O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 39,4% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial de 2026, contra 38,4% do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo a pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 29.

Na comparação com o levantamento anterior, o petista teve uma oscilação positiva de um ponto, de 38,4% para 39,4%, enquanto o senador do PL teve uma variação de 1,1 ponto percentual, de 37,3% para 38,4%.

Apesar das variações, os dois seguem tecnicamente empatados no primeiro turno. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais.

Entre os demais candidatos, Augusto Cury (Avante) tem 6,7%, Renan Santos (Missão), 4,5%, e Ronaldo Caiado (PSD), 4,4%. Romeu Zema (Novo) aparece na sequência com 3,5%.

Os demais candidatos não passam de 1% cada. Cerca de 0,7% afirmam que vão votar em branco ou nulo no dia 4 de outubro, e 1,5% nãos sabem ou não opinaram.

Na pesquisa espontânea, quando o eleitor não é apresentado a nenhum candidato, Lula aparece com 31,5% e Flávio, 30,5%. Os demais candidatos não passam de 5%. Nesse cenário, 7,5% dizem que vão votar branco ou nulo, enquanto 17,5% estão indecisos.

Lula e Flávio empatam na rejeição

A disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro também aparece equilibrada no índice de rejeição. Na pergunta sobre em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, os dois líderes concentram os maiores percentuais.

Cerca de 49% dizem que não variam de jeito nenhum no petista, enquanto o percentual de eleitores que não escolheriam Flávio chega a 48%.

Renan Santos aparece com 36% de rejeição, seguido por Zema e Caiado, ambos com 35%. Cury aparece com 31% de rejeição.

A pesquisa eleitoral Meio/Ideia entrevistou 1.500 eleitores entre os dias 25 e 28 de setembro de 2026, por meio de entrevistas telefônicas.

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Meio e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08706/2026.