Machine Learning x Deep Learning? Entenda a diferença e o que está por trás da tecnologia das LLMs

Quando se fala em inteligência artificial, dois termos aparecem com frequência: Machine Learning e Deep Learning. Embora sejam usados como sinônimos em muitas conversas, eles representam conceitos diferentes. Entender essa distinção ajuda a compreender como funcionam ferramentas como chatbots, assistentes virtuais e sistemas de reconhecimento de imagens.

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O que é Machine Learning?

O Machine Learning, ou aprendizado de máquina, é uma área da inteligência artificial em que os computadores aprendem a identificar padrões a partir de dados, sem que todas as regras precisem ser programadas manualmente.

Na prática, um algoritmo analisa exemplos e utiliza essas informações para fazer previsões ou tomar decisões. Plataformas de streaming que recomendam filmes, bancos que detectam possíveis fraudes e filtros de spam em e-mails utilizam esse tipo de tecnologia.

Em muitos casos, especialistas ainda precisam selecionar quais informações são mais relevantes para que o modelo produza bons resultados.

O que é Deep Learning?

O Deep Learning, ou aprendizado profundo, é um tipo de Machine Learning que utiliza redes neurais artificiais com várias camadas de processamento. Essas estruturas foram inspiradas, de forma simplificada, no funcionamento dos neurônios humanos.

A principal diferença é que o sistema consegue identificar padrões muito complexos automaticamente, reduzindo a necessidade de intervenção humana na escolha das características dos dados.

Modelos generativos, como os grandes modelos de linguagem, além de sistemas de reconhecimento facial, tradução automática e interpretação de imagens médicas, utilizam técnicas de Deep Learning.

Quem deseja aprofundar esses conceitos pode conhecer o Pré-MBA em IA da EXAME e Saint Paul, disponível por R$ 37, com foco nos fundamentos e nas aplicações da inteligência artificial.

Machine Learning x Deep Learning: quais são as diferenças?

Embora façam parte da mesma família, existem diferenças importantes.

Quantidade de dados

O Machine Learning costuma funcionar bem mesmo com conjuntos menores de dados. Já o Deep Learning normalmente exige grandes volumes de informações para atingir alto desempenho.

Poder computacional

Modelos de Deep Learning demandam mais capacidade de processamento, geralmente utilizando GPUs, processadores especializados em cálculos paralelos.

Tipo de tarefa

O Machine Learning é bastante utilizado para prever vendas, identificar fraudes e classificar informações estruturadas.

Já o Deep Learning costuma ser escolhido quando há necessidade de interpretar imagens, áudio, vídeos ou linguagem natural, tarefas mais complexas para os computadores.

Por que essa diferença importa?

Compreender esses conceitos ajuda a interpretar notícias sobre inteligência artificial e entender por que diferentes empresas adotam tecnologias distintas para resolver problemas específicos.

Organizações como Google, OpenAI e Microsoft utilizam amplamente técnicas de Deep Learning em seus modelos mais avançados. Ao mesmo tempo, milhares de empresas continuam utilizando Machine Learning em aplicações de análise de dados, previsão de demanda e automação de processos.

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