PF mira Banco Digimais em operação com bloqueio de R$ 670 milhões

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, 23, a Operação Miragem para apurar suspeitas de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional no âmbito da gestão de uma instituição financeira, com foco no Banco Digimais. A ação ocorre em São Paulo e mobiliza mais de 50 policiais federais.

As diligências fazem parte de um esforço para aprofundar a análise de irregularidades apontadas em relatórios de órgãos de controle e regulação do sistema bancário.

A operação busca reunir provas sobre a atuação de administradores e empresas ligadas ao grupo investigado.

A PF cumpre nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo contra 10 empresas e 8 pessoas físicas, no âmbito da Operação Miragem.

As medidas também incluem afastamento de sigilos bancário e fiscal e bloqueio de até R$ 670,3 milhões em bens e valores.

Segundo os investigadores, os suspeitos teriam manipulado demonstrativos contábeis e registros regulatórios para ocultar a real situação econômico-financeira da instituição e sustentar uma aparente solvência perante órgãos de controle.

O material analisado inclui relatórios do Banco Central do Brasil, que apontam inconsistências relevantes na condução dos negócios.

Os investigados podem responder, conforme suas responsabilidades, pelos crimes de gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis e realização de operações de crédito vedadas, previstos na Lei nº 7.492/1986, que regula os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

A Polícia Federal também apura operações financeiras consideradas suspeitas envolvendo a controladora do banco e possíveis irregularidades em sistemas regulatórios.