Genial/Quaest: Empate técnico e alta indecisão marcam corrida ao Senado no Rio Grande do Sul

A corrida por uma das duas vagas do Rio Grande do Sul no Senado aparece indefinida, segundo a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira, 30.

A ex-deputada federal Manuela D'Ávila (PSOL) lidera a pesquisa com 12% das intenções de voto. Ela é seguida de perto por dois postulantes numericamente empatados: Germano Rigotto (MDB) e Paulo Pimenta (PT), ambos com 9%.

Em seguida, Marcel Van Hattem (Novo) registra 7% e Ubiratan Sanderson (PL) pontua com 6%. Dentro da margem de erro de três pontos percentuais do levantamento, os cinco estão tecnicamente empatados. No caso de D'Ávila e Sanderson, o empate se dá no limite estatístico.

Entre os demais nomes, Frederico Antunes (PSD), Luciano do MLB (UP) e Tania Peres (UP) registram 1% cada. Já Daniela Maidana da Silva (PSTU), Milton Cardoso (PSDB), Regis Ethur (PSTU) e Renato Jaguarão (Cidadania) não pontuaram.

O cenário geral ainda é incerto, visto que 39% dos eleitores estão indecisos e 15% pretendem votar em branco ou anular.

Rejeição

Na métrica de rejeição para o cargo legislativo, Manuela D'Ávila possui a maior taxa, com 42% dos eleitores afirmando que não votariam nela.

Na sequência aparecem Paulo Pimenta, com 38%, e Germano Rigotto, com 35% de rejeição no estado. Os demais nomes possuem rejeição abaixo de 15% e níveis altos de desconhecimento da população.

Para 62% dos eleitores gaúchos, o voto que declararam para o levantamento ainda pode mudar até o pleito. Já para 34% dos respondentes, a decisão é definitiva.

A pesquisa Quaest entrevistou 1.104 eleitores entre 24 a 28 de julho de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob os protocolos BR-01871/2026 e RS-04790/2026.