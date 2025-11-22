Brasil

PF vai periciar tornozeleira de Bolsonaro para identificar possível violação

Procedimento deve apurar se houve danos, alterações ou interferência no funcionamento do equipamento

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 14h33.

A Polícia Federal vai periciar a tornozeleira do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda neste final de semana para identificar possíveis violações no equipamento.

Segundo apuração da EXAME, peritos federais das áreas de microvestígios e eletrônica vão iniciar os exames no Instituto Nacional de Criminalística da PF.

O procedimento deve apurar se houve danos, alterações ou interferência no funcionamento do equipamento.

Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado, 22, pela Polícia Federal (PF). O ex-presidente foi levado para Superintendência da Polícia Federal. Ele ficará em uma sala de Estado, espaço reservado para autoridades como ex-presidentes.

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Morais, afirma no documento que justifica a prisão que o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou que houve uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica durante a madrugada deste sábado.

"O Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, às 0h08min do dia 22/11/2025. A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho", disse.

O senador Flávio Bolsonaro havia convocado uma vigília em frente a casa do ex-presidente, que aconteceria às 19h deste sábado. Na decisão de Moraes, o evento era um risco para a garantia da ordem pública e poderia ser uma maneira de facilitar a fuga de Bolsonaro pela confusão.

Elevado risco de fuga

Moraes afirmou que os fatos "evidenciam o elevado risco de fuga" de Bolsonaro e citou que a casa do ex-presidente fica a 13 quilômetros da embaixada dos Estados Unidos, cerca de 15 minutos de carro. O ministro recorda que as investigações mostraram que Bolsonaro planejou fugir para a embaixada da Argentina durante as investigações.

"A repetição do modus operandi da convocação de apoiadores, com o objetivo de causar tumulto para a efetivação de interesses pessoais criminosos; a possibilidade de tentativa de fuga para alguma das embaixadas próxima à residência do réu; e a reiterada conduta de evasão do território nacional praticada por corréu, aliada política e familiar evidenciam o elevado risco de fuga de JAIR MESSIAS BOLSONARO", afirmou.

O que acontece agora com Bolsonaro?

Na decisão, Moraes termina que a audiência de custódia de Bolsonaro seja realizada por videoconferência, no dia domingo, 23, às 12h, na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal. Nesse momento, será avaliada a legalidade da prisão e será decidido Bolsonaro deve permanecer preso ou se retornará para a domiciliar. 

O ministro determinou ainda que Bolsonaro deve ter atendimento médico 24 horas e só receberá visitas autorizadas pela Corte.

 

