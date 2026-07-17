Novo tarifaço atinge US$ 7,2 bilhões de exportações aos EUA, diz ApexBrasil

Cana-de-açúcar: etanol e açúcar foram alvo das novas taxas
Repórter de internacional e economia
Publicado em 17 de julho de 2026 às 16h00.
O novo tarifaço aplicado ao Brasil pelos Estados Unidos, na quarta-feira, 25, impacta 2.375 produtos, que representaram US$ 7,2 bilhões em exportações em 2025, segundo dados da ApexBrasil. O valor representa 19,2% das exportações brasileiras no período.
Ao anunciar a nova taxa de 25%, os EUA deram isenções a 699 produtos, que somam US$ 22,8 bilhões do total exportado em 2025. A lista de exceções tem 2.126 itens, mas o Brasil não exporta boa parte deles.
Mesmo assim, a lista de produtos ainda afetados abrange 2.375 itens. Veja alguns deles abaixo:
Os estados que mais produzem esses itens para exportação são Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. Há impactos também em Alagoas, Goiás, Espírito Santo e Paraná, segundo dados da ApexBrasil. Só SC e SP produzem 52% do total de produtos impactados pelo novo tarifaço. A nova cobrança entra em vigor em 22 de julho.
Do outro lado, a lista de isenções foi ampliada em relação a junho, quando os EUA divulgaram a primeira versão de proposta do novo tarifaço. Veja a seguir alguns itens que ganharam isenções agora:
Além da tarifa de 25%, o Brasil também poderá ser taxado em mais 12,5%, pela acusação de se beneficiar do uso de trabalhos forçados. A expectativa é que essa nova taxa saia até o final de julho, e poderá ter mais isenções.
Assim, a situação atual das exportações do Brasil aos EUA nesta sexta-feira, 17, é a seguinte:
Nesta sexta, o presidente da ApexBrasil, Laudemir Muller, disse que a agência lancará, em agosto, um plano de diversificação de mercados de R$ 130 milhões.
A estratégia inclui aumentar as vendas para a Europa, por meio do acordo UE-Mercosul, e para países do Sudeste Asiático, como Indonésia e Vietnã.