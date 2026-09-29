Pesquisa Quaest para o Senado: veja os números em SP, RJ, MG e PE

- Guilherme Derrite (PP) - 18% (eram 16% em 23 de setembro)
- Simone Tebet (PSB) - 15% (eram 12%)
- Marina Silva (Rede) - 15% (eram 13%)
- André do Prado (PL) - 12% (eram 8%)
- Salles (Novo)* - 3% (eram 3%)
- Geraldo Rufino (Podemos) - 1% (era 1%)
- Soninha Francine (Cidadania) - 1% (era 1%)
- Dra. Eliana Ferreira (PSTU) - 1% (era 1%)
- Maíra de Souza (UP) - 1% (era 1%)
- Guto Schiavetto (Missão) - 1% (era 1%)
- Marcio Alves (UP) - 1% (era 1%)
- Wiiliam Teixeira (Agir) - 0% (era 0%)
- Petter Maahs (PCB) - 0% (era 0%)
- Weller Gonçalves (PSTU) - 0% (era 0%)
- Ednelson Cesaretti (PCO) - 0% (era 0%)
- Indecisos - 15% (eram 24%)
- Branco/Nulo/Não vai votar - 16% (eram 18%)
Rio de Janeiro
No Rio de Janeiro, Carlos Portinho (PL), Benedita da Silva (PT) e Carlos Jordy (PL) aparecem empatados com 15% das intenções de voto.
Marcelo Crivella (Republicanos) tem 7%, mesmo percentual de Pedro Paulo (PSD). Monica Benicio (PSOL) aparece com 6%, enquanto Waguinho (Republicanos) tem 2%. Michelly Xavier (UP) e Marcos Dias (Podemos) registram 1% cada. Os demais candidatos têm 0%.
- Carlos Portinho (PL) — 15% (era 10%)
- Benedita da Silva (PT) — 15% (era 15%)
- Carlos Jordy (PL) — 15% (era 10%)
- Marcelo Crivella (REPUBLICANOS) — 7% (era 7%)
- Pedro Paulo (PSD) — 7% (era 6%)
- Monica Benicio (PSOL) — 6% (era 4%)
- Waguinho (REPUBLICANOS) — 2% (era 3%)
- Helio Secco (MISSÃO) — 0% (era 1%)
- Michelly Xavier (UP) — 1% (era 1%)
- Marcos Dias (PODEMOS) — 1% (era 1%)
- Paula Falcão (PSTU) — 0% (era 0%)
- Vinicius Benevides (UP) — 0% (era 0%)
- Luciano Mattos (PRTB) — 0% (era 0%)
- Luiz Eugenio (PCO) — 0% (era 0%)
- Ó Clemente (DEMOCRATA) — 0% (era 0%)
- Indecisos — 9% (era 21%)
- Branco/Nulo/Não vai votar — 22% (era 21%)
Minas Gerais
Em Minas Gerais, Domingos Sávio (PL) lidera numericamente, com 14%, seguido por Marília Campos (PT), com 13%. Carlos Viana (PSD) e Aécio Neves (PSDB) aparecem com 12% cada.
Marcelo Aro (PP) tem 6%, enquanto Marco Antônio Superman (Novo) e Áurea Carolina (PSOL) registram 4% cada. Os demais candidatos têm 0%.
- Domingos Sávio (PL): 14% (eram 10% em 23 de setembro)
- Marília Campos (PT): 13% (eram 13%)
- Carlos Viana (PSD): 12% (eram 10%)
- Aécio Neves (PSDB): 12% (eram 10%)
- Marcelo Aro (PP): 6% (eram 6%)
- Marco Antônio Superman (Novo): 4% (era 1%)
- Áurea Carolina (PSOL): 4% (eram 3%)
- Ana Luiza do MLB (UP): 0% (era 1%)
- Arcanjo Pimenta (MDB): 0% (era 0%)
- Carlin Moura (Avante): 0% (era 1%)
- Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 1%)
- Jordano Metalúrgico (PSTU): 0% (era 0%)
- Juiz Ramon Moreira (DC): 0% (era 0%)
- Manoel Carvalho (MDB): 0% (era 0%)
- Tião Pessoa (PCO): 0% (era 0%)
- Victória Mello Vic (PSTU): 0% (era 0%)
- Indecisos: 18% (eram 29%)
- Branco/ Nulo/ Não vai votar: 17% (eram 15%)
Pernambuco
Em Pernambuco, Marília Arraes (PDT) aparece na liderança, com 19% das intenções de voto. Humberto Costa (PT) tem 17%, seguido por Mendonça Filho (PL), com 10%.
Eduardo da Fonte (PP) registra 7%, enquanto Túlio Gadêlha (PSD) tem 3%. Carlos Sant'anna (Novo) e Pastor Gilvan Costa (Democrata) aparecem com 1% cada. Os demais candidatos têm 0%.
- Marília Arraes (PDT): 19% (eram 18% em 23 de setembro);
- Humberto Costa (PT): 17% (eram 14%);
- Mendonça Filho (PL): 10% (eram 10%);
- Eduardo da Fonte (PP): 7% (eram 8%);
- Túlio Gadêlha (PSD): 3% (eram 4%);
- Carlos Sant'anna (Novo): 1% (era 1%);
- Pastor Gilvan Costa (Democrata): 1% (era 1%);
- Samuel Timoteo (UP): 0% (era 1%);
- Gorett Bitu (UP): 0% (era 0%);
- Mailson Neto (PCO): 0% (era 0%);
- Mariano Macedo (PSTU): 0% (era 0%);
- Paulo Rubem Santiago (Rede): 0% (era 1%);
- Indecisos: 23% (eram 21%);
- Branco/nulo/não vai votar: 19% (eram 21%).