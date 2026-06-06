Prazo para se inscrever no Enem 2026 é prorrogado; veja nova data

Enem: exame é utilizado para o ingresso em universidades públicas (Angelo Miguel/MEC)
Repórter de finanças
Publicado em 6 de junho de 2026 às 08h28.
O prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 foi prorrogado para o dia 12 de junho pelo governo federal. Inicialmente, as inscrições terminariam às 23h59 desta sexta-feira, 5.
A alteração também provocou ajustes em outras datas do cronograma, incluindo o prazo para pagamento da taxa de inscrição. As provas do Enem, no entando, estão mantidas para os dias 8 e 15 de novembro, em todo o país.
A inscrição é obrigatória para todos os interessados, inclusive estudantes da rede pública que receberam pré-inscrição automática, além de concluintes e egressos do ensino médio.
O edital do Enem 2026 divide os participantes em cinco grandes categorias de inscrição:
O valor da inscrição permanece em R$ 85, mesmo montante cobrado nas últimas edições. Os participantes que não possuem direito à gratuidade deverão efetuar o pagamento até 17 de junho.
A quitação pode ser feita por boleto bancário, Pix, cartão de crédito — quando disponível pela instituição financeira — ou em agências bancárias e casas lotéricas.
Têm direito à isenção os estudantes matriculados no último ano do ensino médio em escolas públicas em 2026.
O benefício também contempla inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que pretendem usar a nota para certificação do ensino médio, além dos participantes que tiveram o pedido de isenção aprovado anteriormente, conforme previsto no edital.
Um dos erros mais comuns entre os estudantes é confundir a aprovação da isenção com a inscrição no exame. O Inep reforça que todos os candidatos precisam se inscrever, sem exceção.
Mesmo quem obteve o direito de não pagar a taxa deve acessar o sistema dentro do prazo para confirmar sua participação; caso contrário, ficará de fora das provas.
O processo ocorre exclusivamente pela Página do Participante e exige acesso com a conta Gov.br.
Durante o preenchimento, o candidato deverá informar seus dados pessoais, indicar a necessidade de atendimento especializado ou uso de nome social, escolher entre inglês e espanhol para a prova de língua estrangeira, responder ao questionário socioeconômico, fornecer informações de contato, selecionar o município de aplicação das provas e enviar uma fotografia.
Após concluir essa etapa, quem não tiver direito à isenção precisará emitir o boleto de pagamento na própria plataforma.
O processo foi desburocratizado para os alunos que estão cursando o último ano do ensino médio em escolas públicas. Esse grupo já se encontra pré-inscrito de forma automática no sistema do Inep.
Para esses estudantes da rede pública, o preenchimento será mais simples: basta fazer o login com a conta Gov.br e realizar a complementação dos dados, definindo pontos específicos como a escolha do idioma estrangeiro, necessidade de acessibilidade e a cidade onde deseja realizar o exame.
Historicamente consolidado como a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas por meio de programas federais como Sisu, Prouni e Fies, o Enem ganha um novo papel estratégico.
A partir desta edição, o exame passa a atuar como uma ferramenta primordial de avaliação do ensino médio, assumindo o escopo que antes cabia ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e servindo para monitorar as metas nacionais de educação.
As provas tradicionais ocorrerão em dois domingos consecutivos de novembro. Confira a distribuição das disciplinas e a grade de horários oficial (seguindo o fuso horário de Brasília):