchimento será mais simples: basta fazer o login com a conta Gov.br e realizar a complementação dos dados, definindo pontos específicos como a escolha do idioma estrangeiro, necessidade de acessibilidade e a cidade onde deseja realizar o exame.

Novas funções do exame e o calendário de provas

Historicamente consolidado como a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas por meio de programas federais como Sisu, Prouni e Fies, o Enem ganha um novo papel estratégico.

A partir desta edição, o exame passa a atuar como uma ferramenta primordial de avaliação do ensino médio, assumindo o escopo que antes cabia ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e servindo para monitorar as metas nacionais de educação.

As provas tradicionais ocorrerão em dois domingos consecutivos de novembro. Confira a distribuição das disciplinas e a grade de horários oficial (seguindo o fuso horário de Brasília):

Primeiro domingo (8 de novembro)

  • Conteúdo: 45 questões de Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa e Língua Estrangeira), 45 questões de Ciências Humanas e a Redação.
  • Duração: os portões abrem às 12h e fecham às 13h. A aplicação começa às 13h30 e se encerra às 19h.

Segundo domingo (15 de novembro)

  • Conteúdo: 45 questões de Matemática e 45 questões de Ciências da Natureza.
  • Duração: o cronograma de abertura e fechamento de portões permanece igual, mas o horário de término é antecipado para as 18h30.
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