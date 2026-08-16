Lula, Flávio, Caiado, Zema e Renan: principais candidatos à Presidência começam campanha

Os principais candidatos à Presidência da República iniciaram oficialmente a campanha eleitoral neste domingo em locais que remetem às suas trajetórias políticas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, berço de sua atuação sindical, para dar largada à disputa por um quarto mandato. Já o senador Flávio Bolsonaro (PL) colocou a campanha na rua em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Além deles, Ronaldo Caiado fez uma carreata pelo entorno do Distrito Federal, em Goiás. Já Romeu Zema participou de uma missa em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. Renan Santos promoveu um ato na Universidade de São Paulo (USP).

Com o início oficial da campanha, os candidatos passam a estar autorizados a pedir votos de forma explícita, distribuir material de propaganda e realizar eventos presenciais, como comícios, carreatas e passeatas.

Lula

O PT programou o primeiro ato da campanha presidencial de Lula para o Estádio 1º de Maio, na Vila Euclides, em São Bernardo do Campo (SP). O local é simbólico para a trajetória política do presidente, por ter sediado as grandes greves e mobilizações sindicais lideradas por ele no fim da década de 1970 e início dos anos 1980.

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Flávio Bolsonaro

Candidato do PL, Flávio Bolsonaro deu início à campanha com um ato em Copacabana. A praia se consolidou nos últimos anos como um dos principais pontos de encontro de manifestações ligadas ao bolsonarismo.

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Ronaldo Caiado

O ex-governador de Goiás começou a corrida presidencial em seu estado de origem. Neste domingo, ele passará por Águas Lindas de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Nova Gama, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental e Luziânia.

Romeu Zema

Romeu Zema abriu a campanha eleitoral com uma missa em Montes Claros. A escolha da cidade partiu do próprio candidato, admirador do ex-prefeito e ex-deputado Humberto Souto, figura política de destaque na região que morreu em fevereiro de 2025.

Renan Santos

Presidente do partido Missão, Renan Santos fará seu primeiro ato de campanha por volta das 13h em frente à Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP. A programação prevê discursos políticos e uma apresentação musical do próprio candidato.

Ex-aluno da instituição, Renan informou à Justiça Eleitoral que não concluiu o ensino superior.

A realização do evento provocou reação de entidades estudantis.

Calendário das eleições

O primeiro turno está marcado para 4 de outubro de 2026. Caso nenhum candidato à Presidência da República ou aos governos estaduais obtenha mais de 50% dos votos válidos, o segundo turno será realizado em 25 de outubro.