Inscrição Fies: prazo para se inscrever termina hoje, 17

Hoje é o último dia para garantir uma vaga no Fies 2026. O prazo de inscrição no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil referente ao segundo semestre de 2026 termina nesta sexta-feira, 17 de julho, às 23h59 (horário de Brasília).

O cadastro é gratuito e deve ser feito exclusivamente pelo Portal Acesso Único, plataforma oficial do Ministério da Educação (MEC). Quem deixar para depois desse horário perde a chance de concorrer a esta chamada.

Nesta edição, o MEC oferece 75,5 mil vagas, distribuídas em 1.274 instituições privadas de ensino superior e 28.741 cursos e turnos diferentes.

Pelo próprio portal também dá para consultar as oportunidades disponíveis, filtrando por curso, instituição e localidade (estado e município) antes de finalizar a inscrição.

Vale lembrar que essas vagas fazem parte de um total ainda maior: somando a chamada do primeiro semestre (67.301 vagas) com a deste segundo semestre (44.867 vagas), o Fies chega a mais de 112 mil oportunidades ao longo de 2026.

Além disso, o MEC informa que vagas eventualmente não ocupadas em etapas anteriores também podem ser redistribuídas dentro do limite previsto para o ano.

Quem pode se inscrever?

Nem todo mundo que quer financiar a faculdade pode participar. O edital nº 52/2026 estabelece critérios claros para quem deseja concorrer a uma vaga:

Ter participado de pelo menos uma edição do Enem a partir de 2010;

Ter tirado média igual ou superior a 450 pontos, considerando as cinco provas do exame;

Não ter zerado a redação;

Comprovar renda familiar bruta mensal per capita de até três salários mínimos, o equivalente a R$ 4.863 em 2026.

Quem fez o Enem apenas na condição de "treineiro" não tem direito de se inscrever. Também é preciso ter interesse em cursar (ou já estar matriculado em) uma graduação presencial, paga, em instituição privada que tenha avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e que tenha aderido ao programa.

O Fies prioriza, nessa ordem, quem ainda não concluiu nenhum curso superior e nunca usou o financiamento estudantil antes.

Fies Social: o que é?

Dentro do processo seletivo, existe uma modalidade voltada especificamente para quem tem menos recursos: o Fies Social.

Essa modalidade reserva 50% de todas as vagas do programa para candidatos que, além de atenderem aos requisitos gerais, tenham renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 810,50 em 2026) e inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico.

Quem é pré-selecionado nessas vagas pode solicitar o financiamento integral, ou seja, a cobertura de 100% dos encargos educacionais do curso escolhido.

Outro benefício é a burocracia reduzida: os pré-selecionados do Fies Social ficam dispensados de comprovar renda diretamente na instituição de ensino.

Ainda assim, é preciso comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) para validar as demais informações prestadas na inscrição. Se a comissão encontrar alguma divergência na renda declarada, pode exigir documentação complementar.

Candidatos com deficiência, tanto no Fies Social quanto no Fies tradicional, precisam comprovar sua condição por meio de laudo médico, com a referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID).

Cronograma do Fies 2026 (2º semestre)

Inscrições: 14 a 17 de julho de 2026, até 23h59

14 a 17 de julho de 2026, até 23h59 Resultado da pré-seleção (chamada única): 30 de julho de 2026

30 de julho de 2026 Complementação das inscrições dos pré-selecionados: 31 de julho a 4 de agosto de 2026

31 de julho a 4 de agosto de 2026 Lista de espera (convocações): 7 de agosto a 24 de setembro de 2026

Quem não for pré-selecionado na chamada única entra automaticamente na lista de espera, sendo convocado conforme a ordem de classificação, à medida que surgem vagas não ocupadas. O MEC reforça que a responsabilidade por acompanhar prazos e procedimentos é do próprio candidato.

O que mudou nas regras do financiamento?

Vale ficar de olho em uma mudança recente que afeta quem já tem ou vai ter contrato do Fies.

Em 13 de julho de 2026, o Conselho Monetário Nacional (CMN) publicou a Resolução nº 5.328, que altera as regras de carência para beneficiários adimplentes do programa.

Antes, o período de carência cobria tanto o principal da dívida quanto os juros.

Agora, a carência passa a valer apenas para o valor principal: os juros que não forem pagos nesse período poderão ser incorporados ao saldo devedor.

Os prazos máximos de amortização não mudaram e continuam em até 60 meses para pessoas físicas e até 96 meses para pessoas jurídicas elegíveis.