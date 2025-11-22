Trump demonstra surpresa ao saber da prisão de Bolsonaro: 'É uma pena'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou surpresa ao ser questionado por jornalistas sobre a prisão do ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, pela Polícia Federal na manhã deste sábado, 22. O republicano afirmou que não soube da detenção do político e lamentou a situação.

Em um vídeo, Donald Trump se aproxima do grupo de jornalistas na Casa Branca e inicialmente parece não ter entendido à pergunta de um repórter brasileiro sobre a prisão do ex-presidente. “Eu falei ontem à noite com o cavalheiro ao qual você acabou de se referir”, disse Trump aos jornalistas, uma resposta que parecia desconexa em relação à pergunta feita.

Em seguida, ele parece finalmente entender o que foi perguntado e reage com surpresa à informação, antes de partir para a Base Aérea Conjunta Andrews, em Maryland.

"Eu não sei nada sobre isso. Foi isso que aconteceu? É uma pena, só acho que é uma pena", declarou.

Entenda a prisão preventiva de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso na manhã deste sábado, 22, pela Polícia Federal (PF). Como foi prisão preventiva, não se trata ainda do cumprimento de pena. Bolsonaro já estava em prisão domiciliar desde agosto, mas a nova decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a detenção de Bolsonaro na PF.

A ordem de prisão determinou que Bolsonaro não fosse algemado e nem que ocorresse qualquer exposição midiática.

A EXAME apurou que ex-presidente foi levado para Superintendência da Polícia Federal. Ele ficará em uma sala de Estado, espaço reservado para autoridades como presidentes da República. O espaço é semelhante ao que ficou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Curitiba quando foi preso pela Lava Jato.

Moraes justificou a prisão de Bolsonaro pela Garantia da Ordem Pública. O ministro citou a convocação de uma vigília realizada pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente. O evento aconteceria neste sábado, às 19h, na frente na casa de Bolsonaro.

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão sob a acusação de liderar uma tentativa de golpe de estado após vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de 2022. É a primeira condenação desse tipo imposta a um ex-presidente na história do país.

Outros sete réus considerados parte do núcleo central da trama também foram sentenciados, com penas entre 2 e 26 anos de prisão.

A prisão preventiva decretada para o ex-presidente não se estende, neste momento, aos demais condenados, já que não está relacionada ao fim do trâmite judicial para cumprimento de pena.

Bolsonaro também foi considerado culpado pelos crimes de organização criminosa armada, abolição do Estado democrático de Direito, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração de bem tombado.