Inscrição Fies: prazo para se inscrever termina hoje, 17

Prazo para se inscrever no Fies 2026/2 termina nesta sexta-feira, 17 (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Colaboradora
Publicado em 17 de julho de 2026 às 15h59.
Hoje é o último dia para garantir uma vaga no Fies 2026. O prazo de inscrição no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil referente ao segundo semestre de 2026 termina nesta sexta-feira, 17 de julho, às 23h59 (horário de Brasília).
O cadastro é gratuito e deve ser feito exclusivamente pelo Portal Acesso Único, plataforma oficial do Ministério da Educação (MEC). Quem deixar para depois desse horário perde a chance de concorrer a esta chamada.
Nesta edição, o MEC oferece 75,5 mil vagas, distribuídas em 1.274 instituições privadas de ensino superior e 28.741 cursos e turnos diferentes.
Pelo próprio portal também dá para consultar as oportunidades disponíveis, filtrando por curso, instituição e localidade (estado e município) antes de finalizar a inscrição.
Vale lembrar que essas vagas fazem parte de um total ainda maior: somando a chamada do primeiro semestre (67.301 vagas) com a deste segundo semestre (44.867 vagas), o Fies chega a mais de 112 mil oportunidades ao longo de 2026.
Além disso, o MEC informa que vagas eventualmente não ocupadas em etapas anteriores também podem ser redistribuídas dentro do limite previsto para o ano.
Nem todo mundo que quer financiar a faculdade pode participar. O edital nº 52/2026 estabelece critérios claros para quem deseja concorrer a uma vaga:
Quem fez o Enem apenas na condição de "treineiro" não tem direito de se inscrever. Também é preciso ter interesse em cursar (ou já estar matriculado em) uma graduação presencial, paga, em instituição privada que tenha avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e que tenha aderido ao programa.
O Fies prioriza, nessa ordem, quem ainda não concluiu nenhum curso superior e nunca usou o financiamento estudantil antes.
Dentro do processo seletivo, existe uma modalidade voltada especificamente para quem tem menos recursos: o Fies Social.
Essa modalidade reserva 50% de todas as vagas do programa para candidatos que, além de atenderem aos requisitos gerais, tenham renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 810,50 em 2026) e inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico.
Quem é pré-selecionado nessas vagas pode solicitar o financiamento integral, ou seja, a cobertura de 100% dos encargos educacionais do curso escolhido.
Outro benefício é a burocracia reduzida: os pré-selecionados do Fies Social ficam dispensados de comprovar renda diretamente na instituição de ensino.
Ainda assim, é preciso comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) para validar as demais informações prestadas na inscrição. Se a comissão encontrar alguma divergência na renda declarada, pode exigir documentação complementar.
Candidatos com deficiência, tanto no Fies Social quanto no Fies tradicional, precisam comprovar sua condição por meio de laudo médico, com a referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID).
Quem não for pré-selecionado na chamada única entra automaticamente na lista de espera, sendo convocado conforme a ordem de classificação, à medida que surgem vagas não ocupadas. O MEC reforça que a responsabilidade por acompanhar prazos e procedimentos é do próprio candidato.
Vale ficar de olho em uma mudança recente que afeta quem já tem ou vai ter contrato do Fies.
Em 13 de julho de 2026, o Conselho Monetário Nacional (CMN) publicou a Resolução nº 5.328, que altera as regras de carência para beneficiários adimplentes do programa.
Antes, o período de carência cobria tanto o principal da dívida quanto os juros.
Agora, a carência passa a valer apenas para o valor principal: os juros que não forem pagos nesse período poderão ser incorporados ao saldo devedor.
Os prazos máximos de amortização não mudaram e continuam em até 60 meses para pessoas físicas e até 96 meses para pessoas jurídicas elegíveis.