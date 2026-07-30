Virginia, tadalafila e drible no pedágio: quem é Cleitinho, favorito ao governo de Minas

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) vive um impasse. Líder nas pesquisas para o governo de Minas Gerais, o parlamentar passou quase sete meses sem definir se disputaria o Palácio Tiradentes. Quando anunciou que seria candidato, o Republicanos informou que apoiaria outro nome na eleição estadual.

As idas e vindas refletem uma trajetória marcada por episódios que projetaram o senador nacionalmente. Aos 44 anos, Cleitinho construiu a imagem de político antissistema no campo da centro-direita e acumulou grande alcance nas redes sociais.

Com mais de 4,4 milhões de seguidores no Instagram, o senador viralizou em diferentes momentos: ao ensinar motoristas a evitar o pagamento de pedágio na BR-040, em Paracatu (MG); ao pedir uma foto com a influenciadora Virginia Fonseca durante o depoimento dela na CPI das Bets; e ao recomendar um pré-treino com suco de milho e tadalafila, medicamento indicado para disfunção erétil.

Quem é Cleitinho?

Natural de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, Cleiton Gontijo de Azevedo trabalhou no comércio da família antes de tentar carreira como cantor. Entrou na política em 2016, quando foi eleito vereador de sua cidade com a terceira maior votação do município.

Dois anos depois, conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais com 115 mil votos, a quarta maior votação do estado naquela eleição.

Durante o mandato, ganhou visibilidade ao anunciar a devolução de R$ 3 milhões em recursos do gabinete aos cofres públicos e reforçar o discurso de combate aos privilégios da classe política, apresentando-se como um "fiscal do povo".

Em 2022, foi eleito senador para um mandato de oito anos com mais de 4,5 milhões de votos.

Sua ascensão política foi impulsionada por um discurso de combate aos privilégios, fiscalização dos gastos públicos e críticas à classe política. Vídeos em que aparece fiscalizando serviços públicos, confrontando agentes públicos ou criticando decisões de autoridades ajudaram a ampliar sua popularidade nas redes sociais.

Embora seja identificado com a direita e tenha recebido apoio de eleitores bolsonaristas, Cleitinho também defende pautas que fogem da agenda tradicional do campo conservador, como o fim da escala 6x1 e a manutenção de programas sociais. Ao mesmo tempo, faz críticas ao Judiciário e se posiciona como opositor do governo federal.

Entre os projetos apresentados no Senado estão propostas para proibir a cobrança por serviços de energia elétrica não prestados, extinguir a taxa de licenciamento anual de veículos e impedir a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em razão de dívidas civis.

Mesmo com a carreira política, em 2020, lançou o álbum no Spotify chamado "As Melhores do Cleitinho". Com faixas como Bombril, Agarradinho e Opala do Cleitinho, o senador, mesmo ocupando o cargo, se apresenta em festas.

Em 2022, gravou seus próprios jingles de campanha e disse que era "tão bom cantor que eu virou politico".

Partido recua

Na manhã de quarta-feira, o Republicanos divulgou uma nota rebatendo as sinalizações do senador Cleitinho sobre a disputa pelo governo de Minas Gerais. O texto afirma que a sigla sempre esteve disposta a lançá-lo como candidato ao governo de Minas Gerais, mas sustentou que o parlamentar "nunca formalmente assumiu" a candidatura até a convenção estadual realizada no último sábado, 25.

A manifestação ocorreu um dia após Cleitinho comunicar ao PL, partido da família Bolsonaro, que pretende disputar o governo mineiro e intensificar as articulações com a legenda.

Na noite de quarta-feira, Cleitinho disse que será candidato e afirmou que tentará convencer o partido a mudar de ideia.

"Em todos os cenários, eu lidero as pesquisas. O que eu falei é que, se até o final eu estiver liderando pesquisas, eu serei candidato. A última pesquisa mostra que eu tenho 40% de aprovação. A voz do povo é a voz de Deus. Eu serei candidato", disse.