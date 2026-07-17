Novo tarifaço atinge US$ 7,2 bilhões de exportações aos EUA, diz ApexBrasil

O novo tarifaço aplicado ao Brasil pelos Estados Unidos, na quarta-feira, 25, impacta 2.375 produtos, que representaram US$ 7,2 bilhões em exportações em 2025, segundo dados da ApexBrasil. O valor representa 19,2% das exportações brasileiras no período.

Ao anunciar a nova taxa de 25%, os EUA deram isenções a 699 produtos, que somam US$ 22,8 bilhões do total exportado em 2025. A lista de exceções tem 2.126 itens, mas o Brasil não exporta boa parte deles.

Mesmo assim, a lista de produtos ainda afetados abrange 2.375 itens. Veja alguns deles abaixo:

Portas de madeira

Móveis

Partes de motores

Pneus para carros, caminhões e ônibus

Sebo bovino

Açúcar

Etanol

Granito

Papéis

Calçados

Os estados que mais produzem esses itens para exportação são Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. Há impactos também em Alagoas, Goiás, Espírito Santo e Paraná, segundo dados da ApexBrasil. Só SC e SP produzem 52% do total de produtos impactados pelo novo tarifaço. A nova cobrança entra em vigor em 22 de julho.

Do outro lado, a lista de isenções foi ampliada em relação a junho, quando os EUA divulgaram a primeira versão de proposta do novo tarifaço. Veja a seguir alguns itens que ganharam isenções agora:

Ferro fundido

Peixes e lagostas

Couros

Madeira

Mel

Plásticos

Objetos de arte

Hidróxido de alumínio

Impacto sobre as exportações

Além da tarifa de 25%, o Brasil também poderá ser taxado em mais 12,5%, pela acusação de se beneficiar do uso de trabalhos forçados. A expectativa é que essa nova taxa saia até o final de julho, e poderá ter mais isenções.

Assim, a situação atual das exportações do Brasil aos EUA nesta sexta-feira, 17, é a seguinte:

51,11% - isentas

20,25% - tarifas pela Seção 232 (especialmente para aço e alumínio)

19,20% - atingidos pela nova tarifa de 25%, via Seção 301, e sob risco de levar mais 12,5%, pela acusação de trabalhos forçados

9,44% - sob risco de levar nova tarifa de 12,5%, por processo do trabalho forçado

Plano de novos mercados

Nesta sexta, o presidente da ApexBrasil, Laudemir Muller, disse que a agência lancará, em agosto, um plano de diversificação de mercados de R$ 130 milhões.

A estratégia inclui aumentar as vendas para a Europa, por meio do acordo UE-Mercosul, e para países do Sudeste Asiático, como Indonésia e Vietnã.