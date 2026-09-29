Pesquisa Quaest para o Senado: veja os números em SP, RJ, MG e PE

A pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 29, mostra como está a disputa pelas duas vagas ao Senado em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco.

Em 2026, cada estado e o Distrito Federal elegerão dois senadores, em uma renovação de 54 das 81 cadeiras do Senado. Por isso, cada eleitor poderá votar em dois candidatos diferentes.