O cenário eleitoral para a presidência da República em 2026 segue polarizado a quatro dias do primeiro turno, segundo levantamento da Futura Inteligência, divulgado nesta quarta-feira, 30.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera numericamente, com 42,2% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marca 39,4%. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, configurando empate técnico.

Na comparação com o levantamento anterior, Flávio voltou a crescer e avançou 1,8 ponto percentual, passando de 40,4% para 42,2%. Lula oscilou positivamente um ponto percentual.

A distância entre os líderes e o restante do pelotão é expressiva.

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), pontua com 4%, seguido por Augusto Cury, com 3,8%, e Renan Santos, com 3,2%. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem 1,6%.

Os candidatos como Edmilson Costa (PCB), Samara Martins (UP), Leonardo Avalanche (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO), Wilson Grassi (Democrata) e Hertz Dias (PSTU) registram 0,2% ou não pontuaram. Votos em branco e nulos somam 2,4%, e os indecisos são 2,6%.

Rejeição aos candidatos e avaliação do governo

A pesquisa também mensurou a rejeição eleitoral aos presidenciáveis, fator determinante para o teto de crescimento nas urnas.

O presidente lidera o índice, apontado por 48,9% dos entrevistados que afirmam não votar nele de jeito nenhum. Flávio Bolsonaro aparece logo atrás, rejeitado por 45,6% do eleitorado.

Renan Santos (17,3%) e Romeu Zema (14,7%) vêm na sequência, seguidos por Augusto Cury (13,4%) e Ronaldo Caiado (12,1%).

O desempenho eleitoral de Lula reflete diretamente a avaliação de seu mandato. A rodada mostra que 52,8% desaprovam a gestão federal, ante 44,1% que a aprovam.

Na avaliação qualitativa, 48,2% dos brasileiros classificam o governo como ruim ou péssimo, enquanto 36,3% o consideram ótimo ou bom, e 14,6% o veem como regular.

O raio-X do eleitorado

Os recortes demográficos revelam bases de apoio bastante distintas para os líderes no cenário de primeiro turno. Lula tem vantagem entre as mulheres, estrato em que marca 46,0% contra 35,5% de Flávio.

O petista também consolida sua força na região Nordeste, onde atinge 51,8% da preferência. Em contrapartida, Flávio Bolsonaro avança entre os homens (49,4% contra 32,4% de Lula) e registra seu melhor desempenho na região Sul do país, com expressivos 54,7%.

A pesquisa Futura Inteligência entrevistou 2.000 eleitores entre 25 e 29 de setembro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-01122/2026.