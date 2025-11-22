PF vai periciar tornozeleira de Bolsonaro para identificar possível violação

A Polícia Federal vai periciar a tornozeleira do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda neste final de semana para identificar possíveis violações no equipamento.

Segundo apuração da EXAME, peritos federais das áreas de microvestígios e eletrônica vão iniciar os exames no Instituto Nacional de Criminalística da PF.

O procedimento deve apurar se houve danos, alterações ou interferência no funcionamento do equipamento.

Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado, 22, pela Polícia Federal (PF). O ex-presidente foi levado para Superintendência da Polícia Federal. Ele ficará em uma sala de Estado, espaço reservado para autoridades como ex-presidentes.

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Morais, afirma no documento que justifica a prisão que o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou que houve uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica durante a madrugada deste sábado.

"O Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, às 0h08min do dia 22/11/2025. A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho", disse.

O senador Flávio Bolsonaro havia convocado uma vigília em frente a casa do ex-presidente, que aconteceria às 19h deste sábado. Na decisão de Moraes, o evento era um risco para a garantia da ordem pública e poderia ser uma maneira de facilitar a fuga de Bolsonaro pela confusão.

Elevado risco de fuga

Moraes afirmou que os fatos "evidenciam o elevado risco de fuga" de Bolsonaro e citou que a casa do ex-presidente fica a 13 quilômetros da embaixada dos Estados Unidos, cerca de 15 minutos de carro. O ministro recorda que as investigações mostraram que Bolsonaro planejou fugir para a embaixada da Argentina durante as investigações.

"A repetição do modus operandi da convocação de apoiadores, com o objetivo de causar tumulto para a efetivação de interesses pessoais criminosos; a possibilidade de tentativa de fuga para alguma das embaixadas próxima à residência do réu; e a reiterada conduta de evasão do território nacional praticada por corréu, aliada política e familiar evidenciam o elevado risco de fuga de JAIR MESSIAS BOLSONARO", afirmou.

O que acontece agora com Bolsonaro?

Na decisão, Moraes termina que a audiência de custódia de Bolsonaro seja realizada por videoconferência, no dia domingo, 23, às 12h, na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal. Nesse momento, será avaliada a legalidade da prisão e será decidido Bolsonaro deve permanecer preso ou se retornará para a domiciliar.

O ministro determinou ainda que Bolsonaro deve ter atendimento médico 24 horas e só receberá visitas autorizadas pela Corte.