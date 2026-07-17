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Diversidade: direitos, inovação e estratégia de negócio

Como a inclusão de pessoas LGBTQIAPN+ fortalece a competitividade, amplia a inovação e gera valor para as organizações

A inclusão fortalece equipes, amplia perspectivas e impulsiona a inovação nas organizações (FatCamera/Getty Images)

A inclusão fortalece equipes, amplia perspectivas e impulsiona a inovação nas organizações (FatCamera/Getty Images)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 17 de julho de 2026 às 14h00.

Última atualização em 17 de julho de 2026 às 15h54.

*Por Clarice Coppetti

Quando se pensa em inovação, rapidamente o nosso olhar nos leva a referências como as tecnologias da informação e da comunicação, a inteligência artificial ou grandes laboratórios de pesquisas.
Mas há um componente menos visível, que é igualmente decisivo para que a inovação aconteça: a diversidade de pessoas e seu enraizamento na justiça social, em cidadania e nos negócios.

É na abrangência desse olhar que a inclusão de pessoas LGBTQIAPN+ ultrapassa a pauta de direitos humanos para ocupar espaço crescente nas estratégias das empresas mais inovadoras do mundo.

No Brasil, porém, ainda prevalece uma realidade que desperdiça talentos.

A discriminação contra pessoas LGBTQIAPN+ continua presente no cotidiano de milhões de brasileiras e brasileiros, na escola, na família ou no mercado de trabalho, e muitas pessoas deixam de buscar oportunidades, escondem quem são ou limitam seu potencial por medo da rejeição.

A discriminação afeta a capacidade de inovar das organizações e o desenvolvimento do país.

Pesquisa do Banco Mundial divulgada em maio de 2026 mostra que a taxa de desemprego entre pessoas LGBTQIAPN+ no Brasil chega a 15%, quase o dobro da média nacional, e estima perdas econômicas de aproximadamente R$ 94,4 bilhões por ano.

Só em perda de receita fiscal no Brasil são cerca de R$ 14,5 bilhões. Esse é o custo concreto da exclusão para toda a sociedade.

Empresas são ambientes onde decisões são tomadas diariamente. Quanto mais homogêneo é um grupo, maior a tendência de enxergar problemas da mesma forma, reproduzir soluções conhecidas e deixar escapar oportunidades.

Já equipes diversas ampliam o repertório de experiências, questionam pressupostos, antecipam riscos, compreendem públicos diferentes e constroem respostas mais criativas para desafios complexos. 

Estudos realizados nos últimos anos mostram que organizações capazes de reunir diferentes vivências e criar ambientes psicologicamente seguros tendem a apresentar maior capacidade de inovação, melhor tomada de decisão e adaptação às mudanças.

Mas diversidade, por si só, não produz inovação. Ela só gera resultados quando é acompanhada de inclusão.

Uma empresa pode contratar pessoas diversas e perder seu potencial inovador se essas pessoas sentirem que precisam esconder quem são. Quando alguém gasta energia tentando parecer outra pessoa, além da grave pressão sobre sua saúde mental e física, sobra menos espaço para criar, colaborar e propor novas soluções. Por isso, a inclusão precisa ser construída na prática.

Na Petrobras, o enfrentamento à discriminação integra a estratégia corporativa. Inclusão não pode depender de ações pontuais ou campanhas sazonais: precisa estar presente nas políticas de gestão de pessoas, no desenvolvimento e seleção de lideranças, nos benefícios e no acompanhamento permanente dos resultados.

A companhia tem metas de Diversidade no seu Plano Estratégico e tem em curso uma iniciativa específica para equidade LGBTQIAPN+. Também conta com grupos de afinidade e iniciativas de conscientização.

A inclusão se traduz ainda em medidas concretas. Entre elas, a extensão de benefícios de saúde e previdência a casais homoafetivos, licença para mães não gestantes, reconhecimento do nome social e da identidade de gênero nos sistemas corporativos e cobertura, pelo plano de saúde, de procedimentos específicos para pessoas trans.

Em junho de 2025, a empresa lançou ainda uma campanha de incentivo à autodeclaração voluntária de orientação sexual e identidade de gênero, fortalecendo a construção de políticas internas baseadas em dados.

Ambientes mais inclusivos beneficiam toda a organização.

Pessoas que se sentem respeitadas colaboram mais, permanecem por mais tempo, compartilham ideias com maior liberdade e contribuem para soluções que dificilmente surgiriam em ambientes marcados pelo medo ou pela exclusão.

Investir na inclusão de pessoas LGBTQIAPN+ é fortalecer a inteligência coletiva das organizações e construir um futuro mais inovador, competitivo e sustentável. Quando pensarmos em inovação, nosso olhar também deve abranger a diversidade. 

*Clarice Coppeti, diretora de Assuntos Corporativos da Petrobras

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  • Grazielle Parenti, vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos da Syngenta Brasil e Head de Alianças da Cadeia de Valor global do Syngenta Group

    2/12 Grazielle Parenti, vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos da Syngenta Brasil e Head de Alianças da Cadeia de Valor global do Syngenta Group (Grazielle Parenti - Syngenta GroupFoto: Leandro FonsecaData: 23/10/2024)

  • Giovana Pacini, Country Manager da Merz Aesthetics Latam

    3/12 Giovana Pacini, Country Manager da Merz Aesthetics Latam (2 - GIOVANA PACINI)

  • Viviane Elias Moreira, conselheira fiscal no Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social

    4/12 Viviane Elias Moreira, conselheira fiscal no Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Viviane Elias Moreira)

  • Thais dos Santos, diretora de Comunicação, DE&I e Sustentabilidade na L'Oréal Grande Público

    5/12 Thais dos Santos, diretora de Comunicação, DE&I e Sustentabilidade na L'Oréal Grande Público (_MG_7832_site)

  • Daniela Cachich, presidente de Future Beverages da Ambev

    6/12 Daniela Cachich, presidente de Future Beverages da Ambev (Daniela_cachich)

  • Isabella Wanderley, gerente geral e vice-presidente corporativa da farmacêutica Novo Nordisk Brasil

    7/12 Isabella Wanderley, gerente geral e vice-presidente corporativa da farmacêutica Novo Nordisk Brasil (Isabella Wanderley)

  • Adriana Ferreira Silva, jornalista, escritora e cofundadora da Grená

    8/12 Adriana Ferreira Silva, jornalista, escritora e cofundadora da Grená (Adriana Ferreira Silva)

  • Naamisis Campos, CHRO da RD Station

    9/12 Naamisis Campos, CHRO da RD Station (Naamisis Campos)

  • Heloísa Simão, conselheira corporativa

    10/12 Heloísa Simão, conselheira corporativa (Heloísa Simão, conselheira corporativa)

  • Suellen Rodrigues, Diretora Científica na MSD LATAM

    11/12 Suellen Rodrigues, Diretora Científica na MSD LATAM (Suellen Rodrigues)

  • Annali Duarte, head de Serviços Globais de Pagamentos (GPS) no Bank of America

    12/12 Annali Duarte, head de Serviços Globais de Pagamentos (GPS) no Bank of America (Annali Duarte)

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