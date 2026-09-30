Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são candidatos à Presidência nas eleições 2026 (Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Montagem/Flickr)
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Publicado em 30 de setembro de 2026 às 11h13.
Última atualização em 30 de setembro de 2026 às 11h14.
O cenário eleitoral para a presidência da República em 2026 segue polarizado a quatro dias do primeiro turno, segundo levantamento da Futura Inteligência, divulgado nesta quarta-feira, 30.
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera numericamente, com 42,2% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marca 39,4%. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, configurando empate técnico.
Na comparação com o levantamento anterior, Flávio voltou a crescer e avançou 1,8 ponto percentual, passando de 40,4% para 42,2%. Lula oscilou positivamente um ponto percentual.
A distância entre os líderes e o restante do pelotão é expressiva.
O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), pontua com 4%, seguido por Augusto Cury, com 3,8%, e Renan Santos, com 3,2%. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem 1,6%.
Os candidatos como Edmilson Costa (PCB), Samara Martins (UP), Leonardo Avalanche (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO), Wilson Grassi (Democrata) e Hertz Dias (PSTU) registram 0,2% ou não pontuaram. Votos em branco e nulos somam 2,4%, e os indecisos são 2,6%.
A pesquisa também mensurou a rejeição eleitoral aos presidenciáveis, fator determinante para o teto de crescimento nas urnas.
O presidente lidera o índice, apontado por 48,9% dos entrevistados que afirmam não votar nele de jeito nenhum. Flávio Bolsonaro aparece logo atrás, rejeitado por 45,6% do eleitorado.
Renan Santos (17,3%) e Romeu Zema (14,7%) vêm na sequência, seguidos por Augusto Cury (13,4%) e Ronaldo Caiado (12,1%).
O desempenho eleitoral de Lula reflete diretamente a avaliação de seu mandato. A rodada mostra que 52,8% desaprovam a gestão federal, ante 44,1% que a aprovam.
Na avaliação qualitativa, 48,2% dos brasileiros classificam o governo como ruim ou péssimo, enquanto 36,3% o consideram ótimo ou bom, e 14,6% o veem como regular.
Os recortes demográficos revelam bases de apoio bastante distintas para os líderes no cenário de primeiro turno. Lula tem vantagem entre as mulheres, estrato em que marca 46,0% contra 35,5% de Flávio.
O petista também consolida sua força na região Nordeste, onde atinge 51,8% da preferência. Em contrapartida, Flávio Bolsonaro avança entre os homens (49,4% contra 32,4% de Lula) e registra seu melhor desempenho na região Sul do país, com expressivos 54,7%.
A pesquisa Futura Inteligência entrevistou 2.000 eleitores entre 25 e 29 de setembro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-01122/2026.