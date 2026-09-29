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Pesquisa Quaest para o Senado: veja os números em SP, RJ, MG e PE

Em São Paulo, Guilherme Derrite (PP) aparece numericamente à frente, com 18% das intenções de voto

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 17h55.

Última atualização em 29 de setembro de 2026 às 17h58.

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A pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 29, mostra como está a disputa pelas duas vagas ao Senado em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco.  

Em 2026, cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores, em uma renovação de 54 das 81 cadeiras do Senado. Por isso, cada eleitor poderá votar em dois candidatos diferentes.

A Quaest ouviu 1.800 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é SP-01590/2026.

São Paulo

Em São Paulo, Guilherme Derrite (PP) aparece numericamente à frente, com 18% das intenções de voto. Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) têm 15% cada, enquanto André do Prado (PL) registra 12%.

Na sequência aparecem Salles (Novo), com 3%; Geraldo Rufino (Podemos), Soninha Francine (Cidadania), Dra. Eliana Ferreira (PSTU), Maíra de Souza (UP), Guto Schiavetto (Missão) e Marcio Alves (UP), com 1% cada. Os demais candidatos têm 0%.

No Rio de Janeiro, Carlos Portinho (PL), Benedita da Silva (PT) e Carlos Jordy (PL) aparecem empatados com 15% das intenções de voto.

Marcelo Crivella (Republicanos) tem 7%, mesmo percentual de Pedro Paulo (PSD). Monica Benicio (PSOL) aparece com 6%, enquanto Waguinho (Republicanos) tem 2%. Michelly Xavier (UP) e Marcos Dias (Podemos) registram 1% cada. Os demais candidatos têm 0%.

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