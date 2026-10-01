'Meu compromisso será sempre com o agro', diz Flávio Bolsonaro em live

RESUMO ＋ Flávio Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 1º, que seu compromisso "será sempre com o agro" e prometeu ampliar recursos destinados ao Plano Safra e ao seguro rural caso seja eleito. A declaração ocorreu após a diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária anunciar apoio à candidatura do senador à Presidência.

O candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou na noite desta quinta-feira, 1º, que pretende priorizar medidas voltadas ao agronegócio caso seja eleito presidente.

"Vocês sabem que o meu compromisso vai ser sempre com o agro, com a estabilidade, com a previsibilidade, com mais recurso para o Plano Safra", afirmou.

A declaração foi feita durante uma transmissão nas redes sociais, depois de Flávio anunciar que não participaria do debate presidencial da TV Globo. Posteriormente, a emissora cancelou o encontro, que estava marcado para as 21h30, após decisões judiciais alterarem regras previamente estabelecidas para o programa.

Ao lado da senadora Tereza Cristina, Flávio também defendeu mais recursos para o seguro rural e assumiu o compromisso de evitar o contingenciamento dessas verbas pelo governo federal, caso seja eleito.

Flávio promete mais recursos para seguro rural

Entre as propostas citadas por Flávio está a ampliação dos recursos destinados ao seguro rural, instrumento utilizado para proteger produtores contra perdas provocadas por eventos como secas, enchentes e outros fenômenos climáticos.

O candidato defendeu ainda que os recursos federais destinados ao instrumento não sejam contingenciados.

Flávio também mencionou o Plano Safra, conjunto de políticas e linhas de financiamento destinadas à produção agropecuária, e afirmou que pretende ampliar os recursos destinados ao programa.

“Faço aqui o compromisso, Tereza, também com essa pauta de garantir que esses recursos não serão contingenciados pelo governo”, afirmou Flávio.

FPA anuncia apoio a Flávio Bolsonaro

A manifestação ocorreu no mesmo dia em que a diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) anunciou apoio à candidatura de Flávio à Presidência. A entidade reúne parlamentares ligados às pautas do agronegócio no Congresso Nacional.

Em nota oficial, a FPA afirmou que a decisão de sua diretoria decorre da convergência entre as diretrizes do programa de governo do candidato e as prioridades e demandas defendidas pelo setor.

Tereza Cristina apresentou durante a transmissão um documento da frente e afirmou ter sido encarregada pelo presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, de entregar a manifestação de apoio ao candidato.

Flávio agradeceu o apoio e aproveitou a transmissão para assumir compromissos relacionados ao Plano Safra, seguro rural e previsibilidade econômica para produtores.

Fala ocorreu após cancelamento do debate da Globo

A transmissão ocorreu em uma noite marcada por mudanças de última hora na campanha presidencial. Flávio anunciou que não iria ao debate da Globo e atribuiu a decisão a uma liminar do TSE que alterou a dinâmica prevista para candidatos ausentes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já havia informado que não participaria do encontro.

A Globo cancelou posteriormente o debate. A emissora afirmou que decisões judiciais tomadas pouco antes da transmissão provocaram "insegurança jurídica" e interferiram nas regras previamente acordadas. Além da determinação do TSE sobre candidatos ausentes, uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a participação de Renan Santos (Missão).

O debate seria o último encontro televisionado entre os candidatos à Presidência antes do primeiro turno, marcado para domingo, 4 de outubro.